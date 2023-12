Seriemorders kone dømt for medvirkning til tre drap

DØMT: Monique Olivier (til venstre) er dømt for medvirkning til kidnapping og drap på tre jenter og unge kvinner. Der i blant Joanna Perrish (20) i 1990 og Estelle Mouzin (9) i 2003. Foto: AFP/REX/Montasje:TV 2

Monique Olivier (75) må sone minst 20 år bak lås og slå for sin rolle i drap begått av den avdøde pedofile seriemorderen, Michel Fourniret.

Med hodet senket og øynene lukket, tok Monique Olivier imot dommen i en fransk rettssal tirsdag.

Hun virket uberørt da hun lyttet til kjennelsen som lød: «Livstidsdommen er rettferdig, passende og står i samsvar med alvorlighetsgraden av handlingene, der Monique Olivier var involvert»

I RETTEN: Rettstegningen viser Monique Olivier i retten 19. desember. Dagen før dommen falt. Foto: Benoit PEYRUCQ / AFP

Dommer Didier Safar erklærte at Olivier var delaktig i bortføringen, frihetsberøvelsen og drapene på den britiske studenten Joanna Parrish (20), Marie Angele Domece (18) og Estelle Mouzin (9), ifølge AFP.

Sistnevntes kropp har aldri blitt funnet.

Djevelsk pakt

Monique Olivier, var tidligere gift med Michel Fourniret som innrømmet drap på elleve jenter. Politiet mistenker at antallet kan være så høyt som 25.

PÅGREPET: Michel Fourniret ble pågrepet i 2008. Han har innrømmet drap på 11 jenter og kvinner, de fleste ble drept i Ardenne-regionen nord i Frankrike og Belgia. Foto: Francois Nascimbeni/AFP

Fourniret døde i fengsel i 2021, før han kunne bli dømt for disse tre drapene som ble begått mellom 1988 og 2003. Olivier soner allerede for medvirkning til flere av drapene. Nå stilles hun også til ansvar for de tre siste sakene.

– Vi har ventet lenge, sier Faren til Joanna Parrish, Roger Parrish, etter dommen falt. Han reiste seg og ba om ett minutts stillhet for alle Fournirets ofre.



– Monique Oliviers tilstedeværelse gjorde at de fikk tillit hos alle ofrene. Ingen trodde en kvinne kunne være del av en så avskyelig og syk handling, sier han videre.

Historien om ekteparet har rystet en hel verden. Monique Olivier inngikk en pakt med ektemannen. De skulle sammen løse «jomfru-mysteriet», og Olivier hjalp mannen med å vinne tillit hos ofrene de valgte seg.



ALDRI FUNNET: Estelle Mouzin (9) forsvant i 2003. Retten mener Fourniret drepte henne, men levningene hennes er aldri funnet. Foto: Politiet/AFP

Vant jentenes tillit

Retten fastslo at det var Olivier som overbeviste jentene om at det var trygt å sette seg inn i Fournirets bil.

Rettssaken har pågått i tre uker. Vitner har forklart seg, og man har fått høre detaljer om drapene på Parrish og Domece, og kidnappingen av Mouzin som man fremdeles ikke har funnet.

Et vitne som selv fikk en dårlig magefølelse og slapp unna, har forklart at ekteparet var svært vennlige. Olivier var dem mest pratsomme av dem.

Alle ofrene var mellom ni og 30 år. De fleste ble voldtatt før de ble skutt, kvelt eller knivstukket til døde.

75 ÅR: Monique Olivier er allerede dømt for medvirkning til flere av drapene begått av hennes avdøde eksmann, Michel Fourniret. Nå stilles hun til ansvar for tre drap til. Foto: MIGUEL MEDINA

Kjempet i 30 år

Parrish-familiens advokat sier at han håper fransk rettsprosess lærer noe av saken. Familien har hatt 30 tunge år. Hvert år har de reist til Auxerre for at politi og påtalemakt ikke skulle glemme saken.

– Det har de gjort med så stor verdighet. De har aldri hevet stemmen, brukt stygge ord eller krevd hevn. Det har kun vært et ønske om rettferdighet, sier advokaten.

Datteren til Eric Mouzin, Estelle (9), kom aldri hjem fra skolen en dag i 2003. Kroppen hennes er aldri funnet. Foto: JULIEN DE ROSA

Familiene til ofrene har fått en avslutning.

– Etter denne lange kampen, kan vi minnes vår datter og søster med et smil om munnen, sier Roger Parrish gråtkvalt.

– Lidelsen til alle ofrene må ha en betydning for kampen mot all ondskapen vi har sett, sier Estelles far, Eric Mouzin.

Ba om tilgivelse

Før juryen trakk seg tilbake under rettssaken, reiste Olivier seg og ba om tilgivelse fra ofrenes familier.

– Jeg angrer alt jeg gjorde, og ber om tilgivelse selv om jeg vet at det er utilgivelig, sa hun.