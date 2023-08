Sjeldan trend i Kina: Unge lar livet rotne

Bilete av at folk slappar av florerer på kinesiske sosiale medium.

Men dette er ingen hyggjeleg helgestrekk. Det er ein lenge etterlengta protest mot ein rigid arbeidskultur som mange ynskjer ei endring på.



Ein utbrent generasjon

Unge i Kina slit med å finne arbeid, bustadmarknaden er dyr og presset for å stifte familie er høg.

No trendar bilete av unge som 'ligg flatt' og 'lar det rotne'.

ROTNAR: Unge i Kina deler bilete av at dei rett og slett har gjeve opp og kallar det «la det rotne», eller bai lan på kinesisk. Foto: TYRONE SIU

BRUKAR SOME: Ekspert på kinesisk samfunn, Gina van Ling, forklarer at sosiale medium har blitt viktig for sosiale rørsler i Kina dei siste åra. Foto: Leiden Universitet

– Desse to trendane er motsvar på det høge presset unge opplever. Med 'å ligge flatt' meiner dei å adaptere ei tilbakelent haldning til arbeid. 'Å la det rotne' liknar på dette, men er meir dyster og avvis heile systemet. Det er som om dei unge seier “eg høyrer ikkje på det folk forventar eg skal gjere”.

Det forklarer Gina van Ling som underviser i kinesisk samfunn og politikk ved Leiden Universitet.

'Å ligge flatt' har røter tilbake til 2021, men etter offentleggjeringa av nye tal på arbeidsløysa i Kina, har trenden igjen fått ei oppblomstring.

I juni var arbeidsløysa på heile 21,3 prosent i aldersgruppa 16–24 år. Dette har blitt eit stadig meir betent tema i Kina, ifølgje nyhendebyrået AP.

Etter rekordmånaden juli, opplyser nasjonal statistikkbyrå i Kina at dei ikkje lenger vil publisere tal på arbeidsløyse fordelt på aldersgrupper. Dette grunngjev dei med at dei har eit behov for «ytterlager betring og optimering av statistikk over arbeidsstokken». Det melder NTB.



Dette provoserer ei allereie opprørt befolkning.

ARBEIDSLØYSE: I staden for å feire at dei er ferdig utdanna, står nyutdanna unge som sild i tønne på jobbmesse, her i byen Chongqing i april tidlegare i år. Foto: AFP / STR

Generelt i befolkninga var arbeidsløysa 5,3 prosent i juli. Det er 0,1 prosent meir enn i juni.



Ifølgje tal frå verdsbanken, låg den årlege økonomiske veksten frå 2000 til 2010 i snitt på 10,4 %. Mellom 2019 til i dag har dette lege på 4.9 %. Dei siste åra har økonomien også vore mykje meir ustabil og uforutsigbar enn tidlegare.



Van Ling meiner den høge arbeidsløysa og økonomiske ustabiliteten er dei primøre grunnane til at mange unge kinesarar rett og slett har gjeve opp.



Uroar myndigheitene

– Kina har ein arbeidskultur som blir kalla «996». Ein skal jobbe frå ni om morgonen, til ni om kvelden, seks dager i veka. Denne kulturen har kome med ein lovnad om at dei som viser kva dei er gode for, skal bli løna deretter, forklarer van Ling til TV 2.

President Xi Jinping har tidlegare understrekt at økonomisk vekst og den kinesiske draumen krev at alle bidreg i samfunnet.

– Men, det ein ser i Kina no er at sjølv dei som jobbar hardt og er pliktoppfyllande, ikkje får vinstar som lova.

996: Det som tidlegare var ein lovnad om delt velstand er no omtala som ein endelaus loop av hålaust arbeid. Foto: STR / AFP

– Sjølv om dei som 'ligg flatt' og 'lar det rotne' er ein minoritet, gjev det likevel viktig informasjon om korleis folk har det og kva som opptar befolkninga, fortel van Ling.

Trenden har uroa kinesiske myndigheiter.

Redaktør i den statleg finansierte avisa, Global Times, seier: «Dei unge er håpet for dette landet. Korkje dei sjølve eller landet skal tillate at dei legg seg flate saman.».

Kina si aldrande befolkning er avhengig av at nye kinesarar kjem til verda. At unge gjev opp på familieliv og karriere er difor urovekkande for kinesiske myndigheiter, avsluttar van Ling.