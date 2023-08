Sergej (16) angrer bittert på møtet med de russiske soldatene

– Da sønnen min kom hjem med fire russiske soldater, skjønte jeg med en gang at jeg ikke hadde noe annet valg enn å la ham dra til Russland.

Slik beskriver ukrainske Volodomir Ivanovich Sanin dagen fostersønnen ble tatt med til Russland. Han anser 16-åringen som sin egen sønn.

Datoen viser 11. august 2022, seks måneder etter at den ukrainske hjembuen, Velikiy Burluk, ble okkupert av Russland.

Faren motsetter seg ikke at fostersønnen skal reise, for han vet at det kan koste ham livet. De russiske soldatene tar Sergejs pass. Deretter får Sergej ordre om å ta på seg russisk uniform.

Det gjør tenåringen. Så sier han farvel til sin far og blir kjørt til Valujki, en russisk by som ligger nær ukrainske grenser.

– Jeg var redd og stresset, men valgte å tenke på det de russiske soldatene lovet meg, sier Sergej til TV 2.

Sergej forteller hvordan soldatene forsøkte å overbevise ham om et nytt og bedre liv i Russland.

– I løpet av tre måneder dro jeg inn til byen for å spille fotball. Nesten hver dag kom russiske soldater dit, og de sa at jeg kunne få et veldig godt liv dersom jeg ville dra til Russland, sier han og tilføyer:

– De lovet frihet, penger, og skole, men kort tid etter ankomsten i Russland, skjønte jeg hva jeg hadde sagt «ja» til.

SAMMEN MED SØSTER: Bildet viser Sergej og hans biologiske søster. Foto: Privat

Byen blir frigjort

Etter én måned i Russland, blir hjembyen frigjort av ukrainske soldater.

Da tar Volodomir kontakt med ukrainske myndigheter for å få fostersønnen tilbake.

– Sergej og søsteren hans har bodd hos meg siden jeg hentet dem fra et barnehjem da Sergej var tre år gammel. Det å vite at han var i Russland, var forferdelig, sier han.



Byen Velikiy Burluk er i Kupyansk regionen som var okkupert av russerne fra februar til 10. september. Bildet er fra 14. august 2023. Foto: Bram Janssen

19.000 barn er i Russland

FNs menneskerettighetsråd fordømmer Russland for å ha drevet systematisk tvangsflytting av ukrainske barn og andre sivile til russisk territorium, etter fullskalainvasjonen av Ukraina 24. februar 2022.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag har også utstedt arrestordre på barneombudet i Russland og landets president Vladimir Putin for krigsforbrytelser, som har bakgrunn i anklagene om at Russland har bortført barn fra okkuperte områder i Ukraina.

Ifølge ukrainske myndigheter er det, i skrivende stund, 19.546 ukrainske barn som er deportert eller tvangsdeportert til Russland siden februar 2022.

Mobbet på skolen

I Russland ble Sergej plassert i en sovesal, og skrevet inn på en videregående skole.

– På skolen ble jeg tvunget til å synge den russiske nasjonalsangen og hylle alt som er russisk. Da jeg nektet, ble jeg mobbet og ydmyket, før jeg ble tatt til politiaksjonen i to dager. Der var det også andre ukrainske barn som har mistet foreldrene sine i krigen, med lignende historier som meg.

Sergej forteller videre at han ikke har fått noe av det han ble lovet.

– Da jeg våknet begynte jeg å tenke på hva jeg skulle spise den dagen. Det var så vanskelig. Jeg var så sulten, forteller tenåringen.

Mens Sergej er i Russland, jobber faren Volodomir hardt for å få sønnen tilbake.

«Save Ukraine»



Volodomir tar kontakt med «Save Ukraine», en organisasjon som jobber for blant annet å få ukrainske barn tilbake til Ukraina fra Russland.

SØKER HJELP: Mykola Kuleba er leder for «Save Ukraine». Bildet viser Kuleba og Volodomir da han viste bilder av Sergej. Foto: Privat

De lager en hemmelig plan for å få Sergej tilbake.

– For hvert barn lager vi forskjellige, detaljerte planer og ruter for at våre frivillige i Russland ikke blir avslørt av russere, sier Olha Lerokhina, presseansvarlig for «Save Ukraine.»

Slik har «Save Ukraine» returnert 141 ukrainske barn. Nå er Sergej en av dem.



– Ukrainske barn blir hjernevasket

Ifølge Lerokhina prøver Russland bevisst å bortføre tenåringer for å kunne utnytte dem i fremtiden.

– Russland tar tenåringer for å gjøre dem til russere. De hjernevasker barna våre og sletter deres identitet. Deretter brukes de ukrainske barna som soldater i krigen. Det så vi i Donetsk og Luhansk, sier Lerokhina til TV 2.



RETUNERER BARN: Olha Lerokhina er presseansvarlig for «Save Ukraine.» Foto: Privat

Kom hjem til slutt

Etter Sergejs tre mislykkede forsøk på å flykte fra Russland, ringer frivillige ham. Først ved organisasjonens hjelp, klarer han å flykte.

Han kommer hjem tilbake 27. juni 2023. Faren Volodomir møter sønnen sin i Kyiv.

– Jeg kan ikke fortelle hvor glad jeg ble av å se ham igjen, sier faren.

BESØK: USAs tidligere visepresident og presidentkandidat i 2024, Mike Pence besøkte Ukraina 29. juni, hvor han møtte Sergej. Foto: Privat

Nå planlegger Sergej å bli ferdig med skolen. Ifølge ham har Russland-reisen hjulpet ham med å forstå viktigheten av identitet.

– I Russland ble jeg mobbet og slått. Nå ønsker jeg å bli ferdig med skolen, og så vil jeg bli soldat for Ukraina, konstaterer Sergej.