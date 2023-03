Ser tydelig ukrainsk strategi i Bakhmut: – Blør russerne hvite

Kampene raser videre i Luhansk og Donetsk, øst i Ukraina. I sin daglige tale la ikke president Volodomyr Zelenskyj skjul på at ukrainerne betaler en høy pris på fronten.

– Situasjonen i øst er veldig tøff. Veldig smertefull. Vi må ødelegge fiendens militærmakt, og det vil vi, sa Zelenskyj i morgentimene tirsdag.

Samtidig understreket presidenten hvor avgjørende de pågående kampene er for krigens utvikling.

– Bilohovika og Marynika, Avdiivka og Bakhmut, Vuhledar og Kamyanka – dette er alle steder hvor fremtiden vår blir avgjort, sa Zelenskyj.

Særlig i Bakhmut intensiveres kampene for hver dag som går. Russerne har omringet byen fra tre kanter, men til tross for høye ukrainske tap og påstander om at byen kan falle når som helst, nekter ukrainerne å gi seg.

– Situasjonen i Bakhmut er presset for ukrainerne. Det har den vært lenge, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Samtidig mener han ukrainerne har flere gode grunner til å forsvare «kjøttkvernen» i øst.

Fordel Ukraina

Oberstløytnant Ydstebø påpeker at de ukrainske styrkene har flere strategiske fordeler i kampen om Bakhmut.

– De slåss i en ruinhaug. Byen er skutt i filler. Det er ekstremt krevende for russerne å angripe den type stillinger, påpeker Ydstebø.

RUINER: Bakhmut har blitt bombet sønder og sammen. Det kan gi Ukraina en fordel, mener Ydstebø. Foto: Libkos/AP Photo

De gode forsvarsstillingene gir flere strategiske fordeler for Ukraina, mener oberstløytnanten.

– De har flere ulike typer våpen som virker sammen og har overlappende skuddfelt. De har også støtte fra artilleriet sitt. Det betyr at russerne er nødt til å eksponere seg åpent for å angripe, og dermed kan de også bekjempes.

Avhengig av artilleri

Til tross for at den ukrainske forsvarsposisjonen er sterk, er de fortsatt utsatt for russisk artilleri. Ydstebø påpeker at den russiske hæren hittil har vært avhengig av luftskyts for å nedkjempe fienden.

– Den russiske hæren er en typisk artillerihær, som bruker enorme mengder artilleri for å svekke motstanden før de sender bakkestyrker, stridsvogner og andre ting, sier oberstløytnanten.

Mens denne taktikken var effektiv tidligere i krigen, er den russiske trusselen nå kraftig svekket – av flere årsaker. Siden i fjor sommer har de russiske artilleriforsyningene gått jevnt nedover, noe som gjør at russerne ikke kan angripe på samme måte som tidligere.

ARTIELLERI: Den russiske hæren har vært avhengig av artilleri, men nå begynner lageret å tømmes. Foto: Lobkos/AP Photo

– Russland har forbrukt ganske mye, samtidig som Ukraina har klart å svekke forsyningen ved å angripe ammunisjonslager. Det er usikkert hvor mye de har på lager og hva de har kapasitet til å produsere. Spesielt siden de har henvendt seg til både Nord-Korea og Belarus for kjøp av våpen, påpeker Ydstebø.

Han mener Bakhmut, som det siste halvåret har blitt bombet sønder og sammen, nå er godt rustet til å beskytte seg mot russiske artilleriangrep.

– Det er ikke mye igjen å ødelegge i en by som denne, så Ukraina er godt beskyttet av ruinene, sier Ydstebø.

Ille for Ukraina – verre for Russland

Ydstebø mener ukrainerne kan opprettholde overtaket i Bakhmut – så lenge de unngår at Russland bryter forsynings- og kommunikasjonslinjene. Frem til dette skjer, mener Ydstebø at russerne taper mest på slaget i «kjøttkvernen».

– Det er ekstremt krevende å stå i disse forsvarsstillingene, men det er atskillig verre for russerne å angripe.

SKYTTERGRAVER: Ydstebø betegner Ukrainas strategi i Bakhmut som «slitasjekrigsføring». Foto: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Ydstebø omtaler strategien som «slitasjekrigføring», og tror den ukrainske ledelsen er villige til å godta kostnaden av å påføre russerne ytterligere tap.

– Det er litt av regnestykket som ligger i slitasjekrigføring: Ved å stå i Bakhmut, ved å tvinge russerne til å angripe og eksponere seg, så klarer ukrainerne å drepe og ødelegge flere russiske avdelinger enn det russerne klarer. På den måten får de nærmest blødd russerne hvite, forklarer Ydstebø .

Som Zelenskyj påpekte pågår ikke kampene bare i Bakhmut, men i store deler av Donetsk og Luhansk. Til tross for at russerne har liten fremgang, velger de fortsatt å holde fast ved målet sitt, noe som kan passe ukrainerne bra:

– Russland holder fast ved målet om å okkupere hele Donetsk fylke, men de har hatt stygge, kontinuerlige tap og liten fremgang. Det ukrainske forsvaret velger å ta opp kampen, og den store ukrainske strategien er slik jeg ser det å slite russiske styrker ned før en ukrainsk våroffensiv, avslutter Ydstebø.