«Skal vi sendes ut nå?» Slik spør Saras bekymrede elever

«Vil vi bli tvunget til å reise tilbake til foreldrenes hjemland?»

«Jeg vet ikke om jeg vil bo i Libanon, fordi det er så varmt der.»

«Jeg er ikke født i Sverige, hva vil skje med meg nå? »

Spørsmålene kommer fra svenske elever som er bekymret for hva som vil skje med dem etter valget i Sverige.

Historiene deles av lærere. En av dem er svenske språklærer Sara Bruun.

Da hun gikk på på jobb mandag morgen etter valget, kjente hun en uro i klassen.

– De snakket om et eller annet tog som ville komme for å hente dem. Først skjønte jeg ikke hva de mente, sier Sara Bruun.

Toget elevene snakket om handlet en tweet som ble lagt ut av politiker Tobias Andersson.

SPREDT: Sara Bruun forteller at dette skjermbildet spredt i Tiktok. Foto: Penelope Larsen / TV 2

Andersson er justispolitisk talsperson i Sverigedemokraterna som ble det største partiet på høyresiden etter valget.

Kriminalitet og gjengvold

Så langt i år er i gjennomsnitt mer enn én person skutt og drept hver uke i Sverige. Nabolandet vårt er i europatoppen i dødelig vold med skytevåpen.

Denne situasjonen var bakteppet for at lov, kriminalitet og gjengvold dominerte dagsorden i den svenske valgkampen.

Politikerne på begge sider av blokkene dro fram gjengkriminalitet som tema i valgkampen.

Sverigedemokraterna, det innvandringskritiske partiet som ligger lengst til høyre på den politiske aksen, ble etter valget det nest største partiet i den svenske Riksdagen.

VALG 2022: Jimmie Åkesson, partileder i partiet Sverigedemokraterna holder valgtale i Göteborg, 31 august 2022. Foto: Johan Falnes / TV2

Både under og etter valget har mange svensker ytret bekymring over at rasisme ble normalisert under valgkampen.

Bekymret

Det Sara Bruun ble vitne til i klasserommet etter valget, bekymret henne. Hun skrev et innlegg og la ut dette på sin Twitter konto:

– Flere lærere har i dag diskutert med bekymrede elever som spør: «Skal vi bli utvist nå? Når blir vi det?»

– Du tror kanskje jeg overdriver nå, men dette er dagens sannhet. Det gjør meg så trist og oppgitt. Stakkars barn, skrev læreren på twitter.

Etter innlegget fikk hun flere hatefulle kommentarer, sier hun.

– Jeg trodde ikke det ville generere hat. Hensikten min var egentlig omsorg, og å se om andre kolleger rundt om i landet hadde opplevd det samme, forteller Sara Bruun.

Bruun forteller at hun ikke er alene som får spørsmål fra elevene og at det er mange lærere som opplever det samme i disse dager.

– Hva er de urolige for?

– De er urolige for å ikke få lov til å bli i landet. «Nå har vi ikke lov til å bli i landet lenger. Når skal vi bli sendt ut av landet?», spør de, forteller Bruun til svenske TV 4.

LÆRER: Svenske Sara Bruun jobber som lærer på en skole. Foto: Privat

– Jeg blir trist og blir bekymret og tenker at her er vi lærere veldig viktige. Det er viktig at vi lærere står opp for demokratiet, legger hun til.

Mellom sju og ni år

Ifølge skoledebattant Linnea Lindquist vekker SDs suksess bekymring hos mange barn. Hun skriver i Aftonbladet at barn har sett på TV at representanter for partiet har sagt at de ønsker at folk med bakgrunn fra andre land skal deporteres.

– Nå er barna redde for at de skal bli tvunget til å flytte til land som ikke er deres hjem, skriver hun og legger til:

– Det er vondt når barn mellom sju og ni år seriøst spør hva som skal skje med dem nå.

– Toppen av et isfjell

Mikael Bruér underviser ved universitetet i Malmö. Han skriver til Skolvärlden at både på valgkvelden og dagene etter har han sett mange bekymrede lærere.

UNDERVISER: Mikael Bruér er bekymret. Foto: Privat

– Mange, inkludert meg, ser med bekymring på valgresultatet. Dette gjelder både lærere og andre yrkesgrupper, men ikke minst mange av studentene som har utenlandsk bakgrunn, skriver han.

Ifølge Bruér er dette bare begynnelsen, og dette gjør ham redd.

– Dessverre er det vi har sett den siste uken trolig bare toppen av isfjellet. Jeg tror det vil bli verre, mye verre, for lærerne som står opp for læreplanens verdier.