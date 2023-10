– Ser ikke forskjell på nordmenn og svensker

RAMMET: To svenske fotballsupportere ble drept av en islamist i sentrum av Brussel. Eksperter mener terror like gjerne kan ramme nordmenn eller dansker. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Den tidligere etterretnings-agenten Claude Moniquet advarer også mot økt terror-fare. Ikke bare i land som Frankrike og Belgia, men også i Norden.

ADVARER: Sikkerhetsanalytiker og tidligere etterretningsagent Claude Moniquet sier krigen i Midtøsten øker terrorfaren. Foto: i-Tele

– Konflikten mellom Israel og Palestina er en mektig motor for mobilisering av radikale miljøer, sier Moniquet.

– Øker terrorfaren

I 20 år jobbet Moniquet i den franske etterretningstjenesten, DGSE, som «undercover agent».

Millioner av seere ble kjent med den franske sikkerhetstjenesten gjennom serien «Le Bureau».

I dag jobber han som sikkerhetsanalytiker.



Både han og professor og terror-ekspert Michael Dantinne understreker at krigen i Midtøsten og koran-brenning har økt terrorfaren i Europa.

– Islamister gjør ikke forskjell på om det er en svenske, nordmann eller en danske, sier Dantinne.



Svenske statsborgere er fortsatt rådet til å være forsiktige med å vise f.eks flagg eller svenske farger i offentligheten. Han mener også nordmenn bør være oppmerksom på økt terrorfare.

Professor Dantinne sier vi må se på terroristenes logikk, for å forstå terrorfaren.

– Terror-angrepet fra Hamas hadde som mål å polarisere konflikten. Polarisering gir mer terror og Europa importerer denne konflikten, ihvertfall i noen menneskers hoder, sier Dantinne.

Han er professor i kriminologi ved L´Université de Liège i Belgia.

Oppfordrer til angrep

Tirsdag ble en video offentliggjort på meldings-tjenesten TamTam. På en av IS´propaganda-kanaler.

EKSPERT:: Professor Michael Dantinne sier islamister i Europa ofte sier de identifiserer seg med palestinske «brødre», og bruker det som argument for terror og hellig krig. Foto: L´Université de Liège

Videoen viser ødeleggelser i Gaza, pluss klipp fra en video, som ble offentliggjort etter terrorangrepet i Brussel sist uke. I videoen blir «ensomme ulver» oppfordret til å utføre angrep i Europa.



– De jødiske høytidene i begynnelsen av desember er spesielt utsatt. I tillegg til helligdagene ved slutten av året.

– Vi vet at terrorister ønsker å angripe på helligdager, fordi det slår veldig sterkt, sier Dantinne.

Han viser til at fremmedkrigere som reiste til Syria, svært ofte oppga konflikten i Midtøsten som begrunnelse for hellig krig. Selv om de aldri hadde vært i Palestina.

– Det nærer islamisters sinne over å føle seg diskriminert. De føler seg urettferdig behandlet, som deres palestinske «brødre». De identifiserer seg med dem. Følelsen av ydmykelse, urettferdighet og diskriminering er variabler, som vi i dag vet er kjernen i prosessen med å bli radikalisert.

STOR STØTTE: Sist helg samlet tusenvis seg ved EUs hovedkvarter i Brussel for å støtte palestinere i krigen mellom Israel og Hamas. Krigen i Midt-Østen øker faren for terrorangrep i Europa, sier eksperter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Både Belgia og Frankrike har en stor befolkning med røtter i Midt-Østen og Nord-Afrika. De to landene var blant dem som hadde flest fremmedkrigere, som dro til Syria.

Byer som Paris, Brussel og Nice ble sterkt rammet av terror i 2015 og 2016. Sikkerhetstjenestene i de to landene følger radikaliserte miljøer nøye, men klarte ikke avverge de to angrepene nylig.

Dantinne ser også sporene av narsissisme hos terrorister. Behovet for beundring og oppmerksomhet. Overdreven tro på egen betydning og manglende medfølelse.

Særlig så han dette i angrepet mot de to svenske fotballsupporterne sist uke.

– Dette er noe vi vanligvis ser hos høyreekstreme terrorister, mindre blant islamistiske terrorister. Ofte finner man videoer i form av et testamente, hvor man sverger troskap til en organisasjon. I Brussel så vi at terroristen postet videoer både før og etter angrepet. En dobbel iscenesettelse av terroristen, som plasserer ham i sentrum for oppmerksomheten, sier professor Dantinne.

– IS er ikke død



De siste ukene er to terrorangrep utført av islamister i Europa. En lærer ble drept i skolegården i byen Arras, nord i Frankrike.

To svensker ble skutt og drept i sentrum av Brussel. Begge gjerningspersonene sverget troskap til IS. Den ene var fra Tsjetsjenia, den andre fra Tunisia.

Abdessalem Lassoued (45) drepte to svenske fotballsupportere før EM-kvalifiseringskampen mellom Sverige og Belgia. Han var dømt til 26 års fengsel for dobbeltdrap i Tunisia, før han flyktet fra fengselet under den arabiske våren.

Han dro via Italia til Norge, hvor han søkte asyl. Han ble senere sendt tilbake til Italia, etter at asylsøknaden ble avvist i Norge.



– Er ikke IS som organisasjon død?



– Nei, det er ikke sant. IS har mistet territorium i Syria og Irak, men kontrollerer fortsatt en liten del. Men i deler av verden er IS fortsatt en mektig organisasjon. Spørsmålet er egentlig ikke IS, men om det er islamister som er villige til å angripe på grunn konflikten i Midtøsten, sier Moniquet.

IS-OFFER: Brussel-terroristen sverget troskap til IS. Eksperter mener fortsatt IS fortsatt spiller en rolle for islamister, selv om terror-organisjonen har mistet mesteparten av territoriet sitt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Han sier at IS ikke trenger å gi ordre. Angrep skjer likevel.

Begge ekspertene sier at det er sjelden det finnes solo-terrorisme, selv om en person utfører selve handlingen alene. Det er nesten alltid medhjelpere og andre som vet.

I Arras er to av brødrene til gjerningsmannen siktet for medvirkning. Flere personer er også siktet og fengslet for medvirkning til Brussel-angrepet.

– Jeg har aldri møtt en ensom ulv. Den eneste ensomme ulven jeg vet om, er han som utførte terrorangrepet i Norge, sier Moniquet.