Shani (35): De skjøt meg mens jeg prøvde å flykte

35 år gamle Shani Hadar ligger i en seng på sykehuset Hadessah Ein Kerem i Jerusalem.

Bandasjene taler sitt tydelige språk, og det gjør grimasene også.

For det var virkelig nære på.

– Ja, jeg får smertestillende hele tiden for skuddskadene i skulderen, sier Shani Hadar når TV 2 spør om hun har mye smerter.

SMERTER: Til tross for kontinuerlig smertestillende, presser smertene på. Foto: Aage Aune / TV 2

Rakettregnet starter

Egentlig skulle hun ikke på musikkfestivalen i Re´im vest for Negev-ørkenen, men ombestemte seg i siste liten.

I det hun og en venninne kjører inn i festivalområdet, starter rakettregnet.

Det brøt ut full panikk blant de rundt 3000 festivaldeltakerne, som fort oppdaget at det ikke fantes noen gode gjemmesteder.

Tungt bevæpnede Hamas-krigere skjøt og drepte.

De tok også flere festivaldeltakere som gisler.

Sammen med sin venninne, kastet Hadar seg inn igjen i bilen.

Men både foran og bak dem står væpnede menn.

– Jeg ble skutt av terroristene da jeg forsøkte å rømme, sier Shani Hadar og forteller gråtkvalt videre om den dramatiske flukten:



– Vi kjørte videre inn i ørken, mens vi hørte skyting rundt oss. Jeg ba til Gud om å overleve og sa: Vær så snill, bare gi meg litt mer tid.

– Ingen hjalp oss

Etter å ha kjørt et stykke, gjemmer de to seg bak bilen.

Der blir de værende i rundt 10 timer mens de hører skyting rundt seg.

Samtidig forsøker Shani Hadar å stelle skuddsåret så godt hun kan.

– Det blødde mye fra skulderen. Jeg bandasjerte såret med en kimono jeg tilfeldigvis hadde med meg, og brukte en skolisse for å binde såret.

Men det å bevare roen blir en umulig oppgave.

– Jeg forsøkte å samle meg, men så begynte vi å høre skudd igjen og hadde ingen steder å gjemme oss. Vi hørte mange skudd og eksplosjoner over bilen.

Desperat forsøker de to venninnene å ringe etter hjelp, men får av nødetatene beskjed om at ingen kan komme dem til unnsetning.

Følelsene presser på når Shani forteller om øyeblikket de innså at alt håp om hjelp var ute.

– Ingen hjalp oss. For å være ærlig, følte vi at vi var helt forlatt. Det fortalte de oss også. De sa at det ikke fantes noen styrker, at ingen kunne redde oss.



Filmene gir nye mareritt

Venninnene forstår at alt nå er opp til dem selv.

Etter ti timer tar de sjansen på å bevege seg, og kommer seg utrolig nok i sikkerhet.

Det var det mange andre som ikke klarte.

Hittil er 260 mennesker bekreftet drept etter massakren på festivalen som ble arrangert av Supernova, og som primært samlet unge mennesker.

På sosiale medier verserer det nå en rekke videoer fra festivalen, som viser personer som er skadet eller døde.

New York Times har verifisert flere videoer, blant annet en som viser hvordan festivaldeltakere blir tatt som gisler.

Flere av videoene har gitt Shani Hadar helt nye mareritt.

– På videoer i sosiale medier har jeg sett fjesene til flere jeg kjenner. Flere av dem var døde, mens andre av dem nå er savnet.

MISTET VENNER: Shani Hadar er glad for å ha overlevd, men sørger nå tapet av flere venner. Foto: Aage Aune / TV 2

Flyalarmen går

Selv må 35-åringen gjennom et langt behandlingsløp, noe en lege på sykehuset i Jerusalem minner henne på.

– Kan du bevege fingrene dine? spør legen og følger nøye med, før han slår fast:

– På et tidspunkt må vi nok rekonstruere hele skulderen, for det er et veldig komplisert brudd.

Men heller ikke på sykehuset er Shani Hadar i sikkerhet.

Trusselen fra Hamas er ikke over, og plutselig går flyalarmen.

Alle på sykehuset, pasienter, personalet og besøkende, må evakuere til tilfluktsrom eller trappegangen.

– Se hva slags land vi lever i! utbryter hun.

Men traumet i ørkenen har bare gjort 35-åringen mer bestemt.

I det hun blir hjulpet ned mot sykehusets bomberom, kommer Shani Hadar med en siste kraftsalve:

– De skal aldri få vinne. Vi vil aldri slutte å kjempe, eller danse. Vi er krigere og en sterk nasjon, og vil fortsette å beskytte oss selv. De vil aldri knuse viljen vår.