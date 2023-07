Shannons forsvinning satte politiet på sporet av en seriemorder

STARTEN: Etterforskningen startet med letingen etter at Shannon Gilbert som var savnet fra New Jersey i mai 2010. Foto: NTB/AP

Det uløste seriedrapene fra 2010 ble netflixserie - Nå er et nabolag i sjokk etter overraskende pågripelse.

De uoppklarte drapene fra Neflix-serien «Lost Girls» kan ha fått en løsning.

Fredag melder politiet i Nassau County på Long Island at de har pågrepet en person mistenkt for drapene.

Den mistenkte er en helt vanlig mann fra Massapequa, som er nabofylket til Nassau County, ifølge den lokale TV-stasjonen News 12.

PÅGREPET: En mann fra dette nabolaget i Massapequa, er pågrepet, mistenkt for drapene. Foto: Eduardo Munoz Alvarez

Mannen jobber som arkitekt, er gift og har to barn. Nabolaget er i sjokk etter pågripelsen.

– Jeg og mitt team har jobbet lenge for rettferdighet for ofrene og deres pårørende. I dag har vi tatt et stort skritt i den retning, sier Steve Bellone fra Suffolk County, ifølge nyhetsbyrået AP.



Politiet sier ikke noe om hvilke type bevis de sitter på.

SJOKK: Naboer i Massapequa Park, New York er i sjokk etter pågripelsen. Foto: Eduardo Munoz Alvarez

Forsvinning satte politiet på sporet

1. mai 2010 forsvant prostituerte Shannon Gilbert (24) sporløst etter et sexmøte med en kunde.



Hun ble sist sett da hun flyktet i panikk fra et hus nær Gilgo beach på Long Island, cirka seks mil fra New York City.

Politiet publiserte i etterkant en nødsamtale fra Gilbert der hun sa at en person fulgte etter henne.

En omfattende leteaksjon ble igangsatt, og etter mange måneder med finkjemming i det avsidesliggende strandområdet, ble levningene hennes funnet i et kratt.



Men det var ikke bare Gilbert som ble funnet. Leteaksjonen avdekket at strandområdet i årevis var blitt brukt som gravplass for en seriemorder.

Det ene liket etter det andre dukket opp.

Denne oversikten fra politiet viser hvor de ulike levningene ble funnet. Foto: Suffolk county police

11 ofre

I alt 11 lik knyttes til samme drapsmann. Ofrene er for det meste kvinner, men også en mann i kvinneundertøy, og en baby.

Kvelning skal ha vært dødsårsaken for alle ofrene, og alle likene er dumpet på samme måte.