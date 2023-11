– Setter Biden under enormt press

ISRAEL-VENN: USAs president Joe Biden har et sterkt engasjement for Israel. Men kan han sikre en våpenhvile? Foto: Miriam Alster/AP.

Krigen mellom Israel og Hamas har blitt storpolitikk i USA.

Natt til torsdag ga presidentkandidatene i det republikanske partiet i USA ubetinget støtte til Israel.

De kritiserte isteden president Joe Biden for at han har oppfordret Israel til å vurdere «humanitære pauser» i bombingen av Gazastripen.

– Det siste vi trenger, er å fortelle Israel hva de skal gjøre. Det eneste vi bør gjøre er å støtte dem og utrydde Hamas, sa kandidat og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley under en debatt.

KANDIDAT: Nikki Haley vil bli president i USA. Hun gir full støtte til Israel. Foto: Sam Wolfe / Reuters

En annen kandidat gikk enda lenger. Senator Tim Scott mente Biden burde beordre direkte angrep på Iran, som svar på angrep på amerikanske styrker i Syria og Irak, skriver NTB.

– Enormt press

Professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde forteller at krigen er utfordrende for den amerikanske presidenten.

– Han er under et enormt press internt i USA foran 2024-valget. Kriger kan splitte partier, slik Vietnamkrigen splittet Demokratene og Irak-krigen splittet Republikanerne, sier han.



Og presset kommer fra begge kanter. Krigen splitter nemlig også Bidens egne velgere.

I en fersk undersøkelse mener halvparten av demokratiske velgere at presidenten ikke har håndtert krigen godt nok, melder AP.

– I så måte er Biden under press fra egen venstreside, heller enn fra noe annet hold, sier Hilde Eliassen Restad.



Hun er førsteamanuensis statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole.

EKSPERT: Hilde Eliassen Restad følger amerikansk politikk svært tett. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– USA er nøkkelen

Motstanden mot Israels bombing av Gazastripen øker.

Over hele verden har mennesker samlet seg for å kreve våpenhvile de siste dagene, skriver Al Jazeera.

I Norge mener et flertall på Stortinget at Israel bryter folkeretten.

Frankrikes president Emmanuel Macron ber torsdag om at verdens land må jobbe for våpenhvile, skriver NTB.

Og akkurat nå pågår det forhandlinger om å starte en tre dagers våpenhvile i bytte mot israelske gisler.

DEMONSTRERTE: En ortodoks jødisk rabbiner deltok i en demonstrasjon for støtte til palestinere i New York, tirsdag denne uken. Foto: KENA BETANCUR/AFP.

Men ingen våpenhvile er bekreftet ennå.

Midtøsten-forsker ved UiO, Erik Skare, mener at den viktigste påvirkeren for en varig våpenhvile er USA.



– USA er nøkkelen her. Det blir snarlig ingen våpenhvile uten at de legger press på Israel, sier han.

Skare tror USA kunne ha klart å presse gjennom en våpenhvile, hvis det er i deres interesse.

– USA har liten interesse av at krigen for eksempel skal eskalere til regional krig i Midtøsten, sier han.

Forskeren henviser til at blant annet flere vestlige baser i Midtøsten har blitt angrepet den siste tiden.

– Cuba-krise-øyeblikk

Men ingenting tyder på USAs støtte til Israel er endret, etter en måned med bombing av Gazastripen, ifølge Mjelde.



– Så lenge dette ikke eskalerer til en regional konflikt, tror jeg USAs innflytelse er relativt begrenset. Vi er fortsatt i starten av denne krisen.

Han mener støtten til Israel er konstant, fordi USA og Israel i realiteten er en politisk og militær allianse.

– At USA legger et visst politisk press på Israel, betyr altså ikke at USA ikke støtter Israel. Det er en viktig nyanse, fortsetter han.

KOMMENTERER: Hilmar Mjelde er USA-ekspert og professor ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2.

USA har ved flere anledninger oppfordret Israel til å gå med på såkalte humanitære pauser i Gaza-krigen.

Men Israel har ikke lystret.

– For Israel er dette et Cuba-krise-øyeblikk og de vil gjøre det som gjøres må, slik Israel ser det. Det begrenser USAs innflytelse, legger Mjelde til.

– Uvanlig engasjement



Ekspertene understreker at Biden selv er Israel-venn, slik som fleste amerikanere.

– Det som kompliserer bildet, er at venstresiden i økende grad er propalestinsk, som er en endring fra tidligere, sier Restad.

Men det ser ut til å ha hatt effekt på Biden ennå, legger hun til.

– Det er president Biden som alene avgjør USAs politikk, og Biden har i 50 år hatt et uvanlig personlig og ektefølt engasjement for Israel. Bidens og USAs støtte vil bestå, sier Mjelde.