Seriemorderen Mikhail tok livet av 83 kvinner – nå vil «Varulven» kjempe for Putin

Mikhail Popkov er Russlands verste seriemorder og soner to livstidsdommer. I et intervju med russisk statlig TV verver Popkov seg nå til å kjempe i Ukraina.

I 1992 satt politimannen Mikhail Popkov seg et mål: han ville «renske» hjembyen Angarsk for prostituerte. Den gifte småbarnsfaren skydde ingen midler, og innledet et terrorvelde som ga ham kallenavnene «Galningen fra Angarsk» og «Varulven».

De neste 18 årene herjet Popkov i det sør-østlige Russland, hvor han voldtok, mishandlet og drepte enslige kvinner.

58-åringen er dømt for å ha drept 83 kvinner, men har tilstått langt flere. Ifølge Daily Mail anslår en politikilde at det reelle antallet trolig er «nærmere 200».

Popkov er ifølge TASS diagnostisert med en «irrasjonell trang til å drepe», og soner to livstidsdommer.

I helgen valgte likevel russisk statlig TV å sende et omfattende intervju med Popkov, hvor Russlands verste seriemorder kommer med en oppsiktsvekkende bønn til Vladimir Putin.

Drømmer om fronten

I intervjuet blir Popkov spurt om hva han drømmer om.

– Å bli med i hæren, svarer seriemorderen.

– Jeg ville ikke nølt med å verve meg, forsikrer Popkov.

DAGSLYS: Mikhail Popkov soner to livstidsdommer, og har ikke vært utenfor murene siden han deltok på en rekonstruksjon i Sibirs skoger. Nå kan han igjen bli en fri mann. Foto: Russlands etterforskningskomite/AFP

De siste månedene har den private hæren Wagner-gruppen rekruttert en rekke straffedømte til fronten i Ukraina. Den omstridte ordningen gir flere av Russlands verste kriminelle muligheten til å benådes – dersom de overlever seks måneder på slagmarken.

Nøyaktig hvor mange straffedømte som har benyttet seg av denne ordningen er ukjent, men antall innsatte i russiske fengsler har gått betydelig ned den siste tiden. I november anslo Telegraph at 23.000 straffedømte har vervet seg til frontlinjen i håp om å kjempe seg til frihet.

– Står bak de mest grusomme krigshandlingene

– Wagner-gruppen sies å ha flere titusentalls soldater, og veldig mange er rekruttert den siste tiden av russiske kriminelle i fengsel, sier Thomas Nilson, redaktør i The Independent Barents Observer, til TV 2.

Det sirkulerer en rekke videoer av at Wagner-gruppen og deres leder, oligarken Jevgenij Prigozjin, rekrutterer russiske innsatte. Wagner-gruppen har også ledet de blodige russiske angrepene mot Bakhmut og Soledar.

– Wagner-gruppen er veldig viktig for Vladimir Putin. De opererer utenfor loven og kan gjøre ting som den russiske hæren normalt sett ikke kan gjøre. Vi har også fått rykter og rapporter Wagner-gruppen står bak de mest grusomme krigshandlingene, slik vi har vært vitne til i landsbyene øst i Ukraina de siste dagene, forteller Nilson.

Har militær erfaring

Tanken på å bli med i Wagner-gruppen er fristende for mange russiske straffedømte, og «Varulven» Popkov er intet unntak.

I det TV-sendte intervjuet gjør seriemorderen det tydelig at han ønsker å bli del av den stadig voksende andel russiske straffedømte som har byttet ut fengsel med slagmarken.

I et forsøk på å selge seg inn hos Wagner-gruppen, viser Popkov blant annet til at han har erfaring som radiooperatør fra Den røde armé.

– Jeg tror det er høy etterspørsel for den slags nå, selv om radio-elektronikken trolig er mer moderne nå. Men selv om jeg har sonet i ti år, tror jeg ikke det vil bli så vanskelig å lære seg nye ferdigheter, sier Popkov.

Angrer på mye

Seriemorderen understreker likevel ikke at han ikke tar lett på krigen:

– Dette er ikke et dataspill eller tegneserier om superhelter, sier Popkov i intervjuet.

«Varulven», som under pandemien ble satt til å produsere munnbind i fengselet, sier det har vært perioder under soningen hvor han ønsket seg dødsstraff.

RADIOOPERATØR: Popkov arbeidet som radiooperatør for Den røde armé, og tror erfaringen hans kan komme russerne til gode i kampen mot Ukraina. Foto: Anton Klimov/AFP

– Det er mye jeg angrer på. For eksempel at alt dette skjedde, at jeg gjorde disse tingene, sier 58-åringen.

– Det er naturlig for alle mennesker å angre på ting. Jeg har hatt mye tid til å tenke på det, legger Popkov til, som nå håper å bytte ut fengsel med slagmark.