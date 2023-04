– Skamløst av Kina

Kinesiske myndigheter skal blant annet ha fått sine «politimenn» i New York til å jakte på en demokrati-aktivist.

Kinesisk «politistasjon» i New York:

STORMAKTER: USA anklager kinesiske myndigheter for å operere en hemmelig politistasjon, samt for å trakassere kinesere i USA. Her er de to landenes ledere, Xi Jinping (til venstre) og Joe Biden (til høyre) under et møte 14. november i fjor. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB

Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde mandag at to personer er arrestert for å ha operert en hemmelig «politistasjon» på Manhattan i New York, på vegne av kinesiske myndigheter.

En mann på 59 år og en mann på 61 år fremstilles for varetektsfengsling, etter at de ble arrestert mandag morgen, lokal tid.

– Denne tiltalen avslører hvor skamløst Kina bryter med vårt lands suverenitet, ved å etablere en hemmelig politistasjon midt i New York, sier påtaleadvokat Breon Peace ifølge Reuters.

Forfulgte kinesere i USA

Peace forteller at 61-åringen i 2018 forsøkte å overtale én person til å reise hjem til Kina, der han var etterlyst. Vedkommende følte seg trakassert og truet, sier påtaleadvokaten.

I fjor ba kinesiske myndigheter 61-åringen om å finne en person i California, som ble vurdert som en demokrati-aktivist i Kina.

– Det er simpelthen hårreisende at Kinas sikkerhetsdepartement tror at det kan slippe unna med å etablere en hemmelig og ulovlig politistasjon på amerikansk jord, for å utøve undertrykkelse og omgå våre lover, sier fungerende visedirektør Kurt Ronnow ved FBIs kontraspionasjeavdeling.

Amerikanske myndigheter tiltaler mandag også 40 medlemmer av det nasjonale kinesiske politiet for lovbrudd i USA. De anklages blant annet for å ha trakasserte kinesiske dissidenter via falske kontoer i sosiale medier.

I tillegg skal de ha jobbet med ansatte i teleselskaper for å få dem fjernet fra deres nettverk.

FBI mener å ha bevis for at representanter fra Kinas regjering har avlyttet samtaler på videokonferansetjenesten Zoom.

CHINATOWN: To kokker tar en pust i bakken i Chinatown på Manhattan. I denne bydelen skal kinesiske myndigheter har operert en hemmelig politistasjon. Foto: Wong Maye-E / AP / NTB

Politistasjon i Stockholm

TV 2 skrev i oktober i fjor om en rapport fra Safeguard Defenders som forteller at Kina har etablert ulovlige politistasjoner mer enn 50 steder i verden. I denne rapporten ble det også fortalt at én av disse var i nettopp New York.

Justisdepartementet har ikke kommentert hvorvidt mandagens tiltaler kan settes i sammenheng med fjorårets rapport om en politistasjon i New York.

En annen politistasjon opererte – eller opererer – i Stockholm i Sverige. Det er ikke rapportert om en slik stasjon på norsk jord.

– Denne problemstillingen er ukjent for Utenriksdepartementet, sa kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad til TV 2 i fjor.

Ifølge RTL Niews ble disse stasjonene brukt for å kneble kinesiske borgere i utlandet.

Mange stasjoner i Europa

Rapporten fra Safeguard Defenders konkluderte med følgende:

To kinesiske provinser har siden 2018 opprettet 54 utenlandsstasjoner. Organisasjonen hevder stasjonene opprinnelig ble opprettet for å motkjempe kinesiske borgeres forsøk på svindel i utlandet. Siden har skal de ha utviklet seg til en forlengelse av den kinesiske lovens allerede lange arm. Stasjonene befinner seg på 5 ulike kontinenter, og i 21 ulike land. Over halvparten av dem er i Europa, og aller flest befinner seg i Spania, som har ni stasjoner. I Skandinavia finnes det etter oversikten å dømme én stasjon, i Stockholm. Kinesisk politi skal ha «overtalt» 230.000 flyktninger til å returnere til Kina. Kina hevder de har sendt hjem 230.000 personer mistenkt for svindel i utlandet.

I fjor sto også en aktivist frem, som hevder han er blitt drapstruet.

Føler seg truet på livet

Wang Jingyu skal ha blitt etterlyst i Kina etter å ha skrevet kritisk i sosiale medier om en dødelig konfrontasjon mellom kinesiske og indiske militærstyrker i 2000.

Han sier til RTL Nieuws at han tidlig i 2022 ble oppring av en som hevdet å være fra den kinesiske politistasjonen i Rotterdam.

– Han ba meg reise tilbake til Kina for å løse problemene mine. Han ba meg også tenke på foreldrene mine, sier Wang.

REDD: Wang Jingyu fotografert under et intervju med Associated Press fra et skjulested i Ukraina i juni 2021. Foto: AP / NTB

Wang kom til Nederland sommeren 2021, som asylsøker, etter at han i en periode lå i dekning i Ukraina.

Wang mener også at han har provosert Kina ved å demonstrere for demokrati i Hongkong og anklage kinesiske myndigheter for å spre falske nyheter.

Etter at han demonstrerte foran Kinas ambassade i fjor sommer, hevder Wang at han fikk truende oppringninger og meldinger fra ukjente numre. Han ble også drapstruet.

– Jeg er redd for at kinesiske myndigheter vil sende en agent for å drepe meg, sier Wang.