Skandalene som rystet dronning Elizabeth

Dronning Elizabeth ble ofte hyllet for sin innsats. Men hyllesten ble en rekke ganger overskygget av skandaler innad i familien.

Torsdag 8. september markerer dagen for en ny æra i Storbritannia. For etter 70 år på tronen, sovnet dronning Elizabeth stille inn på slottet Balmoral i Skottland.

To av hennes fire barn, daværende prins Charles og prinsesse Anne, var på dødsleiet til sin 96 år gamle mor da hun døde, ifølge britiske medier.

Dronning Elizabeth ble kronet som dronning allerede som 25-åring, og er dermed den monarken i verden som har sittet lengst.

Hun var en svært populær skikkelse i både Storbritannia og store deler av verden. Men hyllesten ble en rekke ganger skygget over av skandaler innad i dronningens utvidede familie.

Skandalene kan oppsummeres slik:

Utroskapsskandaler

Bokbomber

Nazikoblinger

Overgrepsanklager

Og det startet tidlig.

Uegnet som ektemann

Dronning Elizabeths yngre søster prinsesse Margaret sto i begivenhetens sentrum av skandaler, som rystet monarkiet allerede i starten av dronningens regjeringstid.

Margaret var en opprørsk skjønnhet, og ble tvunget til å avbryte et foreslått ekteskap med en luftvåpenoffiser, gruppekaptein Peter Townsend i 1955 fordi han, som en skilt mann, ble ansett som uegnet av datidens stive konvensjoner.

MÅTTE BRYTE: Prinsesse Margaret ble tvunget til å avbryte forlovelsen med Peter Townsend. Foto: PA

I stedet giftet hun seg med fotograf Anthony Armstrong-Jones, som antok tittelen Lord Snowdon. Det ekteskapet tok imidlertid slutt etter en flørt med anleggsgartner Roddy Llewellyn, som var 18 år yngre.

Kobling til Nazi-Tyskland

Heller ikke dronningens eget kjærlighetsliv har gått helt knirkefritt. For det var ikke uten kontroverser hun giftet seg med det som skulle vise seg å bli hennes ektemann gjennom 73 år.

KUNNGJORDE FORLOVELSE: Daværende prinsesse Elizabeth og Philip Mountbatten ved Buckingham Palace etter at de kunngjorde sin forlovelse i 1947. Foto: PA

Til tross for at prins Philip tjenestegjorde med utmerkelse i den britiske, kongelige marinen under andre verdenskrig, hadde han søstre som var gift med tyske aristokrater - som også var medlemmer av nazipartiet.

Dette førte blant annet til at ingen av prins Philip sine tyske slektninger ble invitert i bryllupet deres.

Utroskapsrykter

I løpet av dronningens første år på tronen ble også prins Philip forfulgt av rykter om at han hadde utenomekteskapelige affærer.

Mens Philip var på en soloturné i Commonwealth i 1957, ble hans private sekretær Mike Parker tvunget til å slutte etter at kona søkte om skilsmisse, noe som førte til spekulasjoner også om dronningens ektemann.

«Det stemmer overhodet ikke at det er noen splid mellom dronningen og hertugen», sa dronningens talsmann i en sjelden uttalelse den gang.

Men dronningen og prins Philip kom seg gjennom alt av rykter, og forble gift i 73 år. Han døde 9. april 2021. På grunn av strenge koronarestriksjoner måtte en sørgende dronning Elizabeth sitte alene i kirken da hun tok farvel med ektemannen.

Bildene av dronningen gikk verden rundt.

Bokbomben

Den største skandalen av dem alle, var det ikke dronningen selv som sto for, men hennes sønn Charles.

Bryllupet mellom Charles og Diana i 1981 ble senere etterfulgt av en rekke stygge historier i tabloidaviser.

Paret var å finne på forsiden av samtlige aviser tilnærmet kontinuerlig, frem til ekteskapet deres falt i grus på slutten av 80-tallet og ved inngangen til 1990-tallet.

ISFRONT: Stemningen mellom prins Charles og prinsesse Diana var til tider svært dårlig. Foto: Pa Photos

I 1992 sjokkerte en bokbombe hele den britiske kongefamilien, samt store deler av verden.

Journalisten Andrew Morton sto bak, og bekreftet senere at prinsesse Diana var hans viktigste kilde.

Diana, Charles og Camilla

I boken kom det frem at forholdet mellom Diana og Charles var fullstendig ødelagt, at hun hadde lidd av spiseforstyrrelser og blitt drevet til selvmordsforsøk.

Etter at de separerte seg, ga både Charles og Diana intervjuer hvor de innrømmet at de begge hadde vært utro.

Diana sa at hun hadde en affære med militæroffiseren James Hewitt. Prinsessen sa også at det hadde vært «tre av oss» i ekteskapet med Charles, en referanse til Camilla Parker Bowl.

VISTE FREM SØNNEN: Daværende prins Charles og prinsesse Diana forlater St. Mary's Hospital i London med deres nyfødte sønn prins Harry i 1984. Foto: AP / NTB

Parker Bowl hadde hatt et forhold til Charles før han ble sammen med Diana, og giftet seg til slutt med prinsen i 2005.

Ekteskap i grus

I en tale i slutten av 1992 beskrev dronningen året som «annus horribilis».

«1992 er ikke et år jeg vil se tilbake på med ufortynnet glede», sa hun i talen.

Dette var året hvor en stor brann brøt ut i hennes hjem Windsor Castle, samt året hvor skilsmissen mellom Charles og Diana var et faktum.

Men forholdet mellom Charles og Diana var ikke det eneste kongelige ekteskapet som gikk til grunn dette året.

Dronning Elizabeth sin andre sønn, prins Andrew og hans kone Sarah Ferguson, hertugen og hertuginnen av York, gikk også hver til sitt.

«Fergie» ble blant annet avbildet toppløs på forsiden av en avis, hvor hun fikk tærne sine sugd av en velstående amerikansk forretningsmann ved bassenget i en fransk villa.

Skandaleprinsen

Skilsmissen med «Fergie» skulle senere vise seg å være en liten skandale, sammenlignet med hva som ventet Prins Andrew i årenes løp.

Han ble nemlig tidlig et mål for britiske tabloider på grunn av sin «playboy-livsstil».

I 2011 kom vennskapet hans til milliardæren Jeffrey Epstein opp i lyset, etter at Epstein noen år tidligere hadde blitt dømt for seksualforbrytelser mot flere barn.

Dette tvang blant annet Andrew til å trekke seg fra rollen som Storbritannias omreisende handelsambassadør.

OVERGREPSSKANDALE: Prins Andrew avbildet mens han holder rundt Virginia Giuffre, som senere anklaget han for å ha forgrepet seg på henne da hun var 17 år gammel. Til høyre står Ghislaine Maxwell, partneren til den nå avdøde Jeffrey Epstein. Foto: HANDOUT

Hevdet han hadde pizza-alibi

Fire år senere rystet imidlertid nye opplysninger om saken det britiske kongehuset.

Da hevdet den australske kvinnen Virginia Giuffre at hun hadde blitt tvunget til å ha sex med prinsen, mens hun var mindreårig.

Prinsen benektet alle anklager, og sa også at han ikke husket å noensinne ha møtt kvinnen.

Men et bilde av Andrew med et godt grep rundt den unge kvinnen førte senere til at han aldri ble kvitt saken.

I et forsøk på å renvaske seg selv, lot prinsen seg intervjue av BBC i 2019.

Intervjuet har blitt omtalt som skandaløst, og førte senere til at han ble tvunget til å trekke seg fra sine kongelige plikter.

I 2021 saksøkte Giuffre Andrew med påstander om at han hadde både mishandlet og utsatt henne for seksuelle overgrep. I januar 2022 ble han fratatt både sine militære bånd, samt sin kongelige tittel.

Kort tid senere ble det kjent at Andrew hadde inngått et forlik, og betalt en ukjent sum til Giuffre. Han innrømmet ikke å ha gjort noe galt, men unngikk på denne måten en offentlig rettssak.

Cannabis og paparazzi-krangel

Også dronningens barnebarn har blitt sentrum for skandaler gjennom årene. I sine yngre dager ble prins Harry fremstilt av mediene som en kongelig «wild-child».

Han innrømmet blant annet at han røykte cannabis og ble full på en klubb som mindreårig, kranglet med paparazzier utenfor en nattklubb i London og utløste fullstendig raseri da han kom utkledd som en nazioffiser på en kostymefest.

GIKK VERDEN RUNDT: Bildene av prins Harry i nazi-kostyme gikk verden rundt. Foto: ADAM BUTLER

Men kontroversene til tross, prins Harry endte opp med å bli en av de mest populære i den britiske kongefamilien, på grunn av sin omgjengelige og folkelige personlighet.

Ekteskapet hans med den amerikanske skuespilleren Meghan Markle ble også hyllet som selve symbolet på et nytt og moderne monarki.

Dette skulle senere slå kraftige sprekker.

Sjokkintervju

For i januar 2020 annonserte prins Harry og hertuginne Meghan Markle at de ville trekke seg fra sine kongelige roller.

Årsaken var at de var misfornøyde med hvordan de ble behandlet i mediene, blant annet.

I mars 2021 flyttet de fra England og fikk ny base i Los Angeles. De lot seg senere intervjue av Oprah Winfrey, et intervju som slo ned som et jordskjelv.

Ekteparet kom blant annet med påstander om rasisme, og Markle hevdet at hun hadde blitt presset til randen av selvmord.

Prins Harry kom også med utsagn om at han hans eldre bror prins William og hans far Charles var fanget.

Til tross for de mange skandalene som har preget dronningen, har hennes posisjon stått støtt.

Nå går stafettpinnen videre til dronningens sønn, kong Charles den tredje.