Sefi blokkerer nødhjelp til Gaza: – De sulter ikke i hjel

DEMONSTRERER: Ekteparet Sefi og Reut Ben Chaim er grunnleggerne av aksjonsgruppen Tzav 9, som betyr Ordre 9, og har de siste ukene demonstrert for å hindre at nødhjelp når frem til Gaza. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

NITZANA GRENSEOVERGANG (TV 2): FN advarer om at hundretusener står i fare for å bli rammet av hungersnød i Gaza. Ved grenseovergangene forsøker israelske demonstranter å hindre at nødhjelp når frem.

Området er egentlig erklært som lukket militær sone. Likevel har noen titalls israelske demonstranter, uten særlig vanskeligheter, klart å ta seg helt inn til grensen mot Egypt.

De er eldre, voksne og ungdommer. Flere er småbarnsfamilier, og har søkt tilflukt for solen i skyggen, der de rugger babyene sine.

En gruppe står i ring midt i veien og synger, mens en mann tar frem en kassegitar. Rundt dem står israelske grensevakter og ser på.

– Jeg og mine menn har til hensikt å åpne overgangen, sier lederen for grensevaktene.



Demonstrantene tar ikke det han sier så alvorlig. Etter flere uker med lignende demonstrasjoner, kjenner de vaktene godt.



– Vår jobb er å stanse lastebilene. Deres jobb er å få oss vekk, sier Debbie Sharon, som er en av aksjonistene.

– Hver gang forsøker de å forhandle med oss, de ønsker ikke en fysisk konfrontasjon. Og det gjør ikke vi heller.



Gisler før nødhjelp

På den egyptiske siden av grensen kan vi skimte flere lastebiler som står parkert. De inneholder nødhjelp som skal til Gaza.

Men før lastebilene kan slippe inn i Gaza, må lasten sjekkes og godkjennes av Israel. Det skjer ved grenseovergangen Nitzana.

VENTER: På egyptisk siden av grensen står lastebiler med nødhjelp som skal til Gaza. Men før de kan kjøre inn i Gaza må de kontrolleres av Israel ved grenseovergangen Nitzana. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Dersom ikke lastebilene blir inspisert, slipper de heller ikke inn i Gaza.

Dét er grunnen til at demonstrantene fra aksjonsgruppen Tzav 9, eller Ordre 9 på norsk, har rigget seg til for å blokkere grensen.

BLOKADE: Sefi Ben Chaim har rigget seg til i veien for å blokkere lastebiler med nødhjelp til Gaza fra å bli sikkerhetsklarert ved grenseovergangen Nitzana mellom Israel og Egypt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det vil gi makt til Hamas. Dersom vi skal hjelpe palestinerne, må de først gi oss tilbake våre folk, sier Sefi Ben Chaim, med henvisning til de israelske gislene som fortsatt holdes fanget i Gaza.

Han og kona Reut er blant grunnleggerne av aksjonsgruppen.

– Vi startet ikke denne krigen, og vi må få våre folk tilbake, gjentar han.



– Jeg er ikke ansvarlig for folket i Gaza, det er Hamas som er ansvarlige for innbyggerne i Gaza.

TAR SEG FRI: Galit Ohayon har en fulltidsjobb, men tar seg fri minst én gang i uka for å delta på demonstrasjonene for å blokkere nødhjelp til Gaza. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Aktivistene i Ordre 9 demonstrerer hver tirsdag og torsdag. Noen dager blokkerer de grenseovergangen Kerem Shalom, andre dager er det Nitzana.

Flere av aksjonistene sier til TV 2 at de har tatt seg fri fra jobb for å delta.

Galit Ohayon har kjørt fire timer fra Jerusalem-området for å være med.

– Jeg bestemte meg for å komme hit minst én gang i uka. Forhåpentlig blir det ikke lenge, men jeg holder på så lenge det trengs, sier Ohayon.



– Jeg føler denne krigen handler om staten Israels eksistens.



Hungersnød «uunngåelig»



FN har advart om at hungersnød i det nordlige Gaza er «nesten uunngåelig» som følge av krigen som har rast i det palestinske området siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

Ifølge FN er 576.000 mennesker på Gazastripen – en firedel av befolkningen – på grensa til hungersnød.



VENTER: Palestinske barn ståri kø får matdonasjoner i byen Rafah, sør i Gaza. Foto: Mohammed Abed / AFP

Et nødhjelpsteam fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte i helgen det nordlige Gaza. De rapporterte at barn dør av sult, og at det er illevarslende mangel på mat, drivstoff og medisiner.



– Forholdene er forferdelige. Særlig var situasjonen ved Al-Awda opprørende, ettersom en av sykehusets bygninger ligger i ruiner, skriver WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på X/Twitter.

En talsperson for det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza, Dr. Ashraf al-Qudra, sier 20 barn har dødd av sult og dehydrering.

VARSKO: FN advarer om at flere hundretusen står i fare for å bli rammet av hungersnød i Gaza. Foto: Mohammed Salem/Reuters

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) opplyser at det i snitt kom inn 97 lastebiler med nødhjelp hver dag i februar, noe som er en nedgang fra 150 lastebiler om dagen i januar.

Før krigen 7. oktober kom det daglig inn 500 lastebiler med forsyninger til Gaza. Etter fem måneder med krig har behovene økt dramatisk.

Hevder nødhjelp går til Hamas

Aksjonistene i Ordre 9 mener de ikke blokkerer nødhjelp til Gaza, men til Hamas.

– Innbyggerne i Gaza trenger ikke disse lastebilene. Det er ikke noe humanitært med dem. De hjelper Hamas. Det er alt de gjør, sier Susie Louie.



DEMONSTRERER: Susie Louie er en av demonstrantene som har møtt opp ved grenseovergangen Nitzana mellom Israel og Egypt. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Flere av aksjonistene kommer med lignende uttalelser.

– Vi forstår at folk trenger mat, men det er ikke folket som får maten! Hamas får maten, og våre kidnappede får ingenting, roper en eldre dame sint til journalistene som har møtt opp ved grenseovergangen.



PROTESTERER: Denne kvinnen mener nødhjelp som slippes inn i Gaza havner hos Hamas. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

TV 2 spør flere av demonstrantene hva de tenker om situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza.

– Barn sulter i hjel i Gaza akkurat nå.



– Altså, de sulter ikke i hjel, sier Sefi Ben Chaim.



– FN og Verdens helseorganisasjon sier at barn dør.



– FN … La oss se om de hjelper våre sivile. Hvem startet denne krigen? Det var Hamas. Ikke glem 7. oktober!



Demonstrantenes påstander om at nødhjelp havner hos Hamas blir kontant avvist av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Jeg mener det er en ganske uhyrlig påstand, og at det er en del av den dehumaniseringen vi ser så altfor mye av i Midtøsten-konflikten nå, sier Barth Eide til TV 2.

UHYRLIG: Utenriksminister espen Barth Eide (Ap) kaller påstandene om at Hamas stikker av med nødhjelp uhyrlige. Foto: Lage Ask / TV 2

– Mennesker lever under de mest prekære forholdene man kan tenke seg. Jeg tror at alle mennesker med litt evne til empati forstår at disse menneskene trenger nødhjelp.

«Et nytt lavmål»

Aktivistgruppen Ordre 9 hevder å representere flere grupper på tvers av det israelske samfunnet, men mange av demonstrantenes klær gjør at de ser ut til å tilhøre Israels religiøse høyreorienterte, skriver forsker og politisk rådgiver Dahlia Scheindlin, som er tilknyttet den progressive, amerikanske tenketanken The Century Foundation.

EKSTREME: Mange av demonstrantene i Ordre 9 tilhører den religiøse ytre høyresiden i Israel Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hun kaller demonstrasjonene mot nødhjelp for «et nytt lavmål», i et innlegg i avisen Haaretz.

Selv om det kun er noen titalls personer som har møtt frem ved grenseovergangen Nitzana for å fysisk blokkere for nødhjelp, er mange israelere enige med demonstrantene.

I en meningsmåling utført for den israelske TV-kanalen Channel 12 i januar svarte 72 prosent av de spurte at de var mot å sende nødhjelp til Gaza før de israelske gislene var blitt sluppet fri.

Holdningene til aksjonistene i Ordre 9 finnes også langt inn i den israelske regjeringen.

Forrige uke ble 117 mennesker drept og 760 såret da det oppstod kaos under leveransen av en nødhjelpskolonne i Nord-Gaza. Foreløpige undersøkelser viser at flere mennesker ble trampet i hjel, mens andre ble drept av israelske soldater som åpnet ild.

Israels nasjonale sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, uttalte da at: «I dag ble det bevist at overføringen av humanitær hjelp til Gaza mens våre gisler blir holdt fanget, ikke bare er galskap - men at det også setter våre IDF-soldater i fare».

MOTSTANDER AV NØDHJELP: Itamar Ben-Gvir er nasjonal sikkerhetsminister i Israel og leder det høyreekstreme partiet Jødisk makt. Han er tidligere dømt for terrorstøtte. Foto: MENAHEM KAHANA

Videre uttalte han at tragedien var «nok en åpenbar grunn til at vi må stanse overføringen av nødhjelp».

Ben-Gvir har siden oktober gjentatte ganger bedt om en stans tilførselen av nødhjelp til Gaza, og ett av parlamentsmedlemmene fra hans ytre høyre-parti «Jødisk makt» har også deltatt i demonstrasjonene for å blokkere nødhjelp.