Silvio Berlusconi er død: – Farget Italias historie

Den tidligere italienske statsministeren Silvio Berlusconi er død, 86 år gammel.

Det skriver den italienske avisen Corriere Della Sera mandag. Flere italienske medier melder det samme.

Meldingen om hans død kommer bare minutter etter at samme avis meldte at helsetilstanden var alvorlig.

I tre perioder var den frittalende og omstridte mediemogulen og milliardæren, statsminister i det søreuropeiske landet. Periodene var fordelt på ni år – han var med det den lengstsittende statsministeren i landet siden andre verdenskrig.

Han vil få begravelse på statens regning – bisettelsen finner sted i den storslåtte katedralen Duomo di Milano onsdag, skriver nyhetsbyrået AFP.

Gjeninnlagt på sykehus

Berlusconi var innlagt på San Raffaele-sykehuset i Milano på fjerde dagen, og i morgentimene skal helsetilstanden ha blitt verre.

Familien skal ifølge avisen ha skyndet seg til sykehuset da de fikk høre at tilstanden forverret seg. Broren Paolo og barna til Berlusconi, Eleonora, Barbara, Marina og Pier Silvio, var alle til stede, ifølge nyhetsbyrået Ansa.



Berlusconi etterlater seg fem barn.

Se flere bilder fra Berlusconis liv i galleriet under:

GEISTLIG MØTE: Daværende italiensk statsminister Silvio Berlusconi viser frem en penn han fikk av pave Benedikt 16. i 2008-, etter et møte mellom dem to i Vatikanet. Foto: AP Photo/Alessandro Bianchi Les mer OMFAVNES: Libyas daværende leder Moamer Khadafi hilser på Berlusconi under et statsbesøk i 2004. Foto: POOL / AFP) Les mer HÅNDTRYKK: Berlsuconi og Tony Blair i Downing Street i London i 2001. Foto: PA Les mer TALER: Silvio Berlusconi foran sitt partis logo under et møte for Forza Italias ungdomsparti. Foto: Nanni Fontana/IPA/IPA/Sipa USA Les mer TOPPMØTE: Tyrkias statsminister Tayyip Erdogansammen med Vladimir Putin og Silvio Berlusconi ved en pumpestasjon for gass i Durusu ved Svartehavets tyrkiske bredder i 2005 Foto: AFP Les mer

Han har slitt med helsen i flere år og ble hjerteoperert i 2016, har hatt prostatakreft, flere innleggelser siden han ble koronasyk i 2020 – og tidligere i år var han innlagt i 45 dager som følge av blodkreften og lungebetennelse.



Han har vært kreftsyk med blodkreft over lengre tid, og var siden onsdag innlagt til intensivbehandling på sykehuset i Milano på grunn av en lungeinfeksjon, som legene har bekreftet var knyttet til kreften.



Krefttypen Berlusconi var rammet av, blir sjelden kurert; 70 prosent av menn som rammes, lever i minst fem år etter å ha fått diagnosen, men utsiktene for eldre pasienter er ikke så gode.

HILSER: En parade får hilsen fra statsminister Berlusconi på Republikkens dag i Roma i 2009. Foto: TIZIANA FABI / AFP

– Farget Italias historie

Historiker og førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff beskriver Berlusconi som en betydelig skikkelse innen italiensk politikk.

– Han har farget mer enn 30 år av Italias historie. Berlusconi var innflytelsesrik allerede på 80-tallet, forklarer hun.

Wolff beskriver Berlusconis vei til toppen: Først bygget han et imperium i byggebransjen. Deretter investerte han tungt i TV da statskanalen RAIS monopol ble opphevet på 80-tallet.

POKAL: Silvio Berlusconi løfter trofeet høyt, etter at AC Milan i 2007 slo Liverpool i Champions League-finalen. Foto: AP Photo / Luca Bruno

– Han hadde allerede millioner som han kunne investere i TV-bransjen, og kjøpte opp alle små private, lokale TV-kanaler. I en periode hadde han monopol på det private TV-markedet

Dessuten var Berlusconi en nær venn av statsminister Bettino Craxi.

– Dette hjalp nok hans karriere og vei til rikdom, vil jeg si, fortsetter Wolff.

Craxi ble rammet av en rekke korrupsjonsskandaler, flyktet landet – og døde senere i eksil. Samtidig gikk også det kristendemokratiske partiet i fullstendig oppløsning, og etterlot seg et vakuum i italiensk politikk.

Tomrommet ble fylt av Berlusconi, og hans parti Forza d’Italia og dets nyliberalistiske politikk.

– Han ble statsminister fire ganger. Han sto for nyliberalisme og privatisering. Forbildene var Raegan og Thatcher, sier historiker Wolff.

Berlusconi omtalte også seg selv som Putin-venn.



«Stort tomrom»

86-åringen blir ofte omtalt som en mann som forandret Italia, både kulturelt og politisk.

– Han hadde en enorm påvirkningskraft på Italia og den italienske mentalitet, uttalte den italienske statsviteren Lorenzo de SiO til Reuters før Berlusconis død.

Han pekte også på at Berlusconi klarte å balansere de tradisjonelle verdiene ved å tenke på en mer avslappet måte rundt for for eksempel seksuelle vaner.

LENGE SIDEN: En ung Berlusconi avbildet i Roma i 1979. Foto: Antonia Cesareo / Sipa USA

Mens den italienske forsvarsministeren Guido Crosetto mandag skriver på Twitter at en æra er over og at Berlusconi «etterlater seg et stort tomrom».

– Før introduksjonen av kommersiell TV på begynnelsen av 80-tallet var Italia ganske delt mellom tradisjonell katolsk kultur, og en venstreorientert kommunistisk kultur. Berlusconi kom og introduserte en ny nype progressiv tankemåte, sa professor de SiO.

Han pekte også på at Berlusconi klarte å balansere de tradisjonelle verdiene ved å tenke på en mer avslappet måte rundt for for eksempel seksuelle vaner.

Lang politisk karriere



Berlusconi slo seg opp som forretningsmann og mediemogul på 1970- og 80-tallet før han gikk inn i politikken. Han var Italias statsminister i 1994-95, 2001–06 og 2008-11, før han fikk et forbud mot å stille til folkevalgte verv i 2013–19.

– Det blir vanskelig å se for seg Forza Italia uten Berlusconi, sa de SiO til Reuters.

Liberalisering, privatisering, mindre skatt og lavere offentlige utgifter var Berlusconis agenda. Hans regjeringspolitikk fikk imidlertid også innslag av nasjonalisme og innvandrerfiendtlighet, som følge av Forza d’Italias samarbeidspartier Lega Nord og Nasjonal Allianse.

TRIO: 2. april 2009 poserte USAs president Barack Obama og Russlands president Dmitrij Medvedev på hver sin side av statsminister Silvio Belrusconi under et G20-møte i London. Foto: AP Photo / Kirsty Wigglesworth

– I utenrikspolitikken var han en god alliert i Nato, men samtidig også en samtalepartner for Russland. Berlsuconi ble etter hvert også en god venn av Putin. Også var han veldig kritisk mot EU-samarbeid, ramser historiker Wolff opp.

Han ga seg som statsminister i 2011. Da hadde han vært i politikken i 30 år.

Tidvis skandaløs

Tiden som politiker var ikke skandalefri. Det stormet mang en gang med kritikk, sexhistorier og skandaleombruste rikmannsfester mens landet var nær konkurs.

Han er også domfelt for skattesnusk, noe som fikk ham kastet ut av Det italienske senatet. Dette gjorde det umulig for ham å komme tilbake som statsminister.

FORKLARER: Berlusconi på en pressekonferanse i Palazzo Grazioli. Foto: Paolo Rizzo / Fotogramma / PA Photos

Han ble imidlertid valgt inn igjen i senatet i september 2022.

De siste årene har derimot Berlusconis innflytelse i italiensk politikk sunket. Det så man ved valget i høst.

– Med denne regjeringen var det tidlig tydelig at hans parti nesten skulle forsvinne. Statsminister Giorgia Meloni har okkupert det meste på høyresiden, når man ser resultatet fra valget i høst.

Meloni representerer det nasjonalkonservative partiet Italias brødre, og fortsetter ifølge Wolff tradisjonen fra Nasjonal Allianse, som Berlusconi samarbeidet med.

– Hennes prosjekt er mer nasjonalistisk og mindre liberalistisk enn Berlusconi sine regjeringer, forklarer Wolff.