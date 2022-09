Sikkerhetsstyrkene har en enorm oppgave foran seg

Politi og sikkerhetsstyrker får en enorm jobb når de skal sikre de store folkemengdene som strømmer til for å sørge og hedre den avdøde dronning Elizabeth.

TV 2s team utenfor Buckingham Palace har allerede sett mennesker som kollapser etter å ha ventet mange timer i kø for å komme fram for å legge ned blomster. Tusenvis av mennesker strømmer fremdeles til.

Utfordringen med å holde orden på alle menneskene gjennom helgen og fram mot begravelsen blir enorm.

Forberedt

Dronningens død har vært planlagt i detalj i over 60 år. Planene og sikkerhetsopplegget har gjennom årene blitt oppdatert i dokumentet «Operasjon London Bridge»

Det er lagt planer for ekstraordinære sikkerhetstiltak for å håndtere potensielt kaos når store menneskemengder samler seg.

POLITIHUND: En politimann og hans hund er ute for å sikre Londons gater og parker. Foto: Jose Luis Magana/AP

– Det er trolig det største sikkerhetsopplegget vi noen sinne har sett i Storbritannia, sier antiterrorsjef Nick Aldworth til det britiske nyhetsbyrået PA, som siteres av The Evening Standard.

Fem dager etter dronningens død vil kisten hennes bli fraktet fra Buckingham Palace til Westminster Hall.

Der vil kisten ligge paradeseng fram til begravelsen, og folk vil strømme til for å vise sin siste hilsen.

TETT PÅ: Kong Charles hilser på frammøtte utenfor Buckingham Palace fredag. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Terrortrussel

Samtidig er terrornivået i Storbritannia fortsatt «betydelig», og et angrep betegnes som sannsynlig.

– Når tusenvis av mennesker samles, oppstår en mulighet for de men onde hensikter. Noen trusler er lettere å gjennomføre enn andre, sier Aldworth.

Væpnede styrker forbereder seg på det verste: Knivangrep, bomber og annen type vold.

Vanskelige tider

At britene er midt i en energikrise, en økonomikrise, og nå mister sin aller mest stabiliserende kraft, dronningen, kan utløse sterke følelser, og potensielt sinne.

Sikkerhetspersonell vil sjekke vesker og andre steder personer kan bære med seg kniver eller andre våpen.

BEVÆPNET: En tungt bevæpnet politimann står vakt utenfor slottet i Balmoral i Skottland. Foto: Andrew Milligan/AP

11 dager med seremonier, taler, pomp prakt og prominente gjester fra hele verden legger opp til et ekstremt høyt nivå av sikkerhetsforanstaltninger og prosedyrer.

Overfylles

Noen av punktene i «Operation London Brigde» tar høyde for eventualiteter som aldri tidligere har vært tema. På grunn av betydningen dronningen har hatt rekordlenge for svært mange mennesker kan London for første gang bli overfylt av mennesker.

Det inkluderer sprengt kapasitet for overnattingssteder, veier, offentlig transport, mat, politi og helsevesen.

Sperringer og skarpskyttere

Én av de første oppgavene å sette opp stengsler i gatene for å hindre at køer presses sammen, og sørge for at biler eller lastebiler ikke kan gjøre inn i folkemengden.

Når kortesjen kjører gjennom gatene, vil det ligge skarpskyttere på hustak, og et helikopter vil eskortere dem hele tiden mens de er utenfor London.

Aldworth har selv erfaring blant annet fra OL i London i 2012. Han mener sikkerhetsopplegget nå overgår OL og alle andre tidligere hendelser.