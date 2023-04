Sender Juice til Jupiter

Fredag er en historisk dag for romforskning.

Fra Kourou i Fransk Guyana, som ligger på den nordøstlige kysten av Sør-Amerika, sendes romsonden Juice opp.

Destinasjonen er Jupiter.

– Det er et spektakulært oppdrag. De aller fleste satellitter har blikket vendt innover mot Jorden. Denne har blikket utover, forteller romfartsteknolog i Kongsberg Defence & Aerospace, Sedsel Thomassen til TV 2.

Romferdsel på norske komponenter

Kongsberg-konsernet har en finger med i spillet fredagens oppskytning.

De har nemlig levert avgjørende komponenter for at sonden skal kunne skytes opp, og overleve på den åtte år lange ferden.

– Vi er med på bæreraketten og selve satellitten. De av oss som har levert stag som fester boostermotorene og solcellene er nok veldig spente, sier Thomassen.

ROMFART: I dette lokalet holder Kongsberg Defence & Aerospace til. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Stagene som fester boostermotorene er vesentlig for selve oppskytingen.

Raufossbaserte Nammo er også med på separasjonen av boostermotorene.

FORSINKET AVREISE: Romsonden Juice måtte bli stående torsdag ettermiddag grunnet tordenvær. Foto: ESA

De skal sørge for at prosessen der solcellepanelene foldes ut går som den skal.

Solcellene skal alltid vendes mot solen, og gi strøm til sonden på den åtte år lange ferden til Jupiter.

Det ligger altså et stort ansvar på den norske bedriften.

Likevel forteller romfartsteknologen at de forholder seg rolig.

– Halvparten av jobben er å utvikle dette, den andre halvparten er å teste om det vil overleve forholdene de skal være i. Det har vi testet over lang tid, så vi er ganske rolige, understreker Thomassen.

JUNO: Amerikanske NASA er allerede på vei til Jupiter med sin satelitt før ESAs oppskyting. Foto: NASA

– Hvor kommer vi fra?

Juice skulle egentlig skytes opp torsdag ettermiddag.

Grunnet tordenvær måtte oppskytingen utsettes til fredag klokken 14:14.

– Det er ikke veldig overraskende. Det er alltid usikkerhet rundt oppskytingstidspunktet, forklarer Thomassen.

Hensikten med oppdraget er å forstå hvordan gassplaneter er bygget opp.

Romsonden skal gå i bane rundt Jupiter, og tre av de største månene som omringer planeten.

Amerikanske CNN sier at fartøyet skal bruke tre og et halvt år på å innhente informasjon om planeten og månene.

Ifølge romfartsteknologen har man grunn til å tro at det finnes liv på Jupiter, som angivelig har mer hav enn på Jorden.

Dette til tross for at planeten holder minus 250 grader. Hun sier oppdraget er nødvendig for å forstå vår egen eksistens.

– Hvordan fungerer verden? Har vi riktig forståelse av planter og ren fysikk? Hvor kommer vi fra? Det er et kult oppdrag å få være med på, innrømmer Thomassen.