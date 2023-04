En epost fra det britiske kongehuset tyder på at dronning Elizabeth visste om at Rupert Murdochs britiske aviser spionerte på kongefamilien og deres venner.

Den interne eposten fra kongehuset er blitt offentliggjort i forbindelse med prins Harrys søksmål mot mediemogulen Rupert Murdochs aviskonsern i Storbritannia, News Group Newspapers.

Eposten tyder på at Buckingham Palace prøvde å dysse ned og finne en løsning på avlyttingsskandalen med støtte fra dronning Elizabeth, som døde i september i fjor.

– Det faktum at vi kan ha denne samtalen, med dronningens fulle autoritet og kunnskap om omfanget og konsekvensene av telefonhackingen og overvåkingen av familien hennes, deres ansatte, medarbeidere og venner, er viktig med tanke på å finne en løsning i nær fremtid, skrev dronningens pressesjef Sally Osman til News Corp-direktør Robert Thomson i 2017.

RETTSSAK: Prins Harry har saksøkt Rupert Murdochs britiske aviskonsern for ulovlig telefonavlytting av ham mellom 1990-tallet og 2016. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Stor rettssak

Prins Harry saksøker selskapet for hacking og avlytting av mobiltelefoner og andre ulovlige handlinger han hevder ble begått mot ham på vegne av de britiske tabloidavisene The Sun og den nå nedlagte avisen News of the World, fra midten av 1990-tallet og fram til 2016.

Han hevder også at selskapet i all hemmelighet inngikk et forlik med broren prins William i 2020 for ulovlig avlytting, og at broren den gang fikk utbetalt «en enorm sum penger» for å unngå en rettssak.

KOMMENTERER IKKE: Prins Harry hevder News Group Newspapers inngikk et gigantforlik med broren prins William over avlyttingsskandalen. Her avbildet sammen under en minneseremoni for bestemor dronning Elizabeth 10. september. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

Prins Williams stab sier de ikke kan kommentere rettslige prosesser.

News Group, som har inngått forlik i over 1000 avlyttingsskandaler det siste tiåret, prøvde denne uka å svekke Harrys krav samt et lignende søksmål anlagt av den britiske skuespilleren Hugh Grant, ved stille spørsmål ved hvorfor Harry og Grant ikke gikk til sak tidligere.

Hemmelige avtaler?

Prins Harry hevder forsinkelsen skyldtes en hemmelig avtale mellom Buckingham Palace og ledelsen i Murdochs selskap, som angivelig ble inngått for å sørge for at kongefamilien ikke ble satt i forlegenhet av skandalen.

I en separat epost fra 2018 skrev Osman at det var et ønske i kongefamilien for å løse Harrys avlyttingsskandale uten en rettssak.

– Vi er fortsatt veldig opptatt av at dette ikke skal føre til juridiske forhandlinger, men det ville helt klart hjelpe hvis våre advokater nå snakket med dine, skrev Osman.

News Group benekter at en slik avtale har eksistert, men nekter å kommentere et mulig forlik med prins William. Buckingham Palace ikke har kommentert påstandene.

SISTE UTGAVE: Det er kjent at den nedlagte avisen News of the World avlyttet meldinger på telefonsvarerne til flere britiske kongelige. Selskapet avisen tilhørte, News Group Newspapers, har allerede inngått en rekke forlik i ulike avlyttingsskandaler. Foto: Ian Nicholson / Reuters / NTB

Felte avis

Den tidligere kongereporteren Clive Goodman fra News of the World ble i 2007 fengslet for ulovlig avlytting av kongefamiliens telefoner.

News of the World avlyttet telefonsvarerne til både kongelige, fotballspillere, politikere og skuespillere.

I 2011 ble det også kjent at avisen hadde avlyttet telefoner og telefonsvarere som tilhørte ofre etter terrorangrepet i London 7. juli 2005 og deres pårørende, i tillegg til meldinger på telefonsvareren til drapsofferet Milly Dowler (13), etter at hun forsvant i 2002. Disse avsløringene om ulovlig metodebruk førte til at avisen ble nedlagt for godt i 2011.