Sjeldent fenomen ga vestlendingene en førjulsgave

FARGERSPILL: Nydelige perslemorsskyer kunne ses over store deler av Bergen fredag. Her med siluetten av Ulriken. Foto: Helene Bulko/TV 2

Etter en stormfull natt, dukket dette opp på himmelen. – Et sjeldent fenomen, sier meteorolog.

SJELDEN: Slike perlemorsskyer et sjeldent værfemonen. Spesielt på Vestlandet hvor det ofte er skyer og midlere vær. Foto: Synnøve Gjerstad

Folk over deler av vestlandet fikk en himmelsk førjulsgave fredag. I skumringen over byfjellene dukket vakre perlemorsskyer opp.

– Det er et sjeldent fenomen. Det må være nesten nesten 100 minusgrader i stratosfæren for at de skal dannes, og de blir bare synlige i skumring når solen treffer dem underfra, forklarer vakthavende meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø, til TV 2.



– Slike perlemorsskyer er i stratosfæren som vi vanligvis ikke har så mye med å gjøre. Det verken regner eller snør fra stratosfæren, sier han.



Det var faktisk bergenseren Henrik Mohn som beskrev slike skyer første gang. Det var også han som ga dem navnet «perlemorsskyer».



Etter flere dager med regn, og en stormfull natt med uværet «Pia», bredte perlemorsskyene en god stemning over byen.

Selv om fenomenet beskrives som sjeldent, er det bare to dager siden østlendingene kunne opplevde det samme.