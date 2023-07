Sjansespillet

Det er høysesong for ferdene over Middelhavet

Foran øynene på Mohammed prøver mennesker å holde hodet over vann.

Én etter én gir de opp.

– Jeg så flere drukne foran meg. De var så slitne og orket ikke mer.

Mohammed var om bord i fiskebåten som forliste utenfor den greske kysten 15. juni.

OVERLEVDE: Egyptiske Mohammed overlevde båtforliset den 15.juni. Foto: Rudaw

Omringet av journalister, forteller han om de skjebnesvangre timene da båten forliste.

– Jeg lå tre timer i vannet.

Mohammed er én av nærmere 1,4 millioner flyktninger og migranter som har reist til Europa siden 2016.

Bot per asylsøker



Flyktningspørsmålet står igjen på EUs agenda. Det ligger an til at regelverket om migrasjon og asyl strammes ytterligere til, skriver Foreign Policy.



Målet er å avlaste land, som Italia, Hellas og Spania, som tar imot hovedparten av flyktningene og migrantene som ankommer Europa.



Innstrammingene går ut på en strengere prosedyre for enkelte asylsøkergrupper, løsere regler for utvisning av personer som har fått avslag på asylsøknaden, og fordeling av omtrent 30.000 asylsøkere per år fra middelhavslandene til resten av EU.



EU-land som ikke tar imot nok asylsøkere, vil bli ilagt en bot på cirka 235.000 norske kroner per asylsøker til et fond som håndteres av EU.

Men flere europeiske land har allerede varslet at de er skeptiske til forslagene.

– Vi vil ikke akseptere en kvoteordning for migranter, sa Polens statsminister, Mateusz Morawiecki, på en felles pressekonferanse med statslederne fra Tsjekkia, Ungarn og Slovakia, mandag.

En av de dødeligste fluktrutene

De aller fleste flyktninger og migranter tar seg til Europa via sjøveien, ifølge UNHCR.

Det er i hovedsak tre ruter over Middelhavet; Den vestlige, sentrale og østlige ruten.

Den sentrale ruten, som i hovedsak går fra Libya til Italia, er både den lengste og den farligste ruten av de tre. Samtidig er det også denne ruten som de fleste velger å ta over Middelhavet.

Den østlige ruten, via Hellas, var i en periode den mest brukte. Men antallet migranter og flyktninger som velger denne ruten har stupt, blant annet på grunn av den greske kystvaktens metoder – såkalte pushbacks.

Mister mat over natten



– Måten vi behandler traumatiserte mennesker på flukt, gjør at de blir enda sykere, sier Katrin Glatz Brubakk, som er psykolog i Leger uten grenser.

Hun er på jobb i flyktningleiren Kara Tepe på den greske øya Lesvos. Kara Tepe er også kjent som Moria 2, og erstattet den opprinnelige Moria-leiren etter at den brant ned høsten 2020.



Journalister har begrenset adgang til flyktningleiren, og frivillige forbys å dele bilder og videoer fra innsiden.

Psykologen skildrer inntrykkene fra innsiden av leiren, og ser med fortvilelse på leveforholdene.

Den siste utviklingen er at personer som får svar på asylsøknaden blir fratatt mat i leiren.

FORTVILER: Katrin Glatz Brubakk sier leveforholdene i Moria 2 blir verre og verre. Bildet er fra den første Moria-leiren. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dette førte til at omtrent 500 mennesker mistet tilgang på mat over natten og dermed er avhengig av hjelp fra frivillige, ifølge Observatory of The Refugee and Migration Crisis in The Aegean.

– Selv i fengsler får alle mat. Så dette er et dramatisk skritt i den avskrekkende politikken man fører, sier Brubakk.

Preget av apati og oppgitthet

Brubakk forteller at hun ser enkelte forbedringer, blant annet de sanitære forholdene. Likevel kan det være opp til 10 minutter å gå til nærmeste toalett. Brubakk sier at kvinner i leiren ikke tør å gå denne strekningen alene når mørket har lagt seg.

Mens Brubakk kommuniserer med TV 2 fra Kara Tepe, er det uroligheter leiren. Beboere forsøker å hindre at personer som har fått svar på asylsøknaden blir flyttet til lagerhaller av plast. Brubakk sier lagerhallene har en temperatur på rundt 40 grader og skal huse cirka 120 personer. Det er verken vinduer eller noen form for ventilasjon i disse hallene.

– Du kan jo tenke det. Det er ulevelig.

MORIA 2. Asylsøkere i Moria 2, kort tid etter at Moria-leiren brente ned i 2020. Foto: Panagiotis Balaskas

Brubakk peker også på en annen endring. Hun ser en større oppgitthet enn tidligere.

Før kunne for eksempel det afghanske miljøet i leiren grave tradisjonelle jordovner, og steke og selge ferskt brød til andre beboere og frivillige.



– Det var også en frisør her, sier Brubakk.

Men slike initiativ tillates ikke lenger, og beboerne har lite å ta seg til mens de venter på avgjørelsen på asylsøknaden.

– Når du mister all mulighet til medvirkning og påvirke eget liv, er veien til depresjon ekstremt kort. Det er livløst og en stemning av apati. De må bare vente på at ting skal skje, sier psykologen.