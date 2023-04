Siktet for frihetsberøvelse og voldtekt av 13-åring

SJÆLLAND/TV 2: En 32 år gamle mann er siktet for frihetsberøvelse, trusler og voldtekt av en dansk 13 år gammel jente.

Søndag ettermiddag ble 13 år gamle Filippa funnet i live, etter at hun lørdag ikke kom hjem som planlagt etter å ha fullført avisrunden sin i Kirkerup på Sjælland.

En 32 år gammel mann ble pågrepet i forbindelse med funnet.

Mandag klokken 11 ble mannen fremstilt for fengsling i tingretten i Næstved.

Erkjenner delvis straffskyld

Like før klokken 11 ankom den siktede rettssalen, ikledd en lysegrå joggedress, sammen med sin forsvarer.

32-åringen er siktet for frihetsberøvelse, voldtekt, trusler og vold mot 13-åringen.

Han erkjenner delvis straffskyld.

Fengslingsmøtet pågår i tingretten i Næstved. Foto: Alf Simensen / TV 2

Påtalemyndigheten mener at den siktede 32-åringen har tatt med Filippa, mot hennes vilje, til boligen sin – hvor han skal ha utsatt 13-åringen for voldtekt flere ganger.

Siktede er ikke formelt avhørt av politiet ennå.

Dommeren har nå valgt å lukke dørene i fengslingsmøtet.

Fryktet det verste

Både Filippas familie og politiet fryktet det verste, da 13-åringen ikke kom hjem etter sin faste avisrunde lørdag.

Jentas sykkel, veske og mobil ble funnet langs avisruten hennes, men det var intet spor etter 13-åringen.

AVSPERRET: Et stort område var avsperret da den omfattende leteaksjonen etter 13-åringen pågikk. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / AFP / NTB

Gledestårene var derfor mange da politiet ved 15-tiden søndag kunne informere familien hennes og omverdenen om at 13-åringen var funnet i live, i et hus i et villastrøk i utkanten av byen Korsør.

– Lykkerus

Jenta var bevisst da hun ble funnet. Hun og ble raskt fraktet til sykehus, hvor hun ble gjenforent med familien.

– Hele kroppen min dirrer i en voldsom lykkerus, uttalte Filippas mor til Ekstrabladet.

Hun forteller at datteren, etter omstendighetene, har det bra.

– Nå skal vi se morsomme filmer, sier 13-åringens mor.