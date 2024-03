Ser tydelig russisk endring: – Farlig

ET SIGNAL: President Vladimir Putin har den siste tiden kommet med flere trusler om bruk av atomvåpen, for å vise befolkningen at Russland ikke lar seg pille på nesen. Foto: Mikhail Metzel / NTB.

President Vladimir Putin er kjent for å benytte alle triksene i boken når det kommer til å vise landets innbyggere at Russland ikke lar seg pille på nesen.

Men, som oftest blir de harde budskapene formidlet av Putin nære allierte.

En av Putins mektigste kvinner, Maria Zakharova, er kjent for sin harde retorikk og konstante trusler mot alle land som tør å åpne munnen med kritikk av Russland.

Hun er langt fra den eneste, og lederen av det russiske underhuset, Vjatsjeslav Volodin, har vært tydelig i sin kritikk av Vesten og Nato.

– Dette er en farlig vei, som kan føre til en ny verdenskrig, sa han i januar.



TRUSLENE HAGLER: Nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, har kommet med alle mulige trusler mot Vesten og Nato de siste årene. Foto: SPUTNIK / NTB.

Den mest kjente av Putins vaktbikkjer er likevel kanskje nestlederen i det russiske sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, som ser ut til å ha blitt selve symbolet på russisk skremselspropaganda etter invasjonen av Ukraina.

Selv om de fleste advarslene ofte oppleves som tomme trusler, så vekker Putins stadig mer aktive rolle en bekymring hos norske krigseksperter.

Konsekvensene kan bli farlige

Både Medvedev og Putin har gjentatte ganger truet med å sette atomstyrker i beredskap de siste årene, uten at noe har skjedd.

I et nytt intervju onsdag var Putin tydelig på at Russland teknisk sett er klare for atomkrig, og uttalte at «våpen er til for å brukes».

Over den siste tiden har Putin tatt en mer aktiv rolle i sabelraslingen, noe Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høgskole, ser på som interessant.

– Han er mer involvert i truslene enn det han har vært tidligere. Det er nok et kort Russland er tvunget til å spille ut, men også dette kortet vil falle på stengrunn, sier Heier til TV 2.



SKARP TUNGE: Kremls talskvinne Maria Zakharova er kjent for sin skarpe tunge, og har tidligere også kommet med sterkt kritikk mot Norge. Foto: MAXIM SHEMETOV

Det er ingenting ved sikkerhetssituasjonen til Russland som tilsier at at det er relevant for Putin å benytte seg av atomvåpen, og presidenten var selv tydelig på at han ikke trodde det ville skje i nær fremtid.

– Det kan bety at desperasjonen innad i Kreml har nådd et nytt nivå, der det ikke lenger er nok med Medvedev, men at truslene denne gangen må komme fra høyere hold og da fra Putin selv, sier Heier til TV 2.



Den tydelige russiske endringen kan få farlige konsekvenser.

– Kan få uheldige utfall

Putin benyttet også muligheten til å true med atomvåpen i sin årlige tale til Russlands føderasjonsforsamling i slutten av februar.

En tale som ble sendt ut til hele Russlands befolkning, hvor Putin oppfordret russerne til å stå sammen gjennom de tøffe tidene.

– Det som er størst grunn til bekymring, er at når uttalelsene kommer fra Putin, så kan de oppleves som mer dramatiske og alvorlige nedover den russiske kommandokjeden, sier Heier.

UHELDIG UTFALL: Professor Tormod Heier, ved Forsvarets høgskole, frykter Putins stadig mer fremtredende rolle kan få uheldige utfall for den russiske kommandokjeden. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Og det er farlig, for da skal det mindre til før feiltolkninger, misforståelser eller tekniske uhell bærer galt av sted, legger han til.

Over tid, tror Heier det kan det utvikle seg en fryktbasert tilstand med paranoia, noe som kan få uheldige utfall ved for eksempel militære øvelser dersom de tolkes som en unødvendig provokasjon.

– Dette vi kreve større varsomhet og kanskje tilbakeholdenhet fra vestlig side, og at man ikke uforvarende bidrar til å øke spenningen unødvendig, for det kan få katastrofale konsekvenser, sier krigseksperten.

Kan være den nye normalen

Norges fremste Putin-kjenner, Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen, tror presidentens fremtredende rolle er kommet for å bli.



– Vi må være forberedt på at dette er den nye normalen, er jeg redd. Krigen i Ukraina er den viktigste saken for Putin, og trusler er et av Putins viktigste våpen, sier Borchgrevink til TV 2, og legger til:

– Men som politiker er han historisk sett en som har klart å komme seg gjennom kriser som ville vært slutten for mindre fleksible ledere: En overlever.

Det store TV-intervjuet med Putin, hvor han truet med atomvåpen, ble publisert bare dager før det kommende presidentvalget i Russland.

Meningsmålinger i Russland kan tyde på at befolkningen er skeptisk til fortsatt krig, ifølge Putin-kjenneren.

– Søndagens presidentvalg er jo ikke reelt, men et slags teater. Det er naturlig at hovedrolleinnehaveren tar mer plass i forkant av begivenheten som skal legitimere styret hans, sier Borchgrevink.

PUTIN-KJENNER. Aage Strom Borchgrevink er mangeårig spesialrådgiver i Helsingforskomiteen, og han har skrevet bøker om Russland og Putin. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2