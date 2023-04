Skal dø – får oppfylt sitt siste ønske

Alyssa har gitt opp alt håp. Helsen hennes er for svak til at hun kan være blant 60.000 blodivrige metalfans.

Den 30 år gamle sykepleieren fra Nederland klarer nesten ikke å stå, og hjertet hennes er i ferd med å svikte.

Metallica-konserten torsdag kveld virket som en fjern drøm. Helt til noen uventede helter kom på banen.

Sjelden sykdom

Alyssa har Ehlers-Danlos syndrom, en medfødt og arvelig bindevevssykdom.



SJELDEN SYKDOM: Alyssa har en svært sjelden sykdom. Foto: Bobby Yip / Reuters

Bare 1 av 5000 mennesker i Nederland har denne sykdommen.

Flesteparten av dem opplever symptomer som hypermobilitet, hyperelastisitet i huden, og vevsskjørhet.

For Alyssa vil det få mer alvorlige konsekvenser.

– Sykdommen er forskjellig for alle, med flere varianter og grader. Dessverre rammer den meg i svært alvorlig grad, sier Alyssa til nederlandske Gelderlander, som omtalte historien først.

HODEPINER: Alyssa preges av svært sterke smerter. Foto: Illustrasjonsfoto

De første plagene kom i januar. Så ble det verre og verre.

Hodepiner, utmattelse, smerter. Til slutt endte hun opp livløs i sengen, og havnet på intensivavdelingen på sykehuset.

Hun er stabil igjen nå, men legene vet at hun ikke kommer til å leve særlig mye lengre.

Den harde beskjeden fikk hun forrige helg. Hun skal snart dø.

– Det var utrolig vanskelig, og jeg kunne ikke gjøre annet enn å be om medisiner og hvile.

Hun forteller likevel at på de få dagene fra hun fikk beskjeden, har hun klart å forsone seg med dødsdommen.

Vil se Metallica en siste gang

Det er likevel èn ting som virkelig plager henne.



– Høy musikk, spesielt gitarer, er livet mitt. Jeg er en festivalgjenger, og elsker band som Rammstein og Sabaton, sier hun til den nederlandske avisen.

FESTIVAL: Alyssa elsker musikk, og å dra på festivaler. Foto: Brittainy Newman / AP Photos

Og Metallica så klart.

– Det var veldig surt å gi opp Metallica, det har jeg gledet meg til så lenge, og i kveld er det premiere på turneen, så jeg skulle gjerne fått oppleve dem en siste gang.

Metallica åpner turneen sin på Johan Cruijff Arena i Amsterdam, torsdag kveld. Titusenvis av metalheads har flokket til den europeiske storbyen for å få med seg konserten.

Alyssa har også et brennende ønske om å få sett dem en siste gang.

Hun kom derfor på ideen om å henvende seg til Ambulance Wens, en stiftelse som gjør de siste ønskene til terminale pasienter til virkelighet.

Det gjorde hun uten håp om at det skulle føre til noe. Helt til telefonen ringte tirsdag denne uken.

Det var Ambulance Wens, med gode nyheter. Alyssa får dra på Metallica-konserten med båre, og et helt team med mennesker som passer på henne.

METALLICA: Alyssa får heldigvis se favoritt-bandet sitt. Foto: Ethan Miller / AFP

– Jeg følte meg som et lite barn som ble sluppet løs på en lekeplass for første gang. Jeg er så utrolig glad, så takknemlig for at dette er mulig. Det er ubeskrivelig, forteller hun til Gelderlander.



– Vi skal gi pasienten en vakker dag

TV 2 har vært i kontakt med Jan van Geffen. Han jobber i Ambulance Wens, og er en av dem som skal være med å oppfylle Alyssa sitt største ønske.

Han har allerede varmet opp til konserten med å skru metalbandet på fullt volum i bilen.

Al headbangend op weg naar geleen en doorrr naar @Metallica 💪 pic.twitter.com/kpyftUvT35 — jan van geffen (@jvangeffen) April 27, 2023

– Bare én ting er viktig for vårt arbeid, og det er å gi pasienten og hennes kjære en vakker dag, og å skape minner, sier van Geffen til TV 2.



AMBULANSE: De frivillige i Ambulance Wens kjører ambulanser. Foto: Gerard Damoiseaux / AP Photos

I over 11 år har han jobbet som frivillig i Ambulance Wens. Tidligere har han jobbet som sykepleier på en lindrende enhet for terminale pasienter.

Stiftelsen mottar inntekter gjennom gaver og donasjoner, og oppfyller alle ønsker helt gratis for mottakeren.

Alle ønsker har gjort sterke inntrykk på van Geffen, men torsdag er det kun Alyssa og familien hennes som er i fokus.

– Selvfølgelig gjør vi vårt beste for å la henne nyte det til det fulle, men vi får se hvordan vi gjør det når vi er der, sier han, før han avslutter:

– Vi er uansett tilstede på konserten fra start til slutt.

Binnen !

Wat een bak herrie dat voorprogramma .

Maar het genieten kan voor onze patiënt beginnen, hier doen we het voor 💪 pic.twitter.com/M3vOzD0Ot4 — jan van geffen (@jvangeffen) April 27, 2023

Alyssa har gjennom Jan van Geffen godkjent at TV 2 gjengir sitatene i artikkelen. Etternavnet hennes er utelatt for å ivareta personvernet.