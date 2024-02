Skjebnedag for Julian Assange i britisk rett

SKJEBNEDAG: Grunnlegger av WikiLeaks, Julian Assange, med fotlenke på et bilde fra 2011. Assange har i mange år kjempet mot utlevering til USA hvor han risikerer livstid i fengsel for spionasje og datatyveri. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP Photo / NTB

Julian Assange har stått i en årelang kamp for å unngå utlevering til USA hvor han er siktet for spionasje.

Kampen for å forhindre utlevering av Julian Assange (52) fra Storbritannia til USA kan gå mot slutten.



Tirsdag starter den siste rettsrunden i High Court of Justice i London.

Taper WikiLeaks-grunnleggeren denne runden, risikerer han livstid i amerikansk fengsel – og får ikke flere ankemuligheter.

Det er ikke kjent om Assange selv møter i retten.

Skjebnedag

Ifølge støttespillerne hans kan han bli satt på et fly til USA i løpet av bare noen dager. Dersom han utleveres, risikerer han opptil 175 års fengsel for spionasje.

Vinner han, vil han få full ankebehandling av utleveringsbeslutningen som allerede er godkjent. Assange, som er australsk statsborger, har bred støtte i hjemlandet.



PÅ VEI TIL FENGSEL: Julian Assange fotografert i en politibil på vei fra retten i London i 2019. Foto: Daniel Leal / AFP / NTB

Den australske regjeringen legger press på Storbritannia for å få saken avsluttet, slik at han kan få komme hjem.

Ektefellen til Assange, Stella Assange, frykter for livet til ektemannen hvis han utleveres. Hun advarte nylig om at WikiLeaks-grunnleggerens fysiske og psykiske helse er svært dårlig.

– Han risikerer å miste livet hver eneste dag han er i fengsel. Hvis han utleveres, dør han, hevdet hun på en pressekonferanse i London.

Siden 2019 har Assange vært innesperret i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London. Her har han blant annet sonet en dom for brudd på kausjonsbestemmelser.

Spion eller journalist?

Bakgrunnen for utleveringskravet er at nettstedet WikiLeaks i 2010 offentliggjorde store mengder hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble også publisert og vakte sterke reaksjoner.

Amerikansk påtalemyndighet mener Assange hjalp den daværende amerikanske etterretningsanalytikeren Chelsea Manning med å stjele de hemmelige dokumentene.

Mange presseorganisasjoner og forkjempere for ytringsfrihet mener i stedet at Assange er en viktig varsler om maktmisbruk, og at han utøvde journalistikk da dokumentene ble publisert.

Publiseringen ble gjort delvis i samarbeid med aviser som The Guardian, New York Times, Le Monde, El Pais, Der Spiegel og også Aftenposten.

Assange er australsk statsborger, og Australias statsminister Anthony Albanese, som overtok makten i 2022, mener rettsprosessen mot Assange bør avsluttes.

Assange har bred støtte i parlamentet og hos folket i Australia.

Levde i skjul på ambassade

Før han ble pågrepet og fengslet i 2019, bodde han i sju år inne på Ecuadors ambassade i London. Dette var for å unngå å bli utlevert til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010.

Assange avviste anklagene, og han fryktet å bli utlevert til USA hvis han ble pågrepet i Sverige. Svensk påtalemyndighet henla overgrepssaken i 2019, etter at Assange var fengslet i London.

Ektefellen Stella Assange besøkte Norge i fjor vår. Hun var skuffet over at norske myndigheter ikke hadde engasjert seg sterkere i Julian Assanges sak.

– Dette er ikke i tråd med Norges posisjon i verden som en forsvarer av menneskerettigheter og pressefrihet, sa hun til NTB.