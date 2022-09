Sender ytterligere politifolk til Izium for å etterforske massegravfunnet

MASSEGRAV: Over 400 graver er funnet i en stor massegrav i den tidligere russisk-okkuperte byen, Izium. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Det var torsdag at ukrainerne meldte om at det var funnet en massegrav der hundrevis av mennesker lå begravet i en skog ved Izium, som ligger nordøst i Ukraina.

Ifølge ukrainske myndigheter innehar massegraven totalt 445 graver.

Ifølge etterforskningsleder i Kharkiv fylke, Serhij Bolvinov, er majoriteten av personene som er funnet begravd sivile.

Skal etterforske

Massegraven ved Izium kan være den største som har blitt funnet i en frigjort by under krigen.

Ifølge Bolvinov er det nå sendt ytterligere 1000 politibetjenter til Kharkiv-regionen for å etterforske massegravene.

GUVENØR: Guvenør Oleg Sinegubov kan ikke begripe brutaliteten til de russiske okkupantene. Foto: Evgeniy Maloletka

Han sa videre at det er igangsatt mer enn 200 etterforskninger av angivelige russiske krigsforbrytelser.

UFATTELIG: Massegraven kan være den største som er funnet til dags dato i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Samler bevis

Ukrainske myndigheter har vedtatt at alle 445 lik skal graves opp og sendes til rettsmedisinske undersøkelser for obduksjon.

Dette for å samle bevis for mulige krigsforbrytelser begått av russiske styrker, skriver Sky News.

Byen Izium ble nylig gjenerobret av ukrainske styrker etter å ha vært okkupert siden begynnelsen av april.