– Ser starten på en ny flyktningbølge som i 2015

– Jeg vil ikke sulte. Jeg vil leve, sier Rachid fra Aleppo i Syria.

Under flukten fra hjemlandet har han krysset havet i en liten båt, gått til fots, fått hjelp av menneskesmuglere og hengt under en lastebil for å komme seg gjennom Europa. Rachid forteller om flukten.

– Vi fant en bro hvor vi tente bål og forsøkte å tørke klær. Politiet kom, jeg hadde ingen sko, men jeg løp avgårde uten sko. Vi klarte å unnslippe, forteller han.

Etter det bestemte han seg for å finne en lastebil, for å komme seg lenger nordover i Europa.

NESTE STOPP: Mange av migrantene som kommer til Europa nå skal til Tyskland. Jernbanestasjonen i Praha er blitt et samlingssted for migranter, før den siste etappen på flukten. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Vi treffer Rachid fra Syria og Karim fra Marokko i parken utenfor jernbanestasjonen i Praha. Stasjonen er blitt et samlingssted for migranter, som ønsker et bedre liv i Europa.

I Rachids hjemland Syria er det mangel på blant annet brød og drivstoff. Store deler av landet er fortsatt ødelagt etter krigen, som startet i 2011.

Nærmere 1,5 millioner syrere lever i akutt nød, ifølge FN. Rachid har gjort flere forsøk på å komme seg til Europa.

For mange er togstasjonen starten på den siste etappen av flukten, hvor målet er Tyskland. Strømmen av flyktninger og asylsøkere har tatt seg betraktelig opp de siste månedene.

Ikke siden 2016 har så mange migranter krysset inn i Europa i løpet av årets ni første måneder. Da er ikke ukrainere regnet med i statistikken, siden de har rett til opphold i EU.

På grensen mellom Slovakia og Tsjekkia - her er det innført grensekontroll på grunn av strømmen av flyktninger og asylsøkere

Rachid fant lastebilen på et «truckstop» i Ungarn. Han og en annen flyktning han traff på veien la seg på reservehjulet under bilen og hang seg fast. Med fare for livet ble kilometer etter kilometer tilbakelagt på det europeiske kontinentet. Han viser oss en video tatt med mobil under lastebilen, som viser de to under den farlige ferden.

Bilturen var bare en del av flukten, størsteparten ble gjennomført til fots.

– Jeg gikk 20-30 kilometer hver dag. Det tok meg to måneder, forteller Rachid. Store deler av veien gikk han uten sko.

På noen strekninger fikk han hjelp av menneskesmuglere, blant annet fra Tyrkia til Hellas. Han krysset over havet i en liten båt.

Vanskeligst var reisen gjennom Ungarn.

– Det var tøft og masse politi. Alle som så oss i Ungarn ringte politiet. Det var så vanskelig å krysse det landet. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det. I Nord-Makedonia behandlet de oss mye bedre.

Sjekker alle biler

Flere EU-land har de siste ukene innført forsterket grensekontroll, blant annet Tsjekkia og Østerrike.

Køer på grensen mellom Slovakia og Tsjekkia på grunn av grensekontroll. Dronevideo: Santiago Vergara

Vi kjører bil fra Wien i Østerrike på vei til Praha, den tsjekkiske hovedstaden. Vi tar veien om Slovakia. På motorveien før grensen mellom Slovakia og Tsjekkia er det milelange bilkøer. Lastebiler står i en kø og personbiler i en annen. Ved grenseovergangene blir bilene sjekket. Ingen av politibetjentene på vakt på den tsjekkiske grensestsjonen ønsker å bli intervjuet. Men de forteller gjerne, hvis de kan være anonyme.

– Det kommer flere nå enn i 2015. Gjerne 200 migranter hver dag, uten visum og papirer. De som ikke har papirer for å krysse grensen, blir sendt tilbake.

Vi ser at flere menn blir geleidet inn i en politibil og kjørt avgårde.

GRENSEKONTROLL: Innenfor Schengen-området skal det normalt ikke være grensekontroll, men landene står fritt til å innføre kontroll hvis nødvendig. Her på grensen mellom Slovakia og Tsjekkia er det innført grensekontroll på grunn av at mange migranter krysser grensen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Også på småveier er det grensekontroll. Grensepolitiet er på jakt etter både menneskesmuglere og migranter. Vanligvis er det ingen grensekontroll på disse grenseovergangene, på grunn av Schengen-samarbeidet. Grensekontrollen skal gjennomføres ved EUs yttergrenser.

Advarer mot flyktningkrise

For noen uker siden gikk lederen for det tyske politiforbundet, Heiko Teggatz, ut og advarte mot en ny flyktningbølge. Særlig har antallet migranter økt over grensen fra Polen. Rundt 1000 personer krysser over den polsk-tyske grensen daglig. Flesteparten kommer fra Midt-Østen og Afrika.

ADVARTE: Heiko Teggatz, fagforeningsleder for tysk politi har advart mot en ny flyktningbølge som i 2015. Foto: Bundespolizei

– Dette er alarmsignaler som man ikke skyve foran seg, sa Teggatz til tyske medier. Hvis man ikke setter inn tiltak mot alle ankomstene nå, vil situasjonen komme ut av kontroll som i 2015, advarer polititoppen. Han ønsker midlertidig grensekontroll på den polsk-tyske grensen. Inntil nå har Tyskland bare innført grensekontroll på grensen mot Østerrike. I 2015 kom en million flyktninger og asylsøkere til Europa, og situasjonen var kaotisk i mange land. Til Norge kom det 30 000.

I land som Østerrike og Belgia sliter de med å ta imot strømmen av migranter for øyeblikket. I Østerrike har regjeringen møtt sterke reaksjoner etter et forslag om å sette opp telt for å huse flyktninger og asylsøkere. I Brussel har landets største asylmottak flere ganger måttet stenge på grunn av stor belastning på de ansatte.

FAKTA: Migranter til Europa i 2022 Tilsammen 228 240 migranter har kommet til Europa de første 9 månedene i år. Det er det høyeste antallet siden 2016 33 380 kom i september, 25 prosent flere enn i samme måned i fjor Flyktningrutene over Vest-Balkan og over den sentrale delen av Middelhavet til Italia er de mest trafikkerte 52 700 migranter krysset eller forsøke å krysse den engelske kanal i årets ni første måneder. Det er 68 prosent flere enn i samme periode i fjor. Flyktningene og asylsøkerne kommer blant annet fra Syria, Afghanistan, Tyrkia, Bangladesh og Egypt. Via Serbia og Albania som har visumfrihet til EU, har det kommet migranter fra Cuba, Tunisia, India, og Burundi. Ukrainske flyktninger er ikke inkludert i tallene. De har rett til opphold i EU. 11 millioner ukrainske flyktninger har kommet til EU siden krigen startet. Det er ikke kjent hvor mange som har returnert Kilde: Frontex, EUs grensebyrå.

Fire ganger har Rachid unnsluppet politiet og han puster lettet ut over at han er i Praha.

– Siden jeg kom til Tsjekkia har jeg blitt behandlet bra. Vi tok fingeravtrykk på grensen og så ble vi sendt til Praha med tog. Organisasjoner ga oss tilgang til lege, som behandlet oss. Vi dro til et hotell, fikk en dusj og vi fikk mat og klær.

PÅ VEI: Rachid (t. v) og Karim skal videre til Berlin, endestasjonen for flukten deres. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Likevel er Tyskland drømmen, som for så mange andre som setter seg på toget i Praha. Berlin er endestasjonen til Rachid. Der håper han på oppholdstillatelse og et bedre liv.