Sender kongen en kodet melding?

GRESK FLAGG: Kong Charles bar et slips med greske flagg under klimatoppmøtet i Dubai. Foto: Chris Jackson / PA / NTB

En detalj i kong Charles' klesvalg har satt i gang spekulasjoner.

Spekulasjonene startet da kong Charles talte på klimatoppmøtet i Dubai fredag.

Flere la umiddelbart merke til at kongen bar et slips med mønsteret og fargene til det greske flagget. Lommetørkleet var også i de samme blå og hvite fargene.

KODET BESKJED?: Mange lurer på om valget av slips er en tilfeldighet eller ikke. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Nå er spørsmålet om kongens klesvalg er en kodet melding i en pågående diplomatisk krangel mellom Storbritannia og Hellas.

Politisk krangel

Den siste uken har en diplomatisk krangel mellom Storbritannias statsminister, Rishi Sunak, og den greske statsministeren, Kyriakos Mitsotakis, tilspisset seg.

Krangelen handler om hvorvidt de verdenskjente Parthenonskulpturene skal returneres til Hellas. Skulpturene er opprinnelig fra Akropolis-høyden i den greske hovedstaden Athen, og ble sendt til Storbritannia på 1800-tallet.

KRANGEL: Storbritannia og Hellas er uenige om hvorvidt de verdenskjente skulpturene skal returneres til Hellas. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Skulpturene befinner seg i dag på British Museum i London, som er det britiske nasjonalmuseet for arkeologi og etnografi.

Hellas har i flere tiår krevd skulpturene tilbakelevert, noe den britiske statsministeren er sterkt imot.

Krangelen tilspisset seg da statsminister Sunak brått avlyste et møte med den greske statsministeren denne uken. Dagen i forveien hadde statsminister Mitsotakis uttalt til BBC at Parthenonskulpturene burde bli returnert til Hellas.

AKROPOLIS: Skulpturene ble fraktet til Storbritannia med skip på 1800-tallet, men er opprinnelig fra Parthenon-tempelet på Akropolis i Athen. Foto: Louisa Gouliamaki / Reuters / NTB

En kilde i det regjerende konservative partiet uttalte til BBC at det ble umulig å gjennomføre det planlagte møtet etter kommentarene fra den greske statsministeren.

Rishi Sunak har beskyldt den greske statsministeren for å forsøke og spille storspill, og for å «vise seg frem».

Statsministeren anklages for «raserianfall»

Flere i Det konservative partiet er overrasket over at Rishi Sunak har valgt å starte en offentlig krangel over skulpturene.

«Hvorfor i all verden maser vi fortsatt om de fordømte marmorskulpturene?», spurte et høytstående konservativt parlamentsmedlem, skriver BBC.

Mandagens møteavlysning vakte reaksjoner i Hellas og Underhuset i London. Opposisjonslederen, Keir Starmer, beskyldte Sunak for å drive «småpolitikk» og å ydmyke en alliert.

AVLYST: Statsminister Rishi Sunak avlyste brått en møte med den greske statsministeren, Kyriakos Mitsotakis, denne uken. Avlysningen skal være grunnet skulptur-krangelen. Foto: Louisa Gouliamaki / Reuters / NTB

Georg Osborne, styrelederen for British Museum og tidligere finansminister, beskriver Sunaks håndtering av krangelen som et «raserianfall».

Ifølge Osborne ser museet på en avtale der skulpturene skal skiftevis være i Aten og London. Sunak har imidlertid avvist en slik avtale.

Ingen tilfeldigheter

Buckingham Palace har avvist at kongens slips har noe å gjøre med den pågående konflikten. Kongehuset understreker at monarken også brukte slipset på et statsbesøk til Sør-Korea før konflikten tilspisset seg.

Kong Charles har sterk familietilknytning til Hellas, og Sky News skriver at slipsvalget kan ha vært for å hedre sine greske røtter.

Mange peker likevel på at det aldri skjer tilfeldigheter i den britiske kongefamilien. Siden kongelige ikke kan uttale seg offentlig om politiske forhold, har det ved flere anledninger blitt spekulert i om kongehuset bruker skjulte beskjeder for å formidle sin posisjon.

Da det i 2017 pågikk intense diskusjoner rundt Storbritannias medlemskap i EU, åpnet Dronning Elizabeth det britiske parlamentet iført en hatt som ligner EU-flagget.

EU-HATT: Dronning Elizabeth åpnet det britiske parlamentet iført en hatt i EUs farger i 2017. Da pågikk det heftige debatter om britisk EU-medlemskap. Foto: Stefan Rousseau / AFP / NTB

Også da Dronningen møtte Canadas statsminister Justin Trudeau i 2022, etter at Russland hadde invadert Ukraina, ble de to avbildet foran en vase med blomster i Ukrainas farger: gul og blå.

UKRAINSKE FARGER: Dronningen og Canadas statsminister avbildet foran blomster i Ukrainas farger, etter Russland invaderte Ukraina i 2022. Foto: Steve Parsons / PA / NTB

Diplomater, og kong Charles selv, var klar over at verden ville følge med på talen hans under klimatoppmøtet, skriver kongehusjournalist Laura Bundock i Sky News.

Det var derfor mange som bet seg merke i klesvalget.

I Hellas har slipset blitt mottatt som en støtteerklæring. Men spørsmålet er om gesten er politisk eller personlig.

Kanskje det bare var en vennlig gest til sine familierøtter i Hellas, eller at det rett og slett bare er favorittslipset hans, skriver Bundock.