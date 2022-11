Sinne og misnøye kan være godt nytt for republikanerne

Både Associated Press, Reuters og CNN publiserte sine første valgdagsmålinger klokken 23 norsk tid. Selv om valgdagsmålingene ikke viser hvilket parti velgerne stemmer, forteller de noe om hvorfor de stemte som de gjorde.

Mens de tre valgdagsmålingene gir noe ulike resultater, maler de alle et bilde av en amerikansk befolkning som er misfornøyd med tingenes tilstand.

Frykter for demokratiet

Associated Press sin måling, hvor 90.000 velgere fra hele landet har deltatt, viser at inflasjon og frykt for demokratiets fremtid var avgjørende for velgerne. Rundt 50 prosent hadde inflasjon som sin viktigste sak da de gikk til valgurnene, mens 44 prosent sa at demokratiets fremtid var avgjørende for hva de stemte.

Frykten for demokratiets fremtid gjenspeiles i Reuters sin valgdagsmåling. Her svarer hele 70 prosent at demokratiet i USA er truet.

FRYKT: Både demokrater og republikanere frykter for demokratiets fremtid, av svært ulike årsaker. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

Sinne og misnøye

Både i AP og CNNs valgdagsmålinger sier over halvparten av velgerne at de er misfornøyd med tingenes tilstand i USA. Dette er mest tydelig i CNNs måling:

39 prosent av de spurte er misfornøyde, mens 34 prosent er sinte over utviklingen i USA.

– Bare fem prosent er entusiastiske, 20 prosent er fornøyd, 39 prosent misfornøyd og 34 prosent forbanna. Det sier noe om retningen USA tar. Det er ikke gitt at alle de som er misfornøyd og forbanna er republikanere, men det viser at et overveldende flertall er usikre og misfornøyde, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Bergesen mener det vil få mange til å avlegge stemme i år, og at det trolig er til fordel republikanerne.

– Brutale tall for Biden

46 prosent av de spurte mener også at president Joe Bidens politikk er direkte skadelig for USA, mens 16 prosent mener demokraten ikke gjør noen forskjell for landet.

– Dette er brutale tall for Joe Biden, sa CNNs Jake Tapper da tallene ble presentert på lufta.

UPOPULÆR: President Joe Biden får lite støtte under valgdagsmålingene. Foto: Leah Millis/Reuters

Mellomvalget blir ofte sett på som en folkeavstemning over innsatsen til den sittende presidenten. 18 prosent av de spurte svarte at de stemte for å støtte presidenten, mens 32 prosent svarte at de stemte for å vise sin misnøye med demokraten. For 48 prosent av de spurte spilte Biden ingen rolle da de avga stemme.

Godt nytt for republikanerne

CNNs måling viser at inflasjon var det viktigste saken for 32 prosent av velgerne under årets valg.

– Dette er en sak demokratene scorer dårlig på, påpeker TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

TALLKNUSER: Terje Sørensen påpeker at republikanske kjernesaker er viktig for et flertall av de spurte velgerne. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Til sammenlikning var abort det viktigste tema for 27 prosent av de spurte.

– De sakene som republikanerne er opptatt av, inflasjon, innvandring og kriminalitet utgjør 54 prosent. De som demokratene er opptatt av - altså våpenlover og abort har 39 prosent, sier valganalytiker Terje Sørensen til TV 2.

Valgdagsmålingene tyder videre på at relativt få unge har stemt hittil, noe Sørensen mener kan være dårlig nytt for demokratene. Videre viser målingene at 76 prosent av velgerne er hvite.

– Det behøver ikke å være avgjørende, men det er i utgangspunktet godt nytt for republikanerne at det er en større andel hvite og eldre velgere, sier USA-ekspert, Hans Olav Lallum. Han presiserer at dette kan slå forskjellig ut på presidentvalg og mellomvalg.