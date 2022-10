MOT OLJE: På kort tid har to malerier blitt tilgrist med mat. Denne gangen stod kunstverket til Monet for tur. Foto: AP / Skjermdump

For snaue to uker siden gikk de til angrep på Vincent van Gogh’s «Sunflowers».

Klippet gikk verden rundt.

Phoebe Plummer (21) og Anna Holland (20) fra miljøaktivistgruppen «Just Stop Oil» stilte seg foran maleriet ved Nasjonalmuseet i London, og åpnet opp en boks med tomatsuppe.

Så kastet de innholdet over det berømte kunstverket.

TOMATSUPPE: Phoebe Plummer (21) og Anna Holland (20) fra miljøaktivistgruppen «Just Stop Oil» etter at de kastet tomatsuppe over det berømte kunstverket til Van Gogh. Foto: Just Stop Oil

Heldigvis er maleriet beskyttet med glass.

Nå har en lignende gruppe slått til på nytt. Denne gangen på museet Barberini i Potsdam, Tyskland.

– Når skal dere begynne å lytte?

Søndag stod maleriet «Les Meules» for tur. Kunstverket ble malt av Monet, og har en svimlende verdi på nesten 1,2 milliarder norske kroner, ifølge Sky News.

Nå er det tilgriset med potetstappe.

Her kaster de potetstappe på maleriet

Skal vi tro aktivistene fra gruppen «New Generation», vil det ingen ende ta - med mindre de får det som de vil.

Målet er å stoppe utvinningen av olje.

– Når skal dere begynne å lytte, spør en av aktivistene mens hun står på huk og som limt inntil museumsveggen.

Det går en alarm i bygget. Politiet er tilstede, og folkene rundt henne måper. Hun har ingen planer om å flytte på seg.

– Folk sulter, folk fryser, folk dør. Vi står midt i en klimakatastrofe. Og alt dere er redde for er litt tomatsuppe og potetstappe på et maleri?

Også dette maleriet er beskyttet med glass.

Sjokkert

Museumsdirektøren ved Barberini rister på hodet etter det hele. Han er sjokkert, og klør seg i skallen over spørsmålet om hvordan dette kan gjøre noen endring.

– Selv om jeg forstår aktivistenes bekymring for klimaet, er jeg sjokkert over midlene de bruker for å få det som de vil, sier Ortrud Westheider.

@novaramedia Just Stop Oil activists have thrown soup at Van Gogh’s painting Sunflowers in the National Gallery. ♬ Just Stop Oil Throw Soup At Painting - Novara Media

Begge videoene har tatt av på sosiale medier. Flere lurer på det samme som Westheider.

– Jeg er veldig for at vi skal støtte miljøet, men hva har egentlig Van Gogh gjort for å fortjene at bildet hans blir ødelagt, spør en av mange kontoer på Tik Tok.

– Hun sier at mange mennesker ikke har råd til mat, men likevel så hiver hun tomatsuppe over et maleri, skriver en annen.