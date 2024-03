Skal avgjøre om Trump kan strykes fra stemmeseddelen

Det er ikke spesifisert hvilken avgjørelse i høyesterett som vil bli fattet, men det forventes at det dreier seg om saken der delstaten Colorado ønsker å fjerne Donald Trump fra stemmeseddelen.

Supertirsdag

Dette skjer dagen før Colorado og 14 andre amerikanske delstater holder primærvalg på det som er kjent som supertirsdag.

– Det er ganske spektakulært at høyesterett velger å komme med en uttalelse dager før supertirsdag. Det viser at de, i motsetning til tidligere høyesteretter, ikke er redd for å bli oppfattet som en politisk aktør, mener USA-ekspert Eirik Bergesen.

USA-EKSPERT: Eirik Bergesen er politisk kommentator, podcaster, USA-kjenner og tidligere diplomat, i tillegg til TV 2s USA-ekspert. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Avgjørelsen er forventet klokken 16 mandag.

– Jeg blir overrasket hvis høyesterett tillater at delstater selv kan bestemme seg for å utestenge kandidater fra stemmeseddelen. Det kan ha langtrekkende prinsipielle konsekvenser, som for eksempel at andre stater kan nekte president Joe Biden å stille til valg i delstaten, forklarer Bergesen.

Skepsis på begge fløyer

Det har kommet signaler om at høyesterett er skeptisk til argumenter om å stryke Trump fra stemmeseddelen. I høyesterett er det et konservativt flertall på 6–3. Det inkluderer tre dommere utnevnt av Trump.

Også i Det demokratiske partiet er det mye skepsis til å tillate en slik praksis på delstatsnivå.

– Liberale jusseksperter advarer om at dette er å spille Trumps spill der man rettslig forfølger politiske kandidater. Det er bedre for demokratiet å slå hverandre politisk, sier Bergesen.

Skulle høyesterett slå fast at delstater selvstendig kan stryke kandidater, kan det forsterke inntrykket av at høyesterett er en politisk aktør.

«Oppvigleri»

Kravet om å fjerne Trump fra stemmeseddelen henviser til et grunnlovstillegg som utestenger kandidater som har «deltatt i oppvigleri» fra å søke offentlige verv.

Trump er tiltalt på fire punkter knyttet til kongresstormingen 6. januar 2021. Kjernen i saken er at Trump egget tilhengerne sine opp og villedet dem til å tro at visepresident Mike Pence kunne sette valgresultatet til side.

Trump har erklært seg ikke skyldig på alle punkter.

Det sentrale spørsmålet er hvor avgjørende Trumps rolle var, og hvorvidt stormingen av nasjonalforsamlingen skal regnes som oppvigleri, men Trump er uansett ennå ikke dømt for dette.

To saker

USAs høyesterett har to saker på sitt bord som omhandler Trumps presidentembete.

Den ene er, som nevnt, om Colorado kan fjerne Trump fra stemmeseddelen.

Den andre handler om Trump i kraft av å være president, var immun mot handlinger begått da han var president.

Rettssaken om kongresstormingen ble opprinnelig berammet til i dag, 4. mars, men Trump ba høyesterett om å fastslå at han er immun mot straffeforfølgelse for handlinger begått mens han var president, og saken ble utsatt.

– Det er åpenbart at Trump gjør dette for å få rettssaken utsatt. Den er allerede utsatt til april, men kan bli ytterligere utsatt, sier Bergesen.

– Sjokkert

Bergesen er overrasket over at høyesterett i det hele tatt tok saken som handler om immunitet. Kanskje er det for å få det avklart en gang for alle, slik at det skaper rettslig presedens for fremtidige problemstillinger.

– Jeg vil bli sjokkert hvis høyesterett velger å støtte Trump. Den amerikanske presidenten har veldig utvidede rettigheter, og det må vedkommende ha. Samtidig så hadde det vært helt absurd om presidenten hadde hatt alle rettigheter.

Skulle høyesterett støttet Trumps immunitetskrav ville det utsløst en konstitusjonell krise i USA, ifølge Bergesen.

– Da kan for eksempel en president sende militæret for å ta en politisk motstander. Det høres sprøtt ut, men det er realitet at det er slike ting som diskuteres som konsekvens av en slik beslutning.

Også valgmyndighetene i Maine vil nekte Trump deltakelse i nominasjonsvalget, men en dommer i delstaten har satt beslutningen sin til side i påvente av kjennelsen fra høyesterett.

Trump er regnet som den største favoritten til å utfordre sittende president Joe Biden i det kommende presidentvalget i november.