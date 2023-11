– Setter stor pris på at Norge stiller opp

KAIRO / OSLO (TV 2): Ekteparet Rola (39) og Zaki Kahil (46) er lettet over å være i Egypt etter seks uker i bomberegnet i Gaza.

Sammen med 49 andre norske statsborgere var paret med den første bussen fra grensen mot Gaza til Kairo natt til torsdag.

Når TV 2 møter dem torsdag, er begge to svært preget etter å ha vært seks uker i bomberegnet inne på Gazastripen.



– Det har vært en helt forferdelig situasjon. Det har vært veldig vanskelig, sier Kahil.



Paret bor i Oslo, og hjemme venter deres fire barn. De hadde ikke vært på Gazastripen siden 2014. De var i Gaza for å besøke familie da krigen brøt ut.

MOTTAKSSENTER: Zaki Kahil og kona Rola ble fraktet til et mottakssenter da de ankom Kairo natt til torsdag. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

– Barn gråter og skriker

Rola Kahil beskriver forferdelige forhold inne i Gaza.

– Barna inne i Gaza klarer ikke å sove, og de er redde hele tiden. De bare sitter og venter. Gråter og skriker, sier hun.

Zaki Kahil sier at ord kan ikke beskrive hvordan de har hatt det.

– Vi var på ferie og hadde det veldig koselig sammen med familien og slektninger. Plutselig ble det krig, sier han.

Han sier at de har mistet 28 slektninger, blant annet to nieser.

Deres egne barn venter i Oslo og ble tatt hånd om, da foreldrene ikke kunne komme tilbake til Norge på grunn av krigen.



Ektemannen Zaki er tekniker i et skadedyrfirma. Før han fikk asyl i Norge jobbet han i en menneskerettighetsorganisasjon.

– Jeg setter veldig pris på at Norge stiller opp for oss, sier Rola Kahil.

Også andre norske statsborgere ble i den første puljen som slapp ut:

6500 kroner å komme seg hjem

Zaki forteller at de betaler 6500 kroner hver for reisen tilbake til Norge. Norske myndigheter legger ut, og så får de regning når de kommer hjem. Alle nordmenn får visum til Egypt i Rafah. Det varer i 78 timer, så må de ut.

De håper å være i Norge i løpet av et par dager.

TV 2 erfarer at UD vurderer ulike løsninger. Enten vurderer UD leier et fly for å hjelpe alle til Norge, eller om det bestilles billetter på rutefly.

Hun sier folk på Gazastripen begynner å bli syke. Selv var hun syk med hodepine og oppkast sist uke.

– Vi trenger en løsning på konflikten. Dette kan ikke fortsette, sier hun.

Uttransport utsatt

Torsdag var planen at 60 nye norske statsborgere skulle komme seg ut av Gazastripen. De vil trolig slippes ut fredag istedenfor. Over halvparten av disse er barn.

Det befinner seg fremdeles rundt 200 nordmenn på Gaza.

Totalt er nesten 1,6 millioner av Gazastripens nærmere 2,3 millioner innbyggere er fordrevet.

Mens UD forsøker å få ut nordmenn, melder Reuters at all telekommunikasjon på Gazastripen er nede.

UNRWA er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. De sier torsdag ettermiddag at Gaza er mørklagt kommunikasjonsmessig fordi det ikke er drivstoff. De opplever at de blir motarbeidet når de forsøker å levere drivstoff inn.

– Jeg tror det er aktive forsøk på å strupe og paralysere operasjonen vår, sier UNRWA-leder Philippe Lazzarini.