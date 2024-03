Skjebnedag i presidentvalgkampen

I kveld er det supertirsdag i den amerikanske presidentvalgkampen, og hele 16 amerikanske delstater og territorier holder nominasjonsvalg.

Rundt en tredel av partienes delegater til landsmøtene til sommeren skal velges, derfor har denne dagen potensial til å være avgjørende for å bestemme hvilken kandidat som til slutt vil sikre seg sitt partis nominasjon.

– Det er den viktigste dagen i den amerikanske valgkampen, med unntak av selve valgnatten, fordi det er så mange tilgjengelige stemmer, forteller TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen.



TOK FØRINGEN: Etter supertirsdagen i 2016 stod Donald Trump frem som favoritt til å bli Repulbikanernes presidentkandidat. Foto: Jay Paul / Reuters

Det var etter supertirsdagen i henholdsvis 2016 og 2020 at Donald Trump og Joe Biden ble storfavoritter til å bli sine partiers presidentkandidater.

– Dette er politikkens Champions League!



Slik ligger kandidatene an

Donald Trump har dominert det republikanske nominasjonsvalget så langt og har slått Nikki Haley i Iowa, New Hampshire, Nevada, de amerikanske jomfruøyene og Sør Carolina. Haleys eneste seier til nå kom i Washington D.C.



Den tidligere presidenten har hatt en solid ledelse i de fleste av nattens delstater på meningsmålingene.

Håpet for Haley er at Trump har gjort det litt dårligere på valgdagen i de tidligere nominasjonsvalgene enn det meningsmålingene i forkant hadde antydet.



KANDIDATENE: Det er støtte konkurranse på Republikansk side enn blant Demokratene. Foto: AP / NTB

Hos Demokratene har sittende president Joe Biden ingen reelle utfordrere og har vunnet overlegent i det som er av nominasjonsvalg til nå.

Bergesen mener at selv om supertirsdagen ofte er svært avgjørende, så vil det i realiteten ikke være hvem som vinner de ulike delstatene i natt som blir det viktigste.



Største valgoverraskelse

– Slik situasjonen er nå så ville det være verdenshistoriens største valgoverraskelse hvis Nikki Haley vinner, forteller Bergesen.

Han mener at for Haley så handler det ikke om å slå Trump, men vise at det støtte for henne og vise at hennes politikk fortsatt har en plass i det republikanske partiet.



– Hun må i hvert fall klare det hun gjorde i New Hampshire, hvor hun fikk over 40 prosent av stemmene og bør være nære på å ta en stat. Det kan hun nok selge inn som en seier.

FREMTIDEN: For Nikki Haley er det viktig å gjøre det bra med tanke på en eventuell presidentvalgkamp i 2028. Foto: Randall Hill / Reuters

For Haley handler mye nå om å posisjonere seg for en eventuell presidentvalgkamp i 2028. Og selv om hun skulle ta noen stater, så tror ikke Bergesen at Trump vil ta det så tungt.

– Trump klarer å selge inn alt som seier. Da Haley vant i Washington D.C., så gjorde han det til en seier med å kalle henne «Queen of the Swamp». Sannsynligvis blir det kjempedag for han.

Test før valgkampen

Bergesen mener det mest spennende er at dette er Trump og Bidens første virkelig test som kandidater.

– Vi får se hvordan de ligger an som kandidater. Hvilken entusiasme det er for budskapene deres og om de klarer å nå ut til alle gruppene de trenger nå ut til for å vinne valget i høst.

Eksempler på dette er om Trump når ut til forstadskvinner etter republikanernes innstramminger på abort, og om Biden når ut til unge, som er uenige med hvordan han har opptrådt under krigen i Gaza.

TEST: President Joe Biden har ingen reelle utfordrere, men supertirsdag kan indikere hvilken entusiasme demokratiske velgere føler for ham. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

Til høstens valg mellom Demokrater og Republikanere er det ikke nødvendigvis de uavhengige velgerne som er de viktigste.

– Det som avgjør valget, er ikke at folk bytter parti. Man må mobilisere sine egne velgere og dette er den første store testen. Det momentumet de tar med seg, her tar de med seg inn til landsmøtene i sommer.

Swift med oppfordring



Superstjernen Taylor Swift har oppfordret følgerne sine til å bruke stemmeretten sin på supertirsdag.

– I dag, 5. mars, er det nominasjonsvalg i Tennessee og 16 andre delstater og territorier, skriver artisten på Instagram, og henviser med det til delstaten hun vokste opp i.



I meldingen kommer hun ikke med oppfordring til å stemme på et spesifikt parti eller en bestemt kandidat.

– Jeg vil minne dere på å stemme de som representerer DEG til makten. Hvis du ikke har gjort det allerede, lag en plan for å stemme i dag, skriver hun videre.



POPULÆR: Superstjernen Taylor Swift har oppfordret sine følgere til å stemme på supertirsdag. Foto: Jordan Strauss / AP

Swift har tidligere vist at hun har stor innflytelse på sine følgere. I fjor høst oppfordret 34-åringen følgerne sine på lignende vis til å registrere seg for å stemme, noe den uavhengige organisasjonen Vote.org sa førte til at det kom 35.000 nye registreringer.

De siste ukene har flere av Donald Trumps støttespillere kommet med angrep mot og konspirasjonsteorier om artisten.