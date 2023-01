– Sjelen min kollapset

DNIPRO, UKRAINA (TV 2): Det gule kjøkkenet til familien Korenovskyj ble verdenskjent da et russisk missil rev veggen bort. Tirsdag ble familienfaren, Mykhailo Korenovskyj, som var drept i angrepet, lagt i jorden.

Alle kjente Mykhailo, forteller 25 år gamle Aleksander Bolavin til TV 2.

Fra han var 9 til 19 ble han trent av mannen som ble drept i angrepet lørdag.

I gymsalen på idrettshøyskolen i Dnipro har flere hundre mennesker møtt opp til et siste farvel til boksetreneren.

GYMSAL: Mange sørgende møtte opp for å ta farvel med Mykhailo, som hadde sermonien i gymsalen hvor han trente. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Les mer

– Han var en fyr som brydde seg om ungene han trente. En som betydde mye for mange i Dnipro.

I hendene holder folk røde roser i partall; 2, 4, 6 eller flere.

I Ukraina betyr partall i blomster sorg.

For de sørgende var Mykhailo var nemlig en kjent boksetrener.

For resten av verden er han mannen med det gule kjøkkenet.

Bildene av bursdagsfeiringene med pappa Mykhailo og barna på det karakteristiske kjøkkenet har gått verden rundt.

Lørdag ettermiddag ble leiligheten truffet av en russisk rakett under et av ukrainakrigens blodigste angrep mot sivile.

GULT KJØKKEN: Bildet av familiens Korenovskys gule kjøkken har gått verden rundt. Mykhailo var alene hjemme da missilen traff leilighetsbygget. Foto: Yan Dobronosov / Reuters

Kona og de to døtrene var tilfeldigvis ute og gikk en tur da missilet traff boligblokken i Pobeda-distriktet.

Mykhailo kom seg aldri ut.

Ringte treneren etter angrepet

Aleksander forteller at Mykhailo var som en andre far for ham.

– Da jeg så at boligblokken han bodde i var truffet, prøvde jeg å ringe ham, forteller han til TV 2s team i Ukraina.

Da Mykhailo ikke svarte på telefonen, bestemte Aleksander seg for å dra ned for å hjelpe, men forgjeves.

HÅPTE: Helt til det siste hadde Aleksander Bolavin et lite håp om at Mykhailo kunne være i live Foto: Aage Aune / TV 2

– Helt til det siste hadde jeg et håp om at han var i live - da jeg hørte at han var død var det som om sjelen min kollapset.

Kan være det verste angrepet på sivile

Samtidig som de første begravelsene var i gang, ble det tirsdag funnet enda et livløst barn i ruinene av boligblokken.

Hittil er 44 mennesker bekreftet drept.

Over 20 personer er fortsatt savnet.

Redningsmannskap har gitt opp å finne overlevende etter at en stor del av boligblokken raste sammen i angrepet.

Det beste man nå håper på er å finne levninger fra alle de døde.

I alt 79 personer ble såret.

SORG: Mykhailos mor måtte hjelpes etter at hun var ved kisten. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

At så mange fortsatt er savnet, innebærer etter alt å dømme at antall døde etter angrepet kan nå opp i et 60-talls mennesker.

Det er et av de største russiske enkeltangrepene mot sivile i løpet av krigen i Ukraina så langt.

Et siste farvel

Ute på den store gravplassen i Dnipro er kisten med Mykhailo senket i jorden.

I den grå, sure, januardagen kneler hver og en av de sørgende ved graven og kaster en håndfull jord på kisten nede i bakken.