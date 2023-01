TRETOPP-PROTEST: Fra en hytte i toppen av et tre protesterer Sasha Lorenz mot at en enorm kullgruve skal bli enda større. Kull er CO2-versting. Selv om hun frykter hva som skjer de neste dagene, mener hun det er verd det. Foto: Santiago Vergara/TV2

Hun er ikke alene. Hundrevis av demonstranter nekter å gi opp og forsvarer den dødsdømte landsbyen. Fra hustak og tretopp-hytter. Sasha innrømmer at hun frykter de neste dagene.

ENERGI VS KLIMA: Hun godtar ikke argumentene om at strømkrisen betyr at kull er nødvendig å bruke i Tyskland. Foto: Santiago Vergara/TV2 S.

– Klimakrisen skjer nå. Derfor er vi klare til å ta risiko, sier Sasha Lorenz (25) fra toppen av et tre.

Politi med skjold, køller og hjelmer. Maskerte demonstranter, journalister fra flere land, gjørme og anleggsmaskiner. Det møter deg i Lützerath.

Landsbyen skal ryddes for å gi mer plass til en av Europas største åpne kullgruver. Onsdag begynte anleggsmaskinene å jobbe.

TOPP-BOLIG: I flere år har klima-forkjempere bodd i tretopp-hytter i Lützerath. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg er her for å forsvare Lützerath. Under oss ligger flere millioner tonn kull, som aldri må bli brent, sier Sasha Lorenz.

– Det er ikke bare klimakrise, men også energikrise. Trengs ikke kullet?

– Det kullet som ligger her, kan ikke utvinnes i løpet av de neste årene. Det er ikke riktig det som politikerne sier. Vi må ikke glemme at det er klimakrise. Selv om vi ikke er de verst rammede, ser vi allerede flom-problemer her i Tyskland. I andre land er det mye verre.

Sasha forteller at det er en spent stemning blant demonstrantene.

– Vi har allerede sett vold fra politiets side. Samtidig ser jeg en veldig kraft i de menneskene som har kommet hit. Vi er her i solidaritet.

Fra tretopp-hytta der Sasha bor kan vi se ned på politi i fullt opprørs-utstyr. Politiet ha bygd opp en stor operasjonsbase rett ved landsbyen.

– Er du redd?

– Selvfølgelig er jeg redd, for vi vet ikke hva politiet kan finne på. Derfor forbereder vi oss og vi støtter hverandre. Men klimakrisen skjer nå, og derfor er vi klare til å ta risiko.

Torsdag morgen er politiet på plass med vannkanoner i Lützerath. Politiaksjonenen har foregått hele natten. For det meste har de forsøkt å «løse opp» og fjerne folk som har festet seg til ulike gjenstander. Det er fortsatt mange igjen inne i Lützerath, særlig oppe i tretopphytter, forteller klimaaktivister til TV 2.

Fikk grønt lys

Onsdag startet politiet å rydde vekk demonstranter, for at anleggsmaskinene skal komme til. Mandag ga en domstol tillatelse til å rive landsbyen.

FAST FOR KLIMAET: Demonstrantene bruker en egen teknikk for å unngå å bli kastet ut av politiet. De lenker seg fast eller henger ned fra rep og trær. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Via høyttalere ber politiet aktivistene om å forlate byen. De vil bli ekskortert ut av området ved hjelp av politiet.

Politiet forsøker å fjerne en ung kvinne fra et tre med to kraner. På takene sitter fortsatt klimaaktivister, som nekter å forlate landsbyen. Andre har lenket seg sammen på bakken. Politiets taktikk ser ut til å fjerne demonstrantene, en etter en.

En gruppe demonstranter bærer på et kors. Andre ber «Fader vår».

– Vi blir så lenge det trengs for å forsvare Lützerath. For å unngå at kullet i jorda under oss skal brennes, sier Tapir.

Han har lenket seg sammen med en gruppe demonstranter. Rundt dem står politi. De forsøker å få dem til å overgi seg frivillig.

Lützerath er mer enn en fraflyttet landsby ikke langt fra grensen til Belgia og Nederland. Den er blitt et symbol på klimakampen mot energikrisen. Onsdag morgen kastet noen demonstranter Molotov-cocktails mot politiet.

Sasha sier hun håper at journalistene også skriver om hvorfor de er her, ikke bare om at noen demonstranter har kastet steiner og annet mot politiet.

– Selv om det er «hooligans» på en fotballkamp, så dekkes også kampen.

Demonstrantene klager på at politiet bruker uforholdsmessig mye vold mot dem.

Politiets pressetalsperson Andreas Müller avviser overfor TV 2 at politiet er voldelig.

Han sier de har som strategi å snakke med klima-aktivistene og forsøke å få dem til å forlate området frivillig.

– Noen ganger må vi likevel bruke tvang, sier Müller.

Politiet innser at evakueringen av området kommer til å ta flere dager.

Sist helg var nesten 10 000 personer samlet til en demonstrasjon i Lützerath. Til helga har Greta Thunberg varslet at hun kommer for å delta i en støttemarkering.

FJERNES: I løpet av onsdag og torsdag har politiet fjernet en rekke demonstranter. Men flere hundre skal fortsatt være inne i Lützerath. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Strømkrisa krever mer kull

Tett ved landsbyen ligger den åpne kullgruven til energiselskapet RWE, et åpent sår i landskapet på nesten 6 ganger 6 kilometer, tilsammen 35 kvadratkilometer. Det kalles dagbrudd. Kullet ligger rett under jordskorpa. Enkelt og billig å utvinne.

– Vi må ikke brenne opp jorda. Hvis vi skal oppfylle Paris-avtalen, så må Lützerath bestå, sier en ung kvinne, som ikke vil oppgi navnet sitt. Mange av demonstrantene vil ikke vise ansiktet sitt.

Nå skal gruven Garzweiler utvides. Det skal utvinnes enda mer brunkull, en CO2-versting. Allerede for flere år siden kjøpte selskapet opp hus i landsbyen, for å jevne den med jorden. De som opprinnelig bodde i Lützerath forsvant for flere år siden.

LÜTZERATH: Noen henger i lufta, mens andre bor i tretopp-hytter. De protesterer mot utvidelse av den enorme kullgruven i området. Protestene er blitt et symbol på klimakrisa. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Planen er at Tyskland skal fase ut bruken av kull innen 2030. Så kom krigen i Ukraina. Tyskerne var russernes beste gass-kunde i Europa. Etter at Putin strupet gass-strømmen til Tyskland og andre land, ble kull igjen uunnværlig. Hvis ikke kan Tyskland i perioder få for lite strøm.

Bor i tretopppene

Inne i Lützerath ser det først forlatt ut. Men så oppdager du at det henger folk i trærne, eller de sitter på tak eller i vinduer. Hundrevis oppholder seg innenfor bygrensen.

MANNSTERKE: En flere dager lang politioperasjon er opprettet i området. Politiet innser at det vil ta tid å få ryddet landsbyen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Helt siden 2020 har det bodd klima-aktivister i landsbyen. Sasha har bodd her i flere omganger. Nå har hun vært tilbake en uke. Hun har studert politikk og til vanlig jobber hun. Til nå har det vært et felleskjøkken, som har laget tre måltider om dagen. Hvordan det blir fremover vet hun ikke. Hun har ingen planer om å forlate tretoppen.