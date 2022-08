Seks måneder siden invasjonen: – Vestens støtte avgjør hva som skjer videre

Det er seks måneder siden Vladimir Putin beordret titusenvis av russiske soldater inn i nabolandet Ukraina og Europa ble forandret. Og mye tyder på at krigen kommer til å vare lenge, mener ekspertene.

MOTSTANDSKAMP: En kvinne hever flagget på toppen av en ødelagt russisk stridsvogn i Kyiv. I seks måneder har ukrainerne kjempet mot den russiske invasjonsstyrken. Ekspertene mener krigen i er ferd med å gå inn i en ny fase, og at den kommer til å vare lenge. Foto: AP/Natacha Pisarenko

24. februar startet den største militære aksjonen i Europa siden andre verdenskrig. Titusener er drept. Millioner har flyktet. Byer er lagt i grus.

Forut for krigen var det lenge flyttet militære styrker mot den ukrainske grensen i påskudd om at de drev med militærøvelser - natt til 24. februar kom sannheten for en dag. Invasjonen var et faktum.

Russlands president, Vladimir Putin, hadde tre dager tidligere holdt en tale som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste. Der hevdet han at Ukraina ikke har en egen nasjonal identitet, og at territoriet ble frarøvet Russland etter Sovjetunionens oppløsning.

Putin hevder hensikten med invasjonen var å «avnazifisere» Ukraina og sikre at landet aldri blir medlem av Nato. Mange mener den egentlige grunnen er at Putin har en drøm om et nytt imperium. Den skal vinnes gjennom brutal militærmakt, og intens nasjonal propaganda.

Det første nederlaget

Den opprinnelige planen var å ta Ukraina på to uker, men russerne har møtt på mye kraftigere motstand enn forutsett.

General og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, mener det er det mest oppsiktsvekkende når man ser tilbake på de seks månedene som har gått.

– Ukrainerne har lykkes med det få trodde de skulle klare, nemlig å hindre russerne i å gjennomføre et nærmest kuppaktig overfall, som de tenkte at i løpet av bare noen dager skulle sikre dem kontroll over Ukraina. Det har altså slått helt feil, sier han.

25.FEBRUAR: Dette bildet er tatt i utkanten av Kharkiv, Ukrainas nest største by, dagen etter invasjonen. Foto: AP/Vadim Ghirda

Bare timer etter invasjonen må russiske styrker ha forstått at Ukraina var forberedt på å forsvare seg. Russiske kommandosoldater ble sendt til Antonov flystasjon for å sikre en luftbro for å kunne angripe hovedstaden Kyiv.

Innen dagen var over hadde imidlertid ukrainerne slått hele styrken tilbake og ødelagt landingsstripen. Dette anses som avgjørende for at Russland ikke klarte å ta hovedstaden i starten av krigen.

På krigens tredje dag kunne man se en mobilvideo av den tidligere skuespilleren og nåværende president, Volodymyr Zelenskiy, som hilset sine landsmenn fra Kyivs gater.

«God morgen, ukrainere! Jeg er her», sa han med antydning til et smil om munnen. Dette var begynnelsen på presidentens vellykkede kommunikasjonsstrategi både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom en rekke taler til vestlige nasjonalforsamlinger var han med på å forsterke Ukrainas bånd til Vesten. Europa, Vesten og Nato står sterkt samlet i enighet om hvor viktig det er å ikke la Russland vinne denne krigen.

Diesen penker på Vestens støtte som en av tre grunner til at Russland har mislyktes i Ukraina:

– For det første har Vesten greid å stå samlet og støtte Ukraina militært og økonomisk. Så har den russiske hæren underprestert voldsomt, i fohold til forventingene. Og i tillegg er det grunnleggende svakheter i det russiske samfunnet, som den enorme korrupsjonen, som har bidratt til at russerne ikke har klart seg bedre, sier han.

GENERAL: Sverre Diesen var Norges forsvarssjef fra 1. april 2005 til 1. oktober 2009. Fra januar 2012 er han ansatt som sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvor han arbeider med operasjonsanalyse og langtidsplanlegging. Foto: Frode Sunde / TV 2

Diesen er også klar på at ukrainerne har ytt motsand utover det som var forventet.

Symbolet på motstandskampen

Zelenskyj gjorde det klart at han ville bli i hovedstaden og lede motstandskampen derfra. Han har blitt symbolet på Ukrainas motstandvilje og -evne, som har imponert de fleste.

UTELUKKER FORHANDLINGSLØSNING: Ukraina vil kjempe til siste slutt og vil verken komme med innrømmelser eller inngå kompromisser, sier president Volodomyr Zelenskyj seks måneder etter invasjonen. Foto: STR

Etter å ha feilet i å ta Kyiv, endret Russland fokus til Donbas-regionen. De to fylkene Donetsk og Luhansk var allerede delvis kontrollert av russiskvennlige seperatister, og kamper har pågått her siden annekteringen av Krimhalvøya i 2014.

Bakkekampene her har forårsaket enorm menneskelig lidelse. 13 millioner ukrainere har måttet flykte fra hjemmene sine.

ØDELEGGELSER: En utbombet boligblokk i Borodjanka. Over 5000 sivile har blitt drept i løpet av krigens først seks måneder. Foto: Vadim Ghirda

Russland har innsatt sine egne ledere i landsbyene de okkuperer, innbyggerne får russisk pass, og russiske rubler benyttes som valuta.

Det planlegges også folkeavstemninger som skal bidra til å legalisere russisk annektering.

Sverre Diesen mener Russland er langt unna det uttalte målet om å erobre Ukraina, men sier mye tyder på at krigen i Ukraina kommer til å bli langvarig.

– Russerne er stort sett overalt i ferd med å grave seg ned, etablere forsvarsstillinger og innstille seg på en lang krig.

FRONTLINJEN: Ukrainske soldater ved fronten i Zaporizjzja. Foto: Reuters/STRINGER

Også forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror dette er en krig russerne kan holde på med lenge.

– De har store lager av ammunisjon og materiell som de bruker på fronten. Å ta hele Donbas-regionen, og opprettholde landbroen til Krim, er noe de har forutsetninger for å klare. Krigen går nå over i en mer statisk fase, sier Kristoffersen.

LANG KRIG: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier krigen er i ferd med å gå inn i en statisk fase som kan vare utover høsten, vinteren og neste vår, før man igjen ser bevegelse. Foto: Terje Bendiksby

Vestens støtte avgjør

Våpenleveranser fra Vesten har vært og er avgjørende for Ukrainas motstandskamp. Siden juli har ukrainske styrker kunnet avfyre avanserte langtrekkende HIMARS-raketter. Det betyr at de kan angripe strategiske russiske mål på et helt annet nivå enn før.

Mange håper dette kan være med å presse russerne tilbake, men det er kontinuerlige utfordringer å forsyne Ukraina med nødvendig våpen og ammunisjon.

– De har med disse rakettartillerisystemene klart å stanse den russiske fremgangen på alle fronter, og egentlig ta tilbake noe av initiativet rundt Kherson i sør. Men ukrainerne har ikke nok kapasitet på kort sikt til å drive russerne tilbake, sier Diesen.

VÅPEN FRA VESTEN: Ukrainske soldater i Kharkiv klargjør utskytning mot russiske posisjoner fra en M777-haubits levert fra USA. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

I det man får en stabilisering av fronten, kan Vesten begynne å utruste ukrainerne med mer avanserte våpen som er tidkrevende å lære dem opp i. Og nettopp derfor er det Vesten som sitter med nøkkelen til hva som skal skje videre i Ukraina nå, mener Diesen.

– Om Vesten ikke lar seg skremme av verken energipriser eller russiske trusler, så vil de på sikt kunne sette Ukraina i stand til å drive russerne tilbake.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener ukrainerne kjemper en kamp som er større enn dem selv.

– Dette er ikke bare en kamp for Ukraina. Det er en kamp for den regelbaserte, internasjonale verdensordenen vi har hatt etter andre verdenskrig, som særlig ganger små nasjoner. Det er det Russland har angrepet, sier han.