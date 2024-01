Skal henrettes – frykter å drukne i eget oppkast

DØDSKAMMER: Dette rommet i Holman-fengselet i Alabama brukes til henrettelse av dødsdømte. Kenneth Smith må nå tilbake hit for andre gang. Foto: Dave Martin / AP / NTB

For første gang skal en dødsdømt fange i USA henrettes med en ny, omstridt metode. FN har kalt den tortur.

Kenneth Smith (58) har sittet på dødscelle i Alabama i 35 år. Han har allerede overlevd ett henrettelsesforsøk.

Torsdag skal han inn i dødskammeret på nytt, og henrettes med en svært omstridt metode.

Amnesty reagerer kraftig på den nye metoden, som de frykter kan bli den nye hovedmetoden for henrettelse i USA.

– Noen sier dette kan føre til at man får voldsomme kramper, og stritter imot fordi man rett og slett ikke får puste, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Kveles av nitrogen

Talspersoner for delstaten Alabama mener imidlertid at metoden er human.

Henrettelsen skjer ved at den dødsdømte påsettes en maske, som gjør at han puster inn rent nitrogen. Mangelen på oksygen gjør at personen vil besvime, og deretter dø.

DØDSDØMT: Kenneth Smith er dømt til døden etter et leiemord i 1988. Foto: Alabama Department of Corrections via AP / NTB

Det kritikerne og tilhengerne strides om, er hvorvidt personen vil lide på veien dit.

– Det er omstridt fordi man ikke aner hvordan metoden faktisk virker på mennesker, sier Egenæs i Amnesty.

Metoden er ifølge CNN godkjent i tre amerikanske stater, men Smith vil bli den første som henrettes med nitrogenmaske.

Veterinærer i både USA og Europa unngår avliving av dyr med nitrogen av etiske grunner, skriver The Guardian. Om det brukes på enkelte større dyr, som griser, får de bedøvelse først.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har kalt metoden tortur, og mener den kan stride mot USAs forpliktelser til folkeretten.

ULOVLIG: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty mener henrettelse med nitrogen kan være i strid med amerikansk lov, som sier at «grusom og uvanlig straff» er forbudt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dømt etter leiemord

Smith var 22 år gammel da han ble leid inn for å drepe en prestekone i Alabama i 1988.

Han har innrømmet at han, sammen med en annen mann, tok imot 1000 dollar fra presten for å drepe kona hans. Han hevder imidlertid at det ikke var han som utførte selve drapet.

Både Smith og hans medskyldige, John Forrest Parker, ble dømt til døden. Parker ble henrettet med giftsprøyte i 2010.

I rettssaken til Smith besluttet juryen å gi ham livstid i fengsel, men dommeren valgte å sette kjennelsen til side, og dømme han til døden.

Senere har loven blitt endret, slik at dommeren ikke lenger kan gjøre dette.

Overlevde henrettelsesforsøk

Smith ble forsøkt henrettet i november 2022. Han hadde spist sitt siste måltid, og tatt farvel med kona, moren og barnebarnet.

Han skulle få giftsprøyten, men de som skulle sette den klarte ikke å finne en blodåre å stikke i.

Det ble prøvd flere ganger, før de til slutt måtte gi opp, etter fire timer i dødskammeret.

I et intervju med The Guardian, på telefon fra fengselet, sier Smith at han i etterkant har blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse.

– Jeg lider fortsatt av den første henrettelsen, og nå skal vi gjøre det igjen. De vil ikke la meg ha posttraumatisk stresslidelse engang – du vet, dette er en pågående stresslidelse, sier han til avisen.

GIFTSPRØYTE: Medikamentet Midazolam er et av tre som brukes i giftsprøyter i USA. Foto: AP / NTB

Han frykter det som kan skje hvis henrettelsen med nitrogenmaske går galt.

– Å kaste opp i den masken. Hvis jeg gjør det, er det ingen som vil hjelpe meg. Jeg kommer til å drukne i mitt eget oppkast, og min kone må sitte der og se på, sier Smith.

Oppkast er en av de mulige bivirkningene dersom det kommer oksygen gjennom en glippe i masken.

– Ganske tilfeldig

Amnesty er prinsipielt imot dødsstraff, og generalsekretær Egenæs mener det er tilfeldigheter som avgjør hvem som får dødsstraff og ikke i USA.

– Det er veldig få av de som begår forbrytelser som man kunne blitt dømt til døden for, som faktisk blir det, sier han.

I 2023 ble 24 personer henrettet i USA. Tallet har vært stabilt de siste årene, men er en markant nedgang fra rekordåret 1999, da 98 personer ble henrettet.



– Det er ganske tilfeldig hvem som blir satt i gasskammeret eller giftkammeret, og hvem som får lange fengselsstraffer, sier Egenæs.

Han mener imidlertid at det er bedring. 23 av 50 delstater har avskaffet dødsstraff, og flere av de som fortsatt har det, har ikke brukt den på lenge.

– Bildet er at det er særlig sørstatene i USA, med Texas som det dårligste eksemplet, som fortsatt henretter folk.

DEMONSTRASJON: I 2023 svarte for første gang flertallet av amerikanere at de ikke mener dødsstraff utmåles rettferdig. Foto: Sue Ogrocki / AP / NTB

Avgjørende for debatten

Egenæs tror resultatet av Smith sin henrettelse vil være avgjørende for den videre debatten om dødsstraff i USA.

– Det er grotesk å si det, men jeg tror det kommer til å være avhengig av hvordan det faktisk fremstår visuelt, sier han og utdyper:

– Kommer han til å kaste på seg og se ut som han har det vondt, så tror jeg vi kommer til å få en voldsom diskusjon.

På den andre siden tror han tilhengerne av den nye metoden vil bruke det som et eksempel, dersom det går fredelig for seg.

– Man får nok en metodediskusjon, heller enn en prinsipiell diskusjon på om det er riktig å drepe mennesker på den måten man gjør i USA.

Talspersoner i Alabama kaller nitrogenmaske «kanskje den mest humane henrettelsesmetoden som noen gang er utviklet».

Det er også en kjent problemstilling at det er blitt vanskeligere å få tak i giftsprøyter i USA, da flere legemiddelfirmaer mener det vil gi dårlig omdømme å levere det.