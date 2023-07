Sier Sverige må vente til oktober

NYTT UTSPILL: Sagaen Tyrkia-Sverige er ikke over ennå. Onsdag kom Erdogan med nytt utspill om Nato-medlemsskapet. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kommer med nytt utspill om Sveriges Nato-søknad. Norsk forsker vil ikke utelukke at presidenten har hensikter bak det.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at Tyrkia ikke vil godta Sveriges Nato-søknad før i oktober, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det skjer to dager etter at Sverige og Tyrkia var enige om en avtale hvor Tyrkia sa ja til formelt å godkjenne den svenske Nato-søknaden.

Da sa Erdogan at han ville jobbe for at den tyrkiske nasjonalforsamlingen formelt godkjenner Sveriges søknad så fort som mulig.

ENIGE: Det var mandag at Tyrkia og Sverige endelig ble enige om Nato-søknaden til svenskene skulle godkjennes. Foto: Henrik Montgomery/TT/AP.

– En måte å kjøpe seg tid på

Tyrkia har trenert den svenske søknaden siden Natos Madrid-toppmøte i fjor.



Det var derfor en gladnyhet da Erdogan endelig ga tommel opp til svensk medlemskap.

Men onsdag kom altså en ny beskjed.

Erdogan vil fremme et forslag om å godkjenne søknaden først når nasjonalforsamlingen åpner igjen til høsten.

– Regjeringen til Erdogan har blitt stadig mer personstyrt. Man kan tenke seg at hvis Sveriges medlemskap i Nato var veldig viktig for Erdogan, kunne han ha klart det før nasjonalforsamlingen tok sommerferie.

Det sier Jonas Bergan Dræge, Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole.

STATSVITER: Førsteamanuensis Jonas Bergan Dræge følger Tyrkia tett. Foto: Oslo Nye Høyskole.

Han vil ikke utelukke at Erdogan ønsker å kjøpe seg mer tid, for å få gjennom politikken han ønsker.

På mandag ble Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson enige om en ny bilateral avtale.

Den åpner for svensk Nato-medlemskap, men inneholder også flere punkter landene skal samarbeide om.

Blant annet skal Sverige legge frem et veikart over grep mot terror de vil ta, før ta den tyrkiske nasjonalforsamlingen godkjenner søknaden.



– Man kan spekulere i at Erdogan ønsker å sikre seg at dette veikartet er med videre i prosessen, sier Dræge.

TOLDMODIG: Det har vært krevende for Sveriges statsminister Ulf Kristersson å få Sverige inn i Nato. Foto: YVES HERMAN/REUTERS.

– Liker å sitte i førersetet

Professor i Tyrkia-studier ved Universitetet i Oslo Einar Wigen understreker at Erdogan trives i posisjonen han har sittet i det siste året.

EKSPERT: Professor Einar Wigen følger tyrkisk politikk tett. Foto: Ellen Evju Jahr/UiO.

– Erdogan liker å sitte i førersetet. Idet Sverige er inne i Nato, mister han den posisjonen i denne omgang, sier Wigen.

Han mener vi flere utspill og krav nok vil komme fra Erdogans kant fram mot oktober.

– Og svenskene vil sikkert få sin tålmodighet testet, men det er bare et spørsmål om tid før de slipper inn i Nato, sier Wigen.