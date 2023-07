Seriedrapstiltalt arkitekt (59) avslørt av pizzaskorpe

ARRESTERT: Rex Heuermann (59) er tiltalt for å stå bak de såkalte «Gilgo Beach murders» som det blant annet er laget en Netflix-serie om. Foto: Suffolk County Sheriff’s Office via AP

I 13 år har mysteriet med de uløste drapene preget lokalsamfunnet på Long Island. Saken har også fått stor nasjonal oppmerksomhet, og er også utgangspunktet for serien «Lost Girls» på Netflix.

Fredag ble det kjent at politiet i Suffolk County hadde pågrepet en mann som knyttes til tre av de elleve uløste drapene. Tiltalen ble tatt ut senere samme dag.

– Rex Andrew Heuermann er 59 år og har blitt arrestert. Han er tiltalt i en stor sak, sier statsadvokat, Raymond Tierney, fra Suffolk County, under en pressekonferanse fredag.

Dette bilde av Hauermann er tatt fra en fiktiv AOL-konto mannen skal ha brukt. Foto: Suffolk County Court/Handout via REUTERS

Den tiltalte er en gift tobarnsfar fra Massapequa, som ligger en 20 minutters kjøretur fra Gilgo Beach. Det var her alle de 11 døde ble funnet, én etter én.



Arkitekt

Han hadde sitt eget lille arkitektkontor i New York City, og naboer forteller at han reiste inn til byen hver dag, pent kledd med dress og slips.

Huset hans i Massapequa, framstår imidlertid temmelig forfallent.

Den tiltalte skal ha vært på politiets radar fordi han kjørte samme type bil som var knyttet til ett av drapsofrene.

Avslørt av Pizza-eske

I januar i år ble han overvåket, og da politiet så at han kastet fra seg en pizzaeske med halvspist pizza, hentet de pizzarestene og utførte en DNA-analyse.

NØKKELEN: Denne pizzaesken inneholdt nøkkelen til å løse saken. DNA som kunne knyttes til tre av ofrene som ble funnet drept i 2011. Foto: SUFFOLK COUNTY COURT

Det viste seg at politiet kan knytte Heuermanns DNA til tre av ofrene som ble funnet nedgravd ved Gilgo Beach.

– Det dreier seg om jentene Melissa Bartelemy, Megan Waterman og Amber Costello. Disse kvinnene ble savnet mellom juli 2007, og september 2010, sier Tierney.

Politiet utelukker ikke at tiltalen vil bli utvidet til å gjelde minst ett drap til.

– Denne saken er ikke over. Dette er bare begynnelsen, sier statsadvokat Raymond Tierney under pressekonferansen.

Amber Lynn Costello Foto: HO Les mer Megan Waterman Foto: HO Les mer Melissa Barthelemy Foto: HO Les mer

Prostituerte

Minst fem av Gilgo Beach-ofrene var prostituerte som hadde annonsert etter kunder på nettet, inkludert på Craigslist.

Ifølge politiet brukte Heuermann ikke sporbare «brennertelefoner» for å kontakte tre av disse kvinnene, som alle var i 20-årene.

Politiet mener at han bandt dem med belter eller tape før han pakket likene inn i striesekk og gravde dem ned langs stranden.

– Han har åpenbart skjult likene med vilje. Etter likene ble dumpet, kvinnet han seg med telefonen han hadde brukt for å kontakte dem, forteller Tierney.

Søkte opp pårørende

Politiet har holdt kortene tett til brystet under etterforskningen. Nå forteller de at de har holdt Heuermann under oppsikt lenge.

– Han søkte tvangsmessig etter bilder av ofrene, men ikke bare bilder av dem. Også bilder av slektninger til ofrene. Søstre, barn. Han har også forsøkt å spore opp disse personene, sier Tierney.

OVERVÅKET: Politiet har holdt Rex A. Heuermann under oppsikt lenge. Foto: SUFFOLK COUNTY COURT

– Han søkte også opp mye tortorporno, og skildringer av kvinner som blir voldtatt og drept, sier han.

Rex Heuermann erklærte seg ikke skyldig da han møtte til fengslingsmøte fredag, skriver CBS. Han ble fengslet uten mulighet for kausjon.

Fortsetter etterforskningen

Politiet sier at de fortsetter etterforskningen for å komme til buss i de åtte andre drapene. De dreier seg totalt om ni kvinner, en mann og et lite barn som er funnet drept og nedgravd langs samme strandlinje.

Det første liket ble funnet i desember 2010. Siden det dukket det ene liket etter det andre opp. Her er åtte av de 11 markert. Foto: Politiet/NTB

Politiet sier de ønsker tips fra publikum.

Det var Shannon Gilberts forsvinning i mai 2010 som satte politiet på sporet av en mulig seriedrapsmann. Etter en flere måneder lang leteaksjon ble hun funnet begravd ved Gilgo Beach i desember samme år.

Ved ytterligere søk dukket det ene liket etter det andre opp langs stranden.