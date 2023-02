Seksåring tok med skytevåpen på skolen

MOREN: Bilde av den amerikanske småbarnsmoren Jasmin Devlin som ble arrestert av politiet etter at seksåringen hennes tok med et skytevåpen på skolen i Pennsylvania. Foto: Montgomery County District Attorney's Office

Jasmin Devlin (30) meldte seg selv til politiet tidligere denne uken.

Hun blir stilt for retten for forbrytelser som setter et barns velferd i fare, og for å ha unnlatt å sikre skytevåpen i hjemmet, sa Montgomery County District Attorney's Office i en pressemelding.

Det er uklart om Devlin for tiden har en advokat.

Fant skytevåpen på morens soverom

Politiet ble varslet om skytevåpenet ved Joseph K. Gotwals Elementary School etter at elever var på samme skolebuss som seksåringen som skulle ha vist dem våpenet og kulene.

Elevene skal ha fortalt dette til skolesekretæren.

– Skolens sekretær tok umiddelbart med seg gutten inn på kontoret, så i ryggsekken og fikk øye på skytevåpenet. Hun ringte deretter Norristown-politiet, skriver CNN.

VIRGINIA: Bilde utenfor en skole fra en tidligere hendelse i Virginia hvor en lærer ble skutt. Foto: John/AP C. Clark

Politiet tror gutten fant våpenet i en kommode på morens rom kvelden før han tok det med til skolen, sa påtalemyndighetene ifølge CNN.

Hans ti år gamle bror tok kulene ut av pistolen og rettet den mot broren og lot som han skjøt ham, heter det i pressemeldingen.

Seksåringen fortalte etterforskerne at han gikk tilbake til morens rom midt på natten, la skytevåpenet i ryggsekken og tok det med til skolen, ifølge meldingen.

Lærer ble skutt

Hendelsen i Philadelphia-området skjedde en drøy måned etter at en lærer i førsteklasse ved en barneskole i Newport News, Virginia, ble skutt av en seks år gammel elev.

Denne læreren, Abby, er på bedringens vei etter et skudd i brystet, og skolen har siden hendelsen kommet med flere sikkerhetstiltak, inkludert metalldetektorer, ifølge CNN.

LÆRER: Utenfor skolen hvor en lærer ble skutt av en seksåring. Foto: JAY PAUL/AFP

– Jeg vil berømme barna som varslet skolens ansatte umiddelbart, og dermed forhindret en tragedie på en ny skole, sa Norristowns fungerende politisjef i pressemeldingen.

Videre fortalte han at barna er de sanne heltene i denne uheldige hendelsen.

Foreløpig behandling i saken er satt til 24. februar.

Skremmende påminnelse

Devlin skaffet pistolen i mars 2022, heter det i uttalelsen fra distriktsadvokatens kontor. Hun kjøpte den av en annen person som ikke er lovlig kvalifisert til å kjøpe en.

– Denne hendelsen er en skremmende påminnelse om at barn kan, og finner, usikrede skytevåpen i hjemmet og leker med dem. Heldigvis ble ikke disse guttene skutt eller skadet i hjemmet sitt, eller på skolen. Takket være den raske handlingen fra skolepersonell, sier distriktsadvokat Kevin R. Steele i Montgomery County.