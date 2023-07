– Skaper stor usikkerhet for Russland

Natt til mandag viser bilder og videoer ødeleggelser på den massive Krim-broen. Palle Ydstebø sier Ukraina sin kapasitet til å utføre et slikt angrep er med og skaper stor usikkerhet for russerne.

Natt til mandag melder både russiske og internasjonale medier at den massive broen som knytter Russland til Krim-halvøya er stengt på grunn av en nødssituasjon.



Ifølge nyhetsbyrået AFP skal ukrainske etterretning brukt undervannsdroner under broen til å utføre angrepet. Det har vært rapportert om to eksplosjoner, hvor en veibane skal være truffet, og veitrafikken er derfor stengt.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole mener Ukraina kan stå bak angrepet.

ANGREP: Tormod Heier, professor ved Forsvarets Høgskole mener Ukraina står bak dette angrepet. Foto: Ole Berg-Rusten

Ukrainsk angrep

– Mest sannsynlig er det ukrainske styrker som står bak dette angrepet, men Ukraina har ikke tradisjon i å bekrefte at dette er det de som har utført. Dette fordi de ikke vil avsløre at de har den militære kapasiteten som trengs for å utføre et slikt angrep.



Heier sier at et slik angrep som dette vil ha en strategisk effekt ved at man får et inntrykk av at Ukraina har hensikt i å ta tilbake den viktige krimhalvøya.

ØDELAGT: Bilder viser store ødeleggelser på Krim-broen. Foto: NTB

– Broen binder Krim-øya til Moder Russland og er av stor operativ militær strategisk verdi og et symboltungt mål. Alle styrkene som opererer fra Krim-halvøya, kan stoppe motstandsstyrken i å få proviant.

Heier sier at Krim-broen er et russiske prestisjeprosjekt som gir uttrykk for at krim er en del av Russland.

All interesse av å ødelegge broen

Palle Ydstebø er enig med Heier om at trolig er Ukraina som står bak. Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.



– Ukraina har all interesse av å ødelegge denne broen. All logistikk til de russiske styrkene på Krim kommer over denne broen. Derfor er det svært viktig å angripe.

RUSSLAND SLITER: Palle Ydstebø, Oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ydstebø sier Ukraina sin kapasitet til å utføre et slikt angrep er med og skaper stor usikkerhet for russerne.

–Kan vi forvente russiske reaksjoner på dette angrepet?

– Dette er en del av en kontinuerlig serie med angrep. Russland har problemer nok med å holde aktiviteten langs front gående så mest sannsynlig vil det ikke komme en direkte reaksjon, sier Ydstebø.

Den russiske guvernøren i Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sier at to personer er omkommet og en jente skadet. Ifølge RIA får jenta nå behandling på intensivavdelingen.

Guvernør Gladkov sier de omkomne foreldrene til den skadde jenta.