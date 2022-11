Sjefen begynte å skyte på pauserommet: – Han plukket ut folk

Seks mennesker ble skutt og drept i en Walmart-butikk i USA tirsdag. Blant de drepte var en 16 år gammel gutt.

Gjerningsmannen, som var ansatt og skiftleder i butikken, tok sitt eget liv etter drapene, ifølge politiet.

Hendelsen fant sted i Chesapeake i delstaten Virginia tirsdag kveld, bare et par dager før helligdagen Thanksgiving.

Nå forteller vitner hvordan de opplevde de fatale minuttene, da skiftlederen som hadde jobbet i butikkjeden i 12 år plutselig åpnet ild, rundt klokken 22 lokal tid.

– Plukket ut folk

Jessica Wilczewski hadde bare jobbet i butikken i fem dager da skytingen fant sted. Hun har uttalt seg til flere medier, deriblant nyhetsbyrået AP.

– Måten han oppførte seg på – han skulle på jakt. Måten han så på folks ansikter og måten han gjorde det på – han plukket ut folk, sier Wilczewski til AP.

Hun forteller at teamet var samlet for det vanlige møtet på pauserommet før nattskiftet, da skiftlederen kom inn og begynte å skyte med en pistol.

Politiet har identifisert drapsmannen som 31 år gamle Andre Bing. Han tok sitt eget liv på åstedet, ifølge politiet. Foto: AP / NTB

Ifølge Wilczewski skjøt han mot folk som allerede lå på bakken.

– Han forsikret seg om at de han ville drepe, var døde. Han gikk tilbake og skjøt mennesker som allerede var døde. For å være sikker, sier hun.

På et tidspunkt gjemte Wilczewski seg under et bord. Da forteller hun at gjerningsmannen bad henne komme opp.

Da hun kom opp skal han ha sagt «Jessie, gå hjem». Wilczewski sier hun gikk rolig ut av rommet før hun løp ut til bilen sin.

Hun sier hun tror det at hun var nyansatt kan ha reddet livet hennes.

POLITI: Det var stort politioppbud på stedet da skytingen skjedde tirsdag kveld. Foto: AP / NTB

Alle de drepte var ansatte

Politiet har ikke gått ut med hva de tror motivet bak skytingen var. Ifølge CNN var alle de drepte kolleger av gjerningsmannen, selv om det også var kunder i butikken.

To av de drepte ble funnet døde på pauserommet, mens en annen ble funnet ved fronten av butikken. De resterende tre døde på sykehus.

En annen av de ansatte som ble vitne til hendelsen, Briana Tyler, sier gjerningsmannen virket å skyte vilt rundt seg.

– Han bare skjøt over hele rommet. Det spilte ingen rolle hvem han traff, sier Tyler til AP.

En annen ansatt, Kevin Harper, sier ifølge CNN i en Facebook-video at han akkurat hadde forlatt pauserommet da den bevæpnede mannen gikk inn.

I delstaten Colorado ble fem mennesker drept og 18 såret i en masseskyting bare dager tidligere, på en nattklubb for homofile og andre skeive. Den antatte gjerningsmannen her er siktet for drap og hatkriminalitet.