Sender soldater inn i «kjøttkverna»

Lyden av artilleri kommer fra et skogholt i Donbas dekket av tykk tåke.

Skudd og smell høres fra den russiske frontlinjen i nøkkelbyen Bakhmut.

En selvgående haubits fra ukrainas 24. mekaniserte brigade, gravd ned i et kratt, venter på ordre.

FORBEREDER SEG: Ukrainske soldater fra den 24. mekaniserte brigade lesser ammunisjon inn i en selvgående haubitser ved frontlinjen nær Bakhmut den 10. desember. Bildet viser ikke de samme soldatene som omtales i teksten. Foto: Ihor Tkachov / AFP

– Jeg liker ikke når det er så stille

Soldatene venter på koordinater fra walkie talkien til å fyre av. Den tykke tåken betyr at ingen droner flyr. De lange pausene mellom russiske angrep gjør soldatene nervøse.

– Jeg liker ikke når det er så stille. Det gjør meg anspent, sier Andrii, en av soldatene til The Observer.

Bortsett fra at det ikke er helt stille.

– Tåken er taktisk, sier han som en spøk, klar over at det gir dem pusterom.

– I en periode skjøt de ikke tilbake mot denne landsbyen, men nå vet de at vi er her, sier han.

BAKHMUT: Ukrainske soldater løper mellom bygninger mens de russiske angrepene intensiveres. Foto: Yevhen Titov / Reuters

– Kaster inn kjøtt

– De sender inn én gruppe etter den andre, sier Sasha i den 24. mekaniserte brigaden til avisen.

– Hvis angrepet ikke lykkes, prøver de bare på nytt - på akkurat samme måte, legger hun til.

Sasha forteller om en økning av artilleriild og infanteriangrep de siste to ukene, som om det haster for russerne å ta Bakhmut.

– Det gjør også at russerne lider enda større tap. De bare kaster inn kjøtt.

FRONTLINJEN: Soldater skyter mot russiske posisjoner ved frontlinjen nær Bakhmut. Foto: AP Photo/LIBKOS

Vil ødelegge Ukrainas hær

– Vi klør oss i hodet, sa en tjenestemann til AFP tidligere denne uken da han ble spurt om Russlands fokus på Bakhmut: Vi vet ikke svaret.

En nylig vurdering for Institute for the Study of War sier: Selv om russiske tropper fortsetter å rykke frem mot og innenfor Bakhmut, og selv om de tvinger en kontrollert ukrainsk tilbaketrekning fra byen, gir Bakhmut liten operativ fordel.

For å få kontroll over byen har Russland stolt på leiesoldater fra Wagner-gruppen, inkludert straffedømte, og nylig mobiliserte soldater.

Jevgenij Prigozjin, mannen bak den fryktede gruppen, har uttalt at Bakhmut ikke er et mål i seg selv - de er mest opptatt av å ødelegge den ukrainske hæren og redusere deres kamp-potensiale.

– Det har en ekstremt positiv effekt for andre områder. Det var derfor denne operasjonen fikk navnet «Bakhmut-kjøttkverna», sier han.

Totalskadet

Russiske styrker har lagt den øst-ukrainske byen i ruiner, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Han besøkte området ved fronten i Donetsk i forrige uke. Han beskriver kampene i området som «vanskelige».

Presidenten lovte å skyve russiske styrker ut av alt ukrainsk territorium.

– Alle ser deres styrke og ferdigheter. Jeg er takknemlig overfor foreldrene deres. De oppdro ekte helter, sa Zelenskyj i en videotale til ukrainske styrker fra byen Slavjansk.

RAKETT: En mann går forbi en udetonert rakett i Bakhmut. Foto: Andriy Andriyenko / AP Photo

– Noe russisk fremgang

Bakhmut var hjemmet til over 70.000 mennesker, nå har det sunket til bare 12.000 innbyggere de siste seks månedene.

Selv om den først ble beskutt av russiske styrker i mai, ble den først et militært mål for russerne etter at ukrainske styrker trakk seg tilbake fra den nærliggende byen Popasna i august.

Bakhmut-regionen er det eneste området ved frontlinjen hvor Russland nå rykker frem.

– Vi har nå sett forskjellige russiske angrep, som missilangrep med iranske droner og artilleriangrep i Kherson by. I tillegg er det Bakhmut i Donetsk, der det er noe russisk fremgang. Men den er liten, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, til TV 2.

Byen ble sett på som et springbrett på veien til de viktigste Donbas-byene Sloviansk og Kramatorsk.

STORE ØDELEGGELSER: En mann krysser elven på paller og restene av en bro som er ødelagt i kampene. Foto: Andriy Andriyenko / AP Photo

I likhet med Mariupol, utholdt den en lang beleiring og tilbrakte uker uten vann og strøm selv før russiske styrkers massive angrep for å ramme kritisk infrastruktur over hele Ukraina.

Å ta Bakhmut ville bryte Ukrainas forsyningslinjer og åpne en rute for russiske styrker til å presse videre mot Kramatorsk og Sloviansk.

ØDELEGGELSER: Innbyggere i Bakhmut står i hagen til et leilighetsbygg i brann. Foto: Yevhen Titov / Reuters

De viktigste kampene i Ukraina pågår nå i Donbas etter at ukrainske styrker gjenerobret byen Kherson sør i landet.

– Øst-Ukraina er den vanskeligste fronten nå. Jeg er beæret over å være her nå med styrkene våre som beskytter Donbas. Jeg tror at vi neste gang vil møtes i vårt ukrainske Donetsk og Luhansk, og på Krim i tillegg, sier Zelenskyj.