Shannons forsvinning i 2010 satte politiet på sporet av en seriemorder

STARTEN: Etterforskningen startet med letingen etter at Shannon Gilbert som var savnet fra New Jersey i mai 2010. Foto: NTB/AP

En person er pågrepet, mistenkt for de såkalte Gilgo Beach-drapene, ifølge amerikanske medier.

1. mai 2010 forsvant prostituerte Shannon Gilbert (24) sporløst etter et sexmøte med en kunde.



Hun ble sist sett da hun flyktet i panikk fra et hus nær Gilgo beach på Long Island, cirka seks mil fra New York City. Politiet publiserte i etterkant en nødsamtale fra Gilbert der hun sa at en person fulgte etter henne.

Fant «gravplass»

En omfattende leteaksjon ble igangsatt, og etter mange måneder med finkjemming i det avsidesliggende strandområdet, ble levningene hennes funnet i et kratt.



Denne oversikten fra politiet viser hvor de ulike levningene ble funnet. Foto: Suffolk county police

Men det var ikke bare Gilbert som ble funnet. Leteaksjonen avdekket at strandområdet i årevis var blitt brukt som gravplass for en seriemorder. Det ene liket etter det andre dukket opp.

11 ofre

I alt 11 lik knyttes til samme drapsmann. Ofrene er for det meste kvinner, men også en mann i kvinneundertøy, og en baby.

Kvelning skal ha vært dødsårsaken for alle ofrene, og alle likene er dumpet på samme måte.



FIRE OFRE: De fleste av ofrene var kvinner. Foto: Suffolk police/NTB

I 12 år har drapene vært et uløst mysterium, og ble også aktualisert gjennom Neflix-serien «Lost Girls.»

Nabolag i sjokk

Det vekker derfor stor oppmerksomhet at politiet i Nassau County nå har pågrepet en person mistenkt for drapene.

PÅGREPET: En mann fra dette nabolaget i Massapequa, er pågrepet, mistenkt for drapene. Foto: Eduardo Munoz Alvarez

Den mistenkte er en mann fra Massapequa, som er nabofylket til Nassau County.

Den lokale TV-stasjonen News 12 er til stede ved den pågrepnes bolig, og kan fortelle at nabolaget er i sjokk over pågripelsen.

Den mistenkte er en gift mann med to barn. Han har bodd i byen hele livet.