Siktede hadde langvarig konflikt med offer

VITNEMÅLSUTDELING: To personer ble drept og flere skutt like etter en avgangsseremoni onsdag. Foto: Clark Frierson / Reuters

Far og sønn ble skutt og drept etter vitnemålsutdeling. Politiet mener skytingen var målrettet.

Det var natt til onsdag norsk tid at en gjerningsperson åpnet ild like etter en vitnemålsutdeling for videregåendeelever i Virginia, USA.

En avgangselev på 18 år og elevens far ble drept under skytingen.



En 19 år gammel mann, som også deltok på seremonien, er nå siktet for drap.

Vitner fra stedet forteller at det oppstod kaos da de første skuddene ble løsnet. Flere hundre mennesker ble sett løpende vekk fra stedet.

18-åringen hadde akkurat mottatt vitnemålet sitt, og hadde tatt turen til en park i nærheten av skolen for å møte venner og familie da skytingen startet.

PARKEN: Skytingen startet i denne parken, mener politiet. Her møtte offeret familien sin etter vitnemålsutdelingen. Foto: Clark Frierson / Reuters

Ytterligere fem personer har skuddskader, og 12 personer beskrives som lettere skadd.

Begge fikk vitnemål

Onsdag opplyser politiet at det har vært en konflikt mellom den siktede mannen og det 18 år gamle offeret, ifølge AP. Konflikten skal ha vart i rundt et år.



Politiet mener derfor at angrepet var målrettet.

– Dette var rettet mot én person. Det er det vi vet på dette tidspunktet, sier byens politisjef, Rick Edwards, under en pressekonferanse onsdag.

FLERE SKUTT: Til sammen fikk syv personer skuddskader etter skytingen. To av dem mistet livet. Foto: Hilary Powell / AP

Politiet forteller at den siktede 19-åringen selv deltok på avgangsseremonien. Etter seremonien skal han ha hatt en form for interaksjon med det 18 år gamle offeret, for så å hente frem ett eller flere skytevåpen fra en bil i nærheten.

Mor ble vitne

Onsdag møtte den mistenkte gjerningspersonen i retten. Der ble det klart at han er siktet for drap på de to ofrene.

FLERE TILSTEDE: Flere familiemedlemmer så at far og sønn ble skutt og drept like etter avgangsseremonien natt til onsdag norsk tid Foto: Reuters

Moren til det 18 år gamle offeret vitnet under møtet. Hun forteller at hun var på vei bort til sønnen og mannen sin da hun så en annen mann løpe mot dem.

– Han bare løp og skjøt, forteller moren.

Moren stod ved siden av sin yngste datter da skytingen begynte. Jenten ble påkjørt av en bil som forsøkte å flykte fra stedet. Jenten skal ikke være alvorlig skadd.