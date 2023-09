Skal lage flyvende taxi

TAXIFLY: Joby Aviation landet mandag en avtale som vil la dem få starte produksjonen av et såkalt taxifly. Bildet viser en prototype fra 2022. Foto: Eric Adams

– Flyvende taxier er fremtiden, sier guvernør i den amerikanske delstaten Ohio, Mike DeWine, mandag etter at det nå er klart at selskapet Joby Aviation skal få produsere et fremkomstmiddel litt utenom det vanlige.

Arbeidet med å produsere den dronelignende taxien skal starte i 2024, og selskapet har som mål å produsere sine første fly allerede i 2025.

LUKSUS: Om noen år kan du få muligheten til å velge fly over bil når trafikken står fast, spår Joby Aviaton. Foto: Eric Adams

Tilfeldig nok skal taxiflyet produseres i det samme området som brødrene Orville og Wilbur Wright utviklet verdens første motordrevne fly i 1903, kalt «Wright Flyer».

– Vi synes dette er veldig spennende. Ikke bare fordi dette vil skape flere arbeidsplasser, men fordi det gir et signal til folk om at Ohio fokuserer på fremtiden, sier guvernør DeWine til AP.

Taxiflyet skal etter planen ha plass til én pilot og fire passasjerer. Det dronelignende flyet skal ha en toppfart på 321 kilometer i timen, og ha en rekkevidde på rundt 160 kilometer.