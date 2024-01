Seks måneder har gått, og Emile er ingen sted å finne

Første juledag kom moren til Emile, Marie, med en inderlig bønn i en støttegruppe på Facebook: «Be for at vi får se vår Emile igjen».

Seks måneder har gått. Emile forsvant fra den lille grenda Haut-Vernet i de franske alpene lørdag 8. juli.

Den siste observasjon av gutten var da han gikk nedover fra besteforeldrenes feriehus. Like ved sto bestefaren og hogget ved mens storfamilien forsøkte å organisere seg for å dra ut på et jorde for å lage en hesteinnhegning.

PÅ FERIE: Emile hadde akkurat ankommet besteforeldrenes feriebolig i Haut-Vernet da han forsvant 8. juli. Foto: BFM

Panikken bredte seg raskt da de oppdaget at den 2,5 år gamle gutten var borte, og politiet ble varslet etter en halv time. En enorm leteaksjon ble raskt satt i gang.

Enorm leteaksjon

Innen en time var 40 politifolk på plass. Kort tid etter var 700 frivillige med og søkte gjennom hver tue, bak hver stein og i alle bekker i fem kilometers radius.

De håpet og forventet å finne gutten før mørket falt på.

Men alle søk var resultatløse. Mysteriet vokste i takt med den totale mangelen på spor og framskritt i etterforskningen.

Teoriene er mange. En ulykke? Uaktsomt eller overlagt drap? Kidnapping? Familiekonflikt? Politiet har til og med sjekket mulighetene for at gutten kan ha blitt tatt av ørn, uten at det nå regnes som en mulighet.

POLITI: Fransk politi etterforsker saken bredt. Foto: BFM

Siden august har saken blitt etterforsket som en mulig kidnapping og frihetsberøvelse, og utover høsten har en rekke bygninger i regionen blitt gjennomsøkt, og mengder med teledata beslaglagt.

50.000 bilder

Politiet har gått gjennom 50.000 foto, blant annet fra bomstasjoner i regionen, skriver den belgiske avisen Le Soir. 16.000 mobiltelefonsignaler skal også gjennomgås systematisk.

Det er et enormt antall tekniske spor gitt at det kun finnes noen få hus i grenda som ligger i enden av en blindvei på 1200 meters høyde i Alpene. Antall tilreisende på veiene i nærheten er også begrenset.



Etterforskningen fortsetter utrettelig. Fransk politi holder kortene tett til brystet, men ifølge Franceinfo kombinerer politiet tradisjonelle metoder med banebrytende teknikker. 25 etterforskere jobber med saken på heltid.

Dette vet vi om etterforskningen:

40 politifolk, og flere hundre frivillige var med og søkte i terrenget bare timer etter forsvinningen. Den første natten søkte et helikopter over området. Dagen etter var det tre helikoptre i sving.

Ti sporhunder spesialisert på få finne savnede mennesker var med i søkene. Disse hundene mistet sporet av gutten på stedet han sist ble observert.

30 bygninger og alle biler er ransaket. Alle de 25 innbyggerne er avhørt flere ganger, og det er også tatt DNA-prøver.

Den 1,8 kilometer lange veien som forbinder grenda Haut-Vernet med landsbyen Vernet er grundig undersøkt.

Det har jevnlig blitt gjort nye søk og ransakinger. Blant annet har et tjern blitt gjennomsøkt og en nystøpt betongplate ved en hytte gravd opp. Uten resultat.

En ung bonde (16) kom i søkelyset på grunn av tidligere uforsvarlig kjøring med traktor, men grundige søk gjennom bygninger på gården hans var resultatløse.

Datamaskiner, mobiltelefoner og andre elektroniske enheter i bygda er beslaglagt og gjenopprettet. Bilder fra bomstasjoner i regionen er hentet inn og gjennomgås.

Hvis Emile er i live fylte han tre år i november. Moren og faren kom da med en sterk appell i det kristne magasinet «Famille Chretienne»:

«Vær så snill. Hvis han er i live, ikke la oss leve uten ham, gi ham tilbake til oss! Vær så snill. Hvis han er død, fortell oss hvor han er, gi ham tilbake til oss! Ikke la oss stå uten en grav vi kan sørge over.»