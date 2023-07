Setter kornavtalen på vent

STOPPET: Russlands president Vladimir Putin har stoppet den viktige kornavtalen. Foto: Alexei Babushkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.

Det sier talsperson for Kreml, Dimitry Peskov mandag formiddag.

– Kornavtalen i Svartehavet sluttet å være gyldig i dag. Akkurat nå er avtalen satt på vent, sier Peskov.

Russland mener vilkårene for å forlenge avtalen ikke er møtt. Russland sier de allerede har informert Tyrkia, Ukraina og FN at de motsetter seg en forlengelse, og varsler en offisiell uttalelse snarlig.

Peskov sier videre at Kreml er åpne for å forlenge avtalen når Russlands vilkår blir møtt.

TALSMANN: Dimitry Peskov er talsperson for den russiske regjeringen. Foto: Ilya Pitalev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.

Korntransport gjennom krigssone



Avtalen ble inngått i juli 2022.

Bekymringen for matmangel og mulige sultkatastrofer dersom korn fra både Russland og Ukraina uteble, gjorde at FN arbeidet på spreng for å få på plass avtalen.

Dette gjaldt særlig eksport til land i Midtøsten og Afrika, hvor mattilgangen allerede er begrenset og matprisene er økende.



HØSTING: Til tross for vanskelige forhold høster en bonde i Mykolaiv-regionen korn den 4. juli i år. Nå gjenstår det å se om kampen for å dyrke og høste var nok. Kornet skal også frem til de som trenger det. Foto: Anatolii Stephanov / AP / NTB

Til slutt var Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan mellommannen som fikk frem en avtale.

Siden den gang har avtalen blitt forlenget gjentatte ganger, men mandag er det altså stopp.



Trusler

Russland har tidligere truet med å trekke seg fra avtalen.



En av grunnene til at Russland tidligere har truet med å trekke seg fra avtalen, er ukrainske angrep rettet mot Krim-halvøya og havnebyen Sevastopol.

Fra oktober til november i fjor suspenderte Russland avtalen på grunn av droneangrep mot havnebyen på Krim.

UTFORDRENDE: Såtiden var vanskelig på en bondegård i Mykolaiv-regionen i landsbyen Zeleny Hai. Bonden bruker i desperasjon metalldetektor for selv å finne og rydde eksplosiver før han kan så kornet sitt i april i år. Nå kan transport og salg også by på store farer. Foto: Sergei Suspinsky / AP / NTB

Natt til mandag ble det kjent at Ukraina skal ha angrepet Kreml-broen, et angrep som krevde minst to menneskeliv.

Peskov understreker at det ikke er noen sammenheng mellom dette angrepet og Russlands holdning til kornavtalen.



Vil ha bedre betingelser

I forkant av dagens nyhet kom Russland med flere krav knyttet til handel.

De ønsker bedre betingelser for egen eksport av korn og gjødsel. Kravene er ikke imøtekommet, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Den 13. juli uttalte Russlands president Vladimir Putin følgende om avtalen:



– Når det gjelder ukrainsk korneksport hadde vi kommet til enighet med FN på flere punkter. Russlands interesser må også tas hensyn til: logistikk, forsikring, betaling knyttet til vår kornproduksjon og mange andre momenter.

Putin er ikke fornøyd med hvordan disse punktene har blitt håndtert.

– Ingenting! og jeg vil understreket det – Ingenting i det hele tatt ble gjort.

Det siste skipet med kornlast forlot Odessa den 16. juli om morgenen, og etter det har det ikke vært registrert nye utfarter.

Russland har ikke tatt imot noen registrering av skip for utreise med kornlast siden 27. juni, skriver Reuters.