Sesame Street-skuespiller er død

McGraths bortgang ble bekreftet av familien hans på Facebook søndag:

– McGrath-familien har en trist nyhet. Vår far Bob McGrath gikk bort i dag. Han døde fredelig i sitt hjem, omgitt av familie.

Sesam Stasjon-produksjonen erklærte søndag kveld at de var i sorg over Bob McGrath, som var et kjært medlem av Sesame-familien i over 50 år. Han var også kjent som musiker og barnebokforfatter.

McGrath var et av de opprinnelige medlemmene av Sesame Street da den populære serien startet opp i 1969. Den gangen spilte han den vennlige naboen Bob Johnson. Ham deltok i Sesam stasjon for aller siste gang i 2017.