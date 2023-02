Skal stanse russisk offensiv

En hvesende lyd bryter stillheten. Det er russisk rakettartilleri som avfyres noen kilometer unna.

– Det er mye mer intens bombing nå i forhold til tidligere, forteller offiseren som viser TV 2 rundt i skyttergravene.

Røyken som stiger opp fra et krater, like ved der vi kom inn, sørger for at vi tror på ham.

INTENS BOMBING: Kort tid før vi kom ble stillingen rammet av et rakettangrep. Foto: Oleksandr Techynskyi

– Det er resultatet av et direkte treff på et av bomberommene våre. Vær forsiktig, det brenner ennå, sier offiseren.

Vi har fått streng ordre om å ikke oppgi navn på de vi snakker med. Og vi blir bedt om være forsiktig med hva vi filmer og tar bilder av.

De frykter vi kan avsløre hvor stillingen vi besøker er.

– Ikke film her. Følg skyttergraven, og ikke film horisonten, får vi beskjed om.

Rykker frem

Hver tiende meter står soldater og følger med på hva som skjer sør for stillingen. Det er fra den retningen russerne kan komme.

Flere landsbyer er allerede lagt i ruiner av russerne, som forsøker å bryte gjennom ukrainernes forsvarslinjer.

HOLDER UTKIKK: Soldatene er sikker på at de skal klare å stanse en russisk offensiv. Foto: Bent Skjærstad

– Nå er de trolig fem kilometer unna, forteller soldatene.

Vi har kjørt rundt i området som ligger nær den russisk-okkuperte byen Donetsk. Drønnene av artilleri kan høres over alt. Enkelte steder kan vi også høre skuddvekslinger.

Kan smelle når som helst

Fra en av utkikkspostene peker offiseren ned mot en forlatt bondegård.

– Rett der nede på jordet er det jevnlig artilleritreff. Akkurat nå er det litt roligere. men situasjonen er flytende. I løpet av en halvtime kan situasjonen endre seg. Vi forventer et treff når som helst, forteller han.

Her på denne høyden i Donetsk har flesteparten av soldatene vært i månedsvis. De har bygget et fort som skal bidra til å holde russerne unna den strategisk viktige byen Pokrovsk.

Når de hviler mellom vaktene gjør de det i trange bomberom. De viser oss et av rommene. Der inne sover gjerne fire-til seks mann, tett i tett.

TRANGE KÅR:Soldatene bor i bomberom under jorden. Mange av dem har vært her i månedsvis uten pause. Foto: Bent Skjærstad

– Maskingevær-enheten vår hviler her inne når de ikke er på vakt. De bor her. Vi forsøker å organisere det sånn at de kan spise og bo her.

Kulde hjelper russerne

Offiserene forteller oss at været er på russernes side. Iskaldt vintervær sørger for frost i bakken. Det gjør det lettere å rykke frem med stridsvogner og andre kjøretøy.

SPENT SITUASJON: Etter kort tid blir vi bedt om å forlate stillingen. Nye angrep kan komme når som helst. Foto: Oleksandr Techynskyi

Russerne har i løpet av de siste ukene angrepet stadig nye områder langs den østlige frontlinjen. Situasjonen er svært spent. Og etter kort tid blir vi bedt om å reise igjen.

– Vi forventer enda mer angrep fra russerne i tiden fremover. Men vi kommer til å stanse dem, forteller en av offiserene oss i det vi blir kjørt ut fra området.