Skal ha sporet opp elskerinnen på Strava og drept henne

I RETTEN: Kaitlin Armstrong skal ha brukt treningsappen Strava for å spore opp drapsofferet før hun ble drept. Her fra rettssaken 1. november. Foto: Mikala Compton / AP

Armstrong (35) risikerer flere tiår i fengsel dersom hun blir funnet skyldig i drapet på proffsyklisten Anna Moriah Wilson (25).

Det var like etter en treningsøkt i mai 2022 at Wilson ble funnet død i en leilighet i Texas, USA.



Ifølge nyhetsbyrået AP, trente Wilson seg opp til et sykkelritt som skulle skje noen dager senere - et ritt hun også skal ha vært blant favorittene til å vinne.

Like etter treningsøkten dro hun hjem til en venninne, hvor hun senere på dagen ble funnet skutt og drept.

Wilson har hatt et forhold til Armstrongs ekskjæreste Colin Strickland. Han er ikke mistenkt i saken.



Armstrong er tiltalt for å ha skutt Wilson i hodet og i brystet. Etter den første dagen i retten nekter hun enhver befatning med drapet.

«Av og på»-forhold



Drapstiltalte Armstrong og ekskjæresten Strickland var kjærester i rundt tre år før de valgte å ta en pause i forholdet. I denne perioden skal Strickland ha innledet et forhold til Wilson, ifølge Sky News.

TILTALT: Kaitlin Armstrong er tiltalt for å ha drept Anna Moriah Wilson mai 2022. Dette bildet ble delt med pressen da Armstrong ble ettersøkt etter å ha flyktet ut av landet. Foto: U.S. Marshals Service via AP

Mediehuset skriver at Strickland og drapstiltalte Armstrong til slutt fant tilbake til hverandre, og at de to var et par da drapet på Wilson skjedde.

Til tross for forholdet, skal Strickland likevel ha holdt kontakten med Wilson. I retten blir det forklart at Wilson og Strickland dro på svømmetur sammen bare timer før drapet skjedde.

Spor på Strava

Verken vitneobservasjoner eller videoovervåkning kan knytte Armstrong til drapet på Wilson.

Ifølge den drapstiltales forsvarer, Geoffrey Puryear, er dette sakens sterkeste bevis. Han mener Armstrong har havnet i et spindelvev av uheldige omstendigheter, og påstår at den tiltalte rett og slett bare har vært på feil sted til feil tid.

FORSVARER: Geoffrey Puryear forsvarer Kaitlin Armstrong i drapssaken mot henne. Foto: Mikala Compton / AP

Ifølge aktor i saken, Ricky Jones, skal Armstrong ha hatt full tilgang til sin daværende kjærestes laptop i dagene før drapet. Der skal hun ha fulgt med på samtaler mellom Wilson og Strickland, samt hvor Wilson befant seg.

Aktor mener det er slik Armstrong skal ha funnet plasseringen til Wilson. De mener den tiltalte sporet opp offeret på Strava mens sistnevnte var på sykkeltur, og at Armstrong skal ha fulgt etter henne til det som senere skulle vise seg å bli åstedet for drapshandlingen - venninnens hjem.

Funn av våpen

AP skriver at Armstrong sin bil har blitt sett like ved leiligheten hvor Wilson ble funnet drept. Det tydeliggjøres ikke når observasjonen ble gjort.

I tillegg har kriminalteknikere gjort funn av en pistol hjemme hos Armstrong. Pistolen samsvarer med hylstre som ble funnet på åstedet, ifølge politiet.

VENNINNE: Caitlin Cash er venninnen til Anna Moriah Wilson. Det var hjemme hos Cash at Wilson ble funnet drept. Foto: Mikala Compton / AP

Armstrongs ekskjæreste ble raskt sjekket ut av saken. Elektroniske spor, som telefonsamtaler, meldinger og apper med sporing, bekrefter at Strickland ikke var i nærheten av åstedet da drapet skjedde.

Også venninnen til Wilson, Caitlin Cash, ble raskt sjekket ut, til tross for at det var i hennes leilighet at Wilson ble funnet drept.

På rømmen

Saken om Armstrong fikk raskt internasjonal oppmerksomhet da det ble kjent at hun like etter drapet var på rømmen.

Det var i etterkant av Armstrongs første avhør med politiet at hun plutselig ble sporløst borte i 43 dager.

Ifølge etterforskerne i saken, solgte Armstrong bilen sin for rundt 130.000 kroner like før hun reiste. Så dro hun ut av landet med søsterens navn, epostadresse, kredittkort og pass.

AKTOR: Ricky Jones leverer sine åpningsargumenter under den første dagen av drapssaken mot Kaitlin Armstrong i Austin, Texas. Foto: Mikala Compton / AP

Den tiltalte ble til slutt funnet i Costa Rica, hvor aktor sier hun brukte rundt 70.000 kroner på å fikse på utseendet sitt. I tillegg farget Armstrong håret sitt sort og klippet det kort.

Under oppholdet skal Armstrong ha forsøkt å opparbeide seg en karriere som yogainstruktør. Armstrongs forsvarer bruker dette mot retten for å overbevise dem om at reisen til Costa Rica ikke var et fluktforsøk.

Da den tiltalte ble pågrepet på et hotell i Costa Rica, hadde hun på seg plaster og bandasjer over nesen og under øynene. Hun påstod at blåmerkene i ansiktet sitt var blitt påført etter en surfeulykke.

– Hun har all grunn til å ikke få med seg at hun var ettersøkt under reisen sin. Dere vil senere forstå at Kaitlin har en stor kjærlighet for reising og yoga, sier den tiltaltes forsvarer Puryear under rettssaken onsdag.