Skal spore bevegelser minutt for minutt

SAVNET: Emile var to og et halvt år da han forsvant sporløst. I åtte måneder har familien hans levd i uvisshet om hva som har skjedd med ham. Foto: Nicolas Tucat/AFP

Politiet skal samle alle som var til stede da Emile (2) forsvant, for å sjekke om tidslinjene til de ulike vitnene stemmer.

Fransk politi innkaller alle som var i nærheten da lille Emile forsvant sporløst 8. juli i fjor, til å møte samlet på åstedet for forsvinningen i neste uke.

Guttens storfamilie, øyevitner og etterforskere vil være til stede, ifølge Le Parisien.



Håper på gjennombrudd

Etterforskerne ønsker å kartlegge hvorvidt forklaringene deres samsvarer med hverandre, og med tidslinjen. Å samle alle involverte kan avsløre motsetninger eller inkonsekvente opplysninger.

LETER: Det er bare 25 innbyggere i den lille grenda. Men da Emile forsvant var det etter kort tid flere hundre frivillige med i søkene etter gutten. Foto: Nicolas Tucat/AFP

Opplegget kan ligne en kriminalteknisk rekonstruksjon av hendelsesforløpet, men siden politiet ikke vet hva som faktisk skjedde med gutten, kalles det ikke det.

Håpet er å endelig få gjennombrudd i det ufattelige mysteriet.

Påfallende få spor

Det er over åtte måneder siden Emile forsvant mens han var på sommerferie hos besteforeldrene i den lille grenda Haut-Vernet i de franske alpene.

Til tross for enorme etterforskningsressurser, er det påfallende få spor etter den to og et halvt år gamle gutten.

I det ene øyeblikket var han på gårdsplassen sammen med flere familiemedlemmer. I det neste var han borte.



STORE RESSURSER: Det er det franske gendarmeriet som leder etterforskningen. Dette er en etat underlagt forsvarsdepartementet, men som er med å opprettholde lov og orden ved siden av det sivile politiet. Foto: Nicolas Tucat / AFP

To naboer av besteforeldrene skal ha vært de siste som så gutten i live. Da var han på vei ned en bratt bakke mot et vaskehus på eiendommen.

Bestefaren var like i nærheten. Det samme var en rekke søskenbarn og onkler som gjorde seg klare til å jobbe på et jorde.

Håper han er i live

Saken har blitt en enorm belastning for familien og den lille landsbyen. Spesielt har franske medier skrevet mye om bestefarens autoritære natur, og at han tidligere har blitt anklaget for å bruke fysisk avstraffelse av barn.

Guttens mor har håp om at Emile er i live og har flere ganger kommet med appeller om å få gutten tilbake.

Fakta om Emile-etterforskningen Saken etterforskes bredt. Politiet vet ikke om det dreier seg om en ulykke, uaktsomt eller overlagt drap, kidnapping eller resultat av en familiekonflikt.

40 politifolk/gendarmer, og flere hundre frivillige var med og søkte i terrenget bare timer etter forsvinningen. Den første natten søkte et helikopter over området. Dagen etter var det tre helikoptre i sving.

Ti sporhunder spesialisert på få finne savnede mennesker var med i søkene. Disse hundene mistet sporet av gutten på stedet han sist ble observert.

30 bygninger og alle biler i landsbyen er ransaket. Alle de 25 innbyggerne er avhørt flere ganger, og det er også tatt DNA-prøver.

Den 1,8 kilometer lange veien som forbinder grenda Haut-Vernet med landsbyen Vernet er grundig undersøkt.

Det har jevnlig blitt gjort nye søk og ransakinger. Blant annet har et tjern blitt gjennomsøkt og en nystøpt betongplate ved en hytte gravd opp. Uten resultat.

En ung bonde (16) kom i søkelyset på grunn av tidligere uforsvarlig kjøring med traktor, men grundige søk gjennom bygninger på gården hans var resultatløse.

Datamaskiner, mobiltelefoner og andre elektroniske enheter i bygda er beslaglagt og gjenopprettet. Bilder fra bomstasjoner i regionen er hentet inn og gjennomgås.

Politiet har hele tiden etterforsket bredt, men i august ble saken formelt kategorisert som en mulig kidnapping, frihetsberøvelse og mulig drap.

Flere hus er gjennomsøkt, og politiet jobber seg gjennom enorme mengder teledata.

Den omfattende gjennomgangen av hendelsene på ettermiddagen Emile forsvant, skal skje torsdag 28. mars, ifølge franske medier.